ข่าวดาราบันเทิง

ช็อก! โอซา แวง พูดครั้งแรก รู้มา 7 ปี รับผิดหวังจนร้องไห้ ลั่นไม่ขอกลับไปคุยด้วยแล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 10:43 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 10:43 น.
324
ช็อก! โอซา แวง พูดครั้งแรก รู้มา 7 ปี รับผิดหวังจนร้องไห้ ลั่นไม่ขอกลับไปคุยด้วยแล้ว

ช็อก! โอซา แวง พูดครั้งแรก รู้ก่อนทุกคนมา 7 ปี ผิดหวังจนร้องไห้ ย้ำไม่ขอกลับไปคุยด้วยอีกต่อไป ฝากข้อคิดเตือนสติ “อย่าคิดว่ารวยแล้วเพื่อนจะรัก”

บอกเลยว่าประเด็นฉาวของ นานา ไรบีนา กับสามี เวย์ ไทยเทเนียม ยังคงได้รับความสนใจจากคนในสังคมอยู่มาก อีกทั้งเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างก็ทยอยออกมาพูดถึงทั้งคู่อยู่เรื่อย โดยเมื่อวันก่อนเป็นคิวของ เดย์ ไทยเทเนียม เพื่อนรักร่วมวงของเวย์ ที่เพิ่งออกมาเปิดใจว่า รู้คนสุดท้ายว่าเป็นผู้เสียหาย และไม่คิดว่าเพื่อนที่เคยลำบากมาด้วยกันจะทำแบบนี้ ยอมรับเสียใจจนร้องไห้

เดย์ ไทยเทเนียม เปิดใจหลังรู้ตัวเป็นผู้เสียหาย เวย์-นานา ลั่น ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว

ล่าสุดค่ำวานนี้ (10 ธ.ค. 68) นางแบบชื่อดัง โอซา แวง เดินทางมาเซอร์ไพรส์กลางไลฟ์ของ จิ๊บ ปกฉัตร และเดย์ไทยเทเนียม ก่อนจะเปิดปากพูดเป็นครั้งแรกจนทำเอาทุกคนในไลฟ์ช็อกไปตาม ๆ กันว่า ตนรู้มาก่อน 7 ปีแล้ว และไม่ได้คุยกันมานานแล้ว ตอนนั้นเสียใจมาก แต่เรื่องมันเงียบก็เลยไม่ได้ออกมาพูดอะไร

“จริง ๆ ไอเคยรู้ 7 ปีก่อน รู้นานแล้ว และไม่ได้คุยกันมานานแล้ว 2 ปี แล้วรู้ 7 ปีก่อนแต่ไม่ได้พูดเงียบมาก แต่ตอนนี้แบบ…อันนี้ไม่อยากพูดเยอะมาก แค่ไอรู้นานมาก ไม่ได้คุยกันนานมาก แต่เพื่อนทุกคนรู้แล้ว เมื่อ 7 ปีที่แล้วก็เคยร้องไห้เสียใจ ผิดหวังตอนนี้ก็มูฟออนแล้ว ขอไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้ว”

ช็อก! โอซา แวง พูดครั้งแรก รู้มา 7 ปี รับผิดหวังจนร้องไห้ ลั่นไม่ขอกลับไปคุยด้วยแล้ว-1

นอกจากนั้น โอซา แวง ก็ยังได้พูดเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษโดยให้ เดย์ ไทยเทเนียม และจิ๊บ ปกฉัตร ช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้ ระบุว่า

“เพื่อนมีแต่ความจริงใจให้กัน เราจะไม่โกหกหลอกลวงกัน ถ้ารู้สึกไม่ดีก็ต้องบอกซึ่งกันและกัน ถ้าเก็บไว้รู้สึกไม่ดีรวมๆๆแล้วระเบิด ต้องซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเปิดหัวใจแล้วพูดกัน

จะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ไม่ได้มีความหมายเลย ถ้าไม่มีเงินพูดได้เลยด้วยความจริงใจ โดยไม่ต้องเสแสร้งว่ามี ถ้าคุณคิดว่าเรื่องเงิน ความรวยจะทำให้เพื่อนรักคุณ คิดผิดแล้ว จริง ๆ แล้วพวกเรามีแต่ความจริงใจให้กัน ถ้าเรามีความจริงใจและซื้อสัตย์ให้กัน นั่นคือ เฟรนด์ชิพที่ดีที่สุดแล้ว

คุณต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ว่าคุณจะเป็นดารา เซเลบ คนมีชื่อเสียง คุณควรมีความรับผิดชอบ ในสังคมที่เขาซัพพอร์ตคุณ คุณควรที่จะพูดความจริงกับเขา เรามีเสียงที่ดัง ไม่ว่าคุณมีเงินหรือไม่มีเงิน คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม”

เดย์ ไทยเทเนียม กล่าวเสริมว่า “ใครมีเพื่อนที่เรารักกันก็จับมือกันให้แน่นแล้วบอกว่าเรารักกันด้วยความจริงใจ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เหมือนคำสอนพระเยซู”

ส่วนที่มีคนถามว่ามีโอกาสจะกลับมาคุยกันใหม่ได้ไหม โอซา แวง ตอบกลับทันทีแบบไม่ต้องคิดเลยว่า “ไม่ ขอบคุณ” ส่วน เดย์ ไทยเทเนียม ยังยืนยันคำพูดเดิมว่า “ให้อภัยแล้ว ชีวิตเราต้องมูฟออน”

ช็อก! โอซา แวง พูดครั้งแรก รู้มา 7 ปี รับผิดหวังจนร้องไห้ ลั่นไม่ขอกลับไปคุยด้วยแล้ว-2

ช็อก! โอซา แวง พูดครั้งแรก รู้มา 7 ปี รับผิดหวังจนร้องไห้ ลั่นไม่ขอกลับไปคุยด้วยแล้ว-4

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : TikTok @sdthaitay

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

35 นาที ที่แล้ว
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข ข่าว

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

60 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 13/12/68 ดูดวง

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด บันเทิง

นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก! นักเสี่ยงโชคจับตา &quot;ปฏิทินคำชะโนด&quot; แชร์ว่อนโซเชียล หวังคว้าโชคใหญ่รับปีใหม่ วิเคราะห์เลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดคำชะโนด งวด 16 ธ.ค. 68 แห่เก็งเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกสาวหายตัว 14 ปี พ่อใจสลาย ย้อนสำนึก คำตวาด ในอดีต ต้นเหตุลูกไม่กลับบ้าน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 12 ธ.ค. 68 จะประกาศในเวลา 20.00 น. หวยลาว

หวยลาว 12 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันศุกร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สมัครงาน ป.ป.ช. 2568 สอบบรรจุ 200 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 18,150 เช็กคุณสมบัติที่นี่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงมาก! โอซา แวง บอกใคร? หยุดเล่นบทเหยื่อ พร้อมแฉปมหุ้นปลอม-กุเรื่องเท็จรักผัวเพื่อน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ วันที่ 12 ธ.ค. ไทยคว้า 46 ทองนำโด่ง ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 12 ธ.ค. ไทยฟอร์มดุ กวาดม้วนเดียว 46 ทอง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เวย์ ไทยเทเนียม ดอดรับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” หลังถูกออกหมายเรียก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เบรกหัวทิ่ม ปัดข่าว “เขมรยกธงขาว” เตือน อย่าเพิ่งเฮ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี บันเทิง

ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร บันเทิง

นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารเชิญประชุมเกี่ยวกับประกันสังคม ปฏิทิน 69 ถูกส่งถึงสภาแรงงาน ข่าวการเมือง

สส.สหัสวัต แฉ ประกันสังคม ร่อนเอกสารดัน ปฏิทิน ปี 69 หลังยุบสภา ลั่น “จะเอาให้ได้เลยใช่ไหม?”

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” แจ้งลาออกพรรค ขอโทษประชาชน หลัง “อนุทิน” ยื่นยุบสภา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย เศรษฐกิจ

เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮดี้ อแมนด้า กังวลความปลอดภัย หลังถูกเตือนเรื่องเสียงดัง หวั่นเข้าข่ายบุกรุก บันเทิง

ไฮดี้ อแมนด้า ผวาโดนคุกคาม เพื่อนบ้านแปะป้ายเตือน น้องชายเล่นเกมเสียงดังกลางดึก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 เช็กวิธีลงทะเบียน-สถานะออนไลน์

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 10:43 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 10:43 น.
324
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 13/12/68

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
Back to top button