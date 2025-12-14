คลิปตะกร้อมสาวไทยคว้าทองซีเกมส์ หลังชนะ เวียดนาม 2-0 ซิวแชมป์สมัย 7

ตะกร้อมทีมชุดหญิง ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่ 33 หลังเอาชนะ เวียดนาม ขึ้นแท่นสมัย 7 อัปเดตผลแข่งซีเกมส์ SEA GAMES 2025
การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชุดหญิง ทีมชาติไทย พบกับ เวียดนาม ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยทั้งสองทีมเจอกันมาแล้วในรอบแรก ไทยชนะมา 3-0 เกม ขณะที่นัดชิงเล่นระบบ 2 ใน 3 เริ่มจากทีมชุด เอ ไทยส่ง ”ปุ๊กกี้” นิภาภรณ์ สลุบพล เป็นตัวเสิร์ฟ, “ป๋าว่าน” มัสยา ดวงศรี หน้าซ้ายชง และ “น้ำ บินได้” วิไลวรรณ โคตรพรหม เป็นหน้าขวาทำ ดวลกับ ตรันห์ ถื ฮอง ฮัง, เหงียน ถิ ไม และเหงียน ถิ เยน โดยสู้กันสูสี ก่อนจะจะเบียดชนะไปได้ทั้งสองเซ็ต สกอร์ 15-13 และ 15-12 ขึ้นนำ 1-0
ต่อมาในส่วนของทีมชุด บี ส่งสามประสาน จ่าอากาศเอกหญิง สมฤดี ปรือปรัก ตัวทำ ศรีษะเกษ, จ่าอากาศเอกหญิง วิภาดา จิตพรวน ตัวเสริฟจากนครสวรรค์ เป็นแบ๊ก และ ศิรินันท์ เขียวปัก ตัวชงจากปักธงชัย สู้กับ เหงียน ถิ ถุย ตรอง และ เล ถิ ทู ตริน ตรัน ถิ ง็อก เยน โดยไทยเบียดชนะไปก่อนในเซ็ตแรก 15-13 จากนั้น เวียดนาม เปลี่ยนตัวชงลงมาสู้แต่ก็ต้านไม่ไหว ไทยชนะไปอีก 15-8 ส่งผลให้ทีมชาติไทยชนะไป 2-0 คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ พร้อมกับฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ 48 ปี ให้กับ “โจ้หลังเท้า” พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ ตำนานนักกีฬา ที่เป็นผู้จัดการทีม อีกด้วย
ทั้งนี้แชมป์ตะกร้อมทีมชุดหญิงของไทย ถือเป็น สมัยที่ 7 ติดต่อกัน โดยทีมชุดหญิงจัดครั้งล่าสุด ได้แก่ ซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม ส่วนซีเกมส์หนที่ผ่านมาที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนั้นไม่มีจัดทีมชุดหญิง (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิปจาก : สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย The Takraw Association of Thailand.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ไทย พบ อินโดนีเซีย รอบรองฯ วันนี้ 14 ธ.ค. 68
- ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 14 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: