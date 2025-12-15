ปวิน ไม่ช็อก! ปม “ศิโรตม์” ดราม่าคำผกา แฉจัดรายการด่าพรรคส้ม แลก 2 หมื่นต่อวัน
ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ เคลื่อนไหวย้ำชัดไม่ตกใจมาก กรณี ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ แฉสมัยจัดรายการช่องเก่า มีคนเสนอเงื่อนไขให้หาแง่มุมด่าพรรคส้ม แลกค่าตอบแทน 2 หมื่นต่อวัน
จากกรณีโลกโซเชียลมีการแชร์ข้อความที่มีการตั้งคำถามว่า เคยได้ยิน อ.ศิโรตม์ เล่าว่ามีคนจ้างเดือนละ 80,000 บาท ให้ด่าพรรคส้มก็เลยรู้ว่า ที่เราไม่ข้าใจหลักการของบางคนที่แบกทุกวันนี้เพราะอะไร
ต่อมา บัญชีโซเชียลของอาจารย์ศิโรตม์ เข้ามาเขียนชี้แจงว่า “ผมโดนเสนอให้วันละ 20,000 บาท ไม่ใช่เดือนละ 80,000 ครับ คนอื่นคงไม่ถูกเสนออะไรอย่างผมครับ ของผมโดนเสนอราคานี้เพราะผมมีคนดูล้านวิวทุกวัน มีคนดูมากที่สุดในช่อง และมีคนตามในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มประมาณ 2 ล้าน 5 และผมทำงานตามจรรยาบรรณตั้งแต่ต้น ส่วนคนอื่นทำตามใบสั่งอยู่แล้วจนไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไร”
เรื่องนี้เริ่มมาคุ ! เมื่อ ลักขณา ปันวิชัย หรือ “คำ ผกา” ร่ายยาวผ่านบัญชีเฟซบุ๊กของตัวเองวานนี้ (14 ธ.ค.) โดยระบุว่า “คนใน voicetv เลิ่กลั่กละนะ เพราะนี่คือการกล่าวหา ใส่ร้าย ถ้าจะมีคนเสนอจ่ายศิโรตน์ แน่จริง ศิโรตน์เอ่ยชื่อเลย! แต่การไม่พูดชื่อทว่าจงใจให้คนเชื่อในการปั้นน้ำเป็นตัว มองยังไงก็คือแทคติกปล่อยข่าวใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น ถ้ามีการจ้างให้ศิโรตน์ด่าส้ม ทำไมเขาไม่จ้างพี่ถึกจ้างพิชญ์? ทำไมเขาจ่ายเงินให้ นักข่าว voicetv ทำข่าว ทำคลิปอวย/ พีอาร์ ส้มรัวๆตามอะเจนด้านักข่าวที่เขาไม่ก้าวก่าย”
“ส่วนแขกมีรายได้จากการจัดรายการตอนละ 5,000 รวมๆ ทั้งเดือนเกือบสองแสนอยู่แล้ว ไม่ใช่ความลับ เพราะยืนภาษีทุกปี เอาอะไรมาแปดหมื่น ตลก! อยากท้าให้ศิโรตน์เปิดเรื่องนี้กับ CEO พี่เมเลย!”
ล่าสุด วันนี้ (15 ธ.ค.) ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการ-นักรัฐศาสตร์และอดีตนักการทูตชาวไทย เป็นรายล่าสุดที่ผสมโรงกับดราม่าร้อนนี้ด้วย โดยเปิดเผยตรงๆ ว่า ประเด็นร้อนนี้ตนเองไม่ได้ตกใจอะไรเท่าใดนัก
“ถามว่าช็อคมั๊ย ไม่ค่ะ ! ที่คุณศิโรตม์ออกมาบอกว่า สมัยจัดรายการอยู่ Voice มีคนเสนอเงื่อนไขให้หาแง่มุมด่าพรรคส้ม แลกค่าตอบแทนวันละ 20,000 บาท แต่คุณศิโรตม์สบัดบ๊อบ ไม่รับข้อเสนอ พอพูดออกไปแล้ว”
“พวกนางแบก Voice แก้ตัวพัลวัน 55555 บอกว่า XXXให้สิทธิคนคิดต่าง ค้าา คนคิดต่างถึงลาออกยกทีม แถมปฏิเสธว่าได้เงินเหยียบสองแสนต่อเดือน ไม่ใช่แปดหมื่น โถ edok จะบอก 5 ล้านก็บอกได้ค่ะ ยกค่าตัวซะสูง ทั้งๆ ที่บทวิเคราะห์ไม่มีไร ไม่ลึกซึ้ง ไม่มีวิชาการ มีแต่ยกส้นเท้าขึ้นมาดม ที่ไม่กล้าบอกว่า รับ 8 หมื่น เพราะกลัวคนรู้ว่า ค่าตัวต่ำ ว่าเลีย XXXเจ้านายแทบตาย แต่ได้ค่าตอบแทนน้อยนิด ถ้าได้มากกว่านั้นพวกนี้ก็โชว์สลิปแล้วค่ะ โอ้ย สนุก”.
