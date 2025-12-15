ข่าว

ปวิน ไม่ช็อก! ปม “ศิโรตม์” ดราม่าคำผกา แฉจัดรายการด่าพรรคส้ม แลก 2 หมื่นต่อวัน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 12:27 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 12:36 น.
143
แฟ้มภาพ

ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ เคลื่อนไหวย้ำชัดไม่ตกใจมาก กรณี ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ แฉสมัยจัดรายการช่องเก่า มีคนเสนอเงื่อนไขให้หาแง่มุมด่าพรรคส้ม แลกค่าตอบแทน 2 หมื่นต่อวัน

จากกรณีโลกโซเชียลมีการแชร์ข้อความที่มีการตั้งคำถามว่า เคยได้ยิน อ.ศิโรตม์ เล่าว่ามีคนจ้างเดือนละ 80,000 บาท ให้ด่าพรรคส้มก็เลยรู้ว่า ที่เราไม่ข้าใจหลักการของบางคนที่แบกทุกวันนี้เพราะอะไร

ต่อมา บัญชีโซเชียลของอาจารย์ศิโรตม์ เข้ามาเขียนชี้แจงว่า “ผมโดนเสนอให้วันละ 20,000 บาท ไม่ใช่เดือนละ 80,000 ครับ คนอื่นคงไม่ถูกเสนออะไรอย่างผมครับ ของผมโดนเสนอราคานี้เพราะผมมีคนดูล้านวิวทุกวัน มีคนดูมากที่สุดในช่อง และมีคนตามในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มประมาณ 2 ล้าน 5 และผมทำงานตามจรรยาบรรณตั้งแต่ต้น ส่วนคนอื่นทำตามใบสั่งอยู่แล้วจนไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไร”

เรื่องนี้เริ่มมาคุ ! เมื่อ ลักขณา ปันวิชัย หรือ “คำ ผกา” ร่ายยาวผ่านบัญชีเฟซบุ๊กของตัวเองวานนี้ (14 ธ.ค.) โดยระบุว่า “คนใน voicetv เลิ่กลั่กละนะ เพราะนี่คือการกล่าวหา ใส่ร้าย ถ้าจะมีคนเสนอจ่ายศิโรตน์ แน่จริง ศิโรตน์เอ่ยชื่อเลย! แต่การไม่พูดชื่อทว่าจงใจให้คนเชื่อในการปั้นน้ำเป็นตัว มองยังไงก็คือแทคติกปล่อยข่าวใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น ถ้ามีการจ้างให้ศิโรตน์ด่าส้ม ทำไมเขาไม่จ้างพี่ถึกจ้างพิชญ์? ทำไมเขาจ่ายเงินให้ นักข่าว voicetv ทำข่าว ทำคลิปอวย/ พีอาร์ ส้มรัวๆตามอะเจนด้านักข่าวที่เขาไม่ก้าวก่าย”

“ส่วนแขกมีรายได้จากการจัดรายการตอนละ 5,000 รวมๆ ทั้งเดือนเกือบสองแสนอยู่แล้ว ไม่ใช่ความลับ เพราะยืนภาษีทุกปี เอาอะไรมาแปดหมื่น ตลก! อยากท้าให้ศิโรตน์เปิดเรื่องนี้กับ CEO พี่เมเลย!”

Lakana
ภาพจาก Facebook @Lakkana Punwichai

ล่าสุด วันนี้ (15 ธ.ค.) ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการ-นักรัฐศาสตร์และอดีตนักการทูตชาวไทย เป็นรายล่าสุดที่ผสมโรงกับดราม่าร้อนนี้ด้วย โดยเปิดเผยตรงๆ ว่า ประเด็นร้อนนี้ตนเองไม่ได้ตกใจอะไรเท่าใดนัก

“ถามว่าช็อคมั๊ย ไม่ค่ะ ! ที่คุณศิโรตม์ออกมาบอกว่า สมัยจัดรายการอยู่ Voice มีคนเสนอเงื่อนไขให้หาแง่มุมด่าพรรคส้ม แลกค่าตอบแทนวันละ 20,000 บาท แต่คุณศิโรตม์สบัดบ๊อบ ไม่รับข้อเสนอ พอพูดออกไปแล้ว”

“พวกนางแบก Voice แก้ตัวพัลวัน 55555 บอกว่า XXXให้สิทธิคนคิดต่าง ค้าา คนคิดต่างถึงลาออกยกทีม แถมปฏิเสธว่าได้เงินเหยียบสองแสนต่อเดือน ไม่ใช่แปดหมื่น โถ edok จะบอก 5 ล้านก็บอกได้ค่ะ ยกค่าตัวซะสูง ทั้งๆ ที่บทวิเคราะห์ไม่มีไร ไม่ลึกซึ้ง ไม่มีวิชาการ มีแต่ยกส้นเท้าขึ้นมาดม ที่ไม่กล้าบอกว่า รับ 8 หมื่น เพราะกลัวคนรู้ว่า ค่าตัวต่ำ ว่าเลีย XXXเจ้านายแทบตาย แต่ได้ค่าตอบแทนน้อยนิด ถ้าได้มากกว่านั้นพวกนี้ก็โชว์สลิปแล้วค่ะ โอ้ย สนุก”.

คำผกาวันนี้ เคลียร์ดราม่าศิโรตม์
แฟ้มภาพ Facebook 2Lakkana.punwichai
คำผกาดราม่าสิโรตม์ล่าสุด
ภาพ Facebook @lakkana.punwichai
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ โปรไฟล์เฟซบุ๊ก
แฟ้มภาพ Fb. @ Sirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก ข่าวต่างประเทศ

ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก

14 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขชอบ งวด 16/12/68 อัดหนักเลขท้าย ทิ้งทวนก่อนสิ้นปี

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดียเครียด จับลูก 5 คนแขวนคอ ก่อนตายตาม เสียชีวิต 4 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้มโชคใหญ่ส่งท้ายปี Line News

ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปตท บางจาก ส่งน้ำมันให้เขมรจริงไหม ข่าวการเมือง

กลุ่มปตท.-บางจาก ยันไม่มีการ “ส่งออกน้ำมัน” ไปกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทิน หลวงปู่สรวง งวด 16 ธ.ค. 68 3 ตัว 2 ตัวเน้น ๆ หลังงวดก่อนเข้าเต็มเป้า รีบหาซื้อด่วนก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16/12/68 จับตาเลขชุดมาแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 15 ธ.ค. แสดงความสำเร็จของทีมไทย ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 15 ธ.ค. ไทยนำ ทะลุ 137 ทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนสุดา โพสต์ถึงใคร ทำงานแบบไม่วางแผนช่อโกง บันเทิง

เจนสุดา ลั่นเจ็บ ทำงานไม่วางแผนโกง ฟาดคำคม ซื่อสัตย์-ขยัน อ่านแล้วรู้เลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตรัสเซีย แจงข่าวลือ ทหารรับจ้างรัสเซีย ไม่เป็นความจริง ยันหนุนสันติภาพไทย-กัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 15 ธันวาคม 2568 ออกเลข 6 ตัวที่น่าติดตาม หวยลาว

หวยลาว 15 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันจันทร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 ธ.ค. 2568 ปล่อยใบเต็ม ฟันธงวิ่งบน 2 วิ่งล่าง 5 มาแรง Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 ธ.ค. 2568 ปล่อยใบเต็ม ฟันธงวิ่งบน 2 วิ่งล่าง 5 มาแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมศิลซ่อมปราสาทตาควาย ข่าวการเมือง

กรมศิลป์ฯ ตอบแล้วกรณี “ปราสาทตาควาย” ถูกใช้เป็นฐานรบ ซ่อมแซมได้แค่ไหน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลักฐานชัด! กัมพูชา จ้างบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯ เปิดศึกสงครามข่าวสาร ใส่ร้ายไทย ข่าวต่างประเทศ

หลักฐานชัด! กัมพูชา จ้างบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯ เปิดศึกสงครามข่าวสาร ใส่ร้ายไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดสบงแล้วจะมาทรงนักรบ ข่าว

ถอดสบงแล้วจะมาทรงนักรบ! เปิดคลิป 2 สามเณรวัย 18 เดินเท้าขอสมัครทหารออนไลน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพรถเก๋งที่ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ เสียชีวิตภายใน โดยมีอาวุธปืนตกอยู่ข้างๆ ข่าว

เผยสาเหตุ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ จบชีวิตในรถเก๋ง ย้อนไทม์ไลน์ พบศพช่วงเช้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่ขึ้นภาษีนำเข้า ฉีกสัญญาการค้า ไทย-กัมพูชา หากยังไม่ยุติศึกชายแดน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อสส. รับเป็นคดีนอกราชอาณาจักร “ฮุนเซน-ฮุนมาเนต” สั่งยิง ปชช. ไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ทัวร์เมสซี่ในอินเดีย ดราม่าไม่เลิก ! ดาราบอลลีวูดโดนโห่ สตาร์ฟ้าขาวเจอโยงการเมืองสนั่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จุกอก! เหลือเฟือ มกจ๊ก ตลกดัง เสียหลานชาย ทหารกล้ารายที่ 7 พลีชีพในสมรภูมิรบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดจากไทยรัฐ งวด 16/12/68 มีตัวเลข 1, 2, 3, 4, 6 สำหรับนักเสี่ยงโชค เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/12/68 เทียบเลข 3 สำนัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 15 ธ.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เบื้องหลังเหตุสลด “หาดบอนได” ชาวบ้านซ่อนผู้หนีภัย-ไลฟ์การ์ดช่วยนทท.จมน้ำ อัปเดตอาการฮีโร่แย่งปืนล่าสุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปตท. โต้กระแสออนไลน์ ยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่เขมร ตั้งแต่ มิ.ย. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ 15 ธ.ค. เช็กเวลา-ช่องดูสดที่นี่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อกัมพูชาปัดข่าวไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จ ข่าว

สื่อเขมรโต้ข่าวไทยยึดปราสาทตาควาย ชี้ยังรักษาพื้นที่ได้ โวใช้ BM-21 ถล่มทัพอยู่หมัด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 12:27 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 12:36 น.
143
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก

ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 ธันวาคม 2568

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขชอบ งวด 16/12/68 อัดหนักเลขท้าย ทิ้งทวนก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568

หนุ่มอินเดียเครียด จับลูก 5 คนแขวนคอ ก่อนตายตาม เสียชีวิต 4 ศพ

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568
ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้มโชคใหญ่ส่งท้ายปี

ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปี

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568
Back to top button