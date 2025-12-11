ช็อก! โอซา แวง พูดครั้งแรก รู้มา 7 ปี รับผิดหวังจนร้องไห้ ลั่นไม่ขอกลับไปคุยด้วยแล้ว

ช็อก! โอซา แวง พูดครั้งแรก รู้ก่อนทุกคนมา 7 ปี ผิดหวังจนร้องไห้ ย้ำไม่ขอกลับไปคุยด้วยอีกต่อไป ฝากข้อคิดเตือนสติ “อย่าคิดว่ารวยแล้วเพื่อนจะรัก”
บอกเลยว่าประเด็นฉาวของ นานา ไรบีนา กับสามี เวย์ ไทยเทเนียม ยังคงได้รับความสนใจจากคนในสังคมอยู่มาก อีกทั้งเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างก็ทยอยออกมาพูดถึงทั้งคู่อยู่เรื่อย โดยเมื่อวันก่อนเป็นคิวของ เดย์ ไทยเทเนียม เพื่อนรักร่วมวงของเวย์ ที่เพิ่งออกมาเปิดใจว่า รู้คนสุดท้ายว่าเป็นผู้เสียหาย และไม่คิดว่าเพื่อนที่เคยลำบากมาด้วยกันจะทำแบบนี้ ยอมรับเสียใจจนร้องไห้
เดย์ ไทยเทเนียม เปิดใจหลังรู้ตัวเป็นผู้เสียหาย เวย์-นานา ลั่น ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว
ล่าสุดค่ำวานนี้ (10 ธ.ค. 68) นางแบบชื่อดัง โอซา แวง เดินทางมาเซอร์ไพรส์กลางไลฟ์ของ จิ๊บ ปกฉัตร และเดย์ไทยเทเนียม ก่อนจะเปิดปากพูดเป็นครั้งแรกจนทำเอาทุกคนในไลฟ์ช็อกไปตาม ๆ กันว่า ตนรู้มาก่อน 7 ปีแล้ว และไม่ได้คุยกันมานานแล้ว ตอนนั้นเสียใจมาก แต่เรื่องมันเงียบก็เลยไม่ได้ออกมาพูดอะไร
“จริง ๆ ไอเคยรู้ 7 ปีก่อน รู้นานแล้ว และไม่ได้คุยกันมานานแล้ว 2 ปี แล้วรู้ 7 ปีก่อนแต่ไม่ได้พูดเงียบมาก แต่ตอนนี้แบบ…อันนี้ไม่อยากพูดเยอะมาก แค่ไอรู้นานมาก ไม่ได้คุยกันนานมาก แต่เพื่อนทุกคนรู้แล้ว เมื่อ 7 ปีที่แล้วก็เคยร้องไห้เสียใจ ผิดหวังตอนนี้ก็มูฟออนแล้ว ขอไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้ว”
นอกจากนั้น โอซา แวง ก็ยังได้พูดเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษโดยให้ เดย์ ไทยเทเนียม และจิ๊บ ปกฉัตร ช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้ ระบุว่า
“เพื่อนมีแต่ความจริงใจให้กัน เราจะไม่โกหกหลอกลวงกัน ถ้ารู้สึกไม่ดีก็ต้องบอกซึ่งกันและกัน ถ้าเก็บไว้รู้สึกไม่ดีรวมๆๆแล้วระเบิด ต้องซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเปิดหัวใจแล้วพูดกัน
จะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ไม่ได้มีความหมายเลย ถ้าไม่มีเงินพูดได้เลยด้วยความจริงใจ โดยไม่ต้องเสแสร้งว่ามี ถ้าคุณคิดว่าเรื่องเงิน ความรวยจะทำให้เพื่อนรักคุณ คิดผิดแล้ว จริง ๆ แล้วพวกเรามีแต่ความจริงใจให้กัน ถ้าเรามีความจริงใจและซื้อสัตย์ให้กัน นั่นคือ เฟรนด์ชิพที่ดีที่สุดแล้ว
คุณต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ว่าคุณจะเป็นดารา เซเลบ คนมีชื่อเสียง คุณควรมีความรับผิดชอบ ในสังคมที่เขาซัพพอร์ตคุณ คุณควรที่จะพูดความจริงกับเขา เรามีเสียงที่ดัง ไม่ว่าคุณมีเงินหรือไม่มีเงิน คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม”
เดย์ ไทยเทเนียม กล่าวเสริมว่า “ใครมีเพื่อนที่เรารักกันก็จับมือกันให้แน่นแล้วบอกว่าเรารักกันด้วยความจริงใจ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เหมือนคำสอนพระเยซู”
ส่วนที่มีคนถามว่ามีโอกาสจะกลับมาคุยกันใหม่ได้ไหม โอซา แวง ตอบกลับทันทีแบบไม่ต้องคิดเลยว่า “ไม่ ขอบคุณ” ส่วน เดย์ ไทยเทเนียม ยังยืนยันคำพูดเดิมว่า “ให้อภัยแล้ว ชีวิตเราต้องมูฟออน”
