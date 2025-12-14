น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 14 ธ.ค. 68

ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

14 ธันวาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิตี้ กราวน์ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟอเรสต์ VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ VS สเปอร์ส
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 21.00 น.
  • สนาม : ซิตี้ กราวน์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ – สเปอร์ส

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ของกุนซือ ฌอน ไดช์ จะยังไม่มีชื่อของ โอล่า ไอน่า, ไตโว่ อโวนิยี่, แอนกัส กันน์ และ ไรอัน เยตส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความพร้อมของ แมตซ์ เซลส์, มูริลโล่ และ คริส วู้ด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมกองหลัง 4 คน นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโลค่า มิเลนโควิช, โมราโต้, เนโก วิลเลี่ยมส์ แดนกลางเป็น อิบราฮิม ซังกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โอมารี่ ฮัดชินสัน, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, แดน เอ็นดอย ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ เชซุส

Credit : Nottingham Forest

สเปอร์ส

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน, โดมินิค โซลันกี้ และ เดสตินี่ อูโดกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เบรนแนน จอห์นสัน

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานกูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ โดยมี ริชาร์ลิซอน เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Tottenham Hotspur

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟอรเสต์ VS สเปอร์ส

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 21/04/25
  • 26/12/24
  • 07/04/24
  • 15/12/23
  • 11/03/23

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

  • 11/12/25 ชนะ อูเทรคท์ 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/11/25 ชนะ มัลโม่ 3-0 (ยูโรป้า ลีก)

สเปอร์ส

  • 09/12/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/11/25 แพ้ เปแอสเช 3-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Nottingham Forest

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโลค่า มิเลนโควิช, โมราโต้, เนโก วิลเลี่ยมส์ – อิบราฮิม ซังกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน – โอมารี่ ฮัดชินสัน, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, แดน เอ็นดอย – อิกอร์ เชซุส

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานกูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน

Credit : Tottenham Hotspur

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-1 สเปอร์ส

 

