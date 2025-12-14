น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 14 ธ.ค. 68
14 ธันวาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิตี้ กราวน์ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟอเรสต์ VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ VS สเปอร์ส
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 21.00 น.
- สนาม : ซิตี้ กราวน์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ – สเปอร์ส
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ของกุนซือ ฌอน ไดช์ จะยังไม่มีชื่อของ โอล่า ไอน่า, ไตโว่ อโวนิยี่, แอนกัส กันน์ และ ไรอัน เยตส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความพร้อมของ แมตซ์ เซลส์, มูริลโล่ และ คริส วู้ด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมกองหลัง 4 คน นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโลค่า มิเลนโควิช, โมราโต้, เนโก วิลเลี่ยมส์ แดนกลางเป็น อิบราฮิม ซังกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โอมารี่ ฮัดชินสัน, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, แดน เอ็นดอย ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ เชซุส
สเปอร์ส
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน, โดมินิค โซลันกี้ และ เดสตินี่ อูโดกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เบรนแนน จอห์นสัน
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานกูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ โดยมี ริชาร์ลิซอน เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟอรเสต์ VS สเปอร์ส
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 21/04/25
- 26/12/24
- 07/04/24
- 15/12/23
- 11/03/23
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
- 11/12/25 ชนะ อูเทรคท์ 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
- 06/12/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/11/25 ชนะ มัลโม่ 3-0 (ยูโรป้า ลีก)
สเปอร์ส
- 09/12/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/11/25 แพ้ เปแอสเช 3-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโลค่า มิเลนโควิช, โมราโต้, เนโก วิลเลี่ยมส์ – อิบราฮิม ซังกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน – โอมารี่ ฮัดชินสัน, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, แดน เอ็นดอย – อิกอร์ เชซุส
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานกูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-1 สเปอร์ส
