คริสตัล พาเลซ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 14 ธ.ค. 68
14 ธันวาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เซลเฮิร์สต์ พาร์ค คริสตัล พาเลซ พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก พาเลซ VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : คริสตัล พาเลซ VS แมนซิตี้
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 21.00 น.
- สนาม : เซลเฮิร์สต์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล คริสตัล พาเลซ – แมนซิตี้
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ของกุนซือ โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ชีค ดูคูเร่, ชาดี ริอาด, คาเลบ ปอร์ฮา, อิสไมล่า ซาร์ และ ดาเนี่ยล มูญอซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มอยเซส ไกเซโด้ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดีน เฮนเดอร์สัน พร้อมกองหลัง 3 คน คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี แดนกลางเป็น นาเธเนี่ยล ไคลน์, อดัม วาร์ตัน, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, ไทริค มิตเชลล์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไดจิ คามาดะ, เยเรมี่ ปิโน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
แมนฯ ซิตี้
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช กับ โรดรี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมแนวรับ 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกนำทัพมาโดย รายาน แชร์กี, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้ายังคงเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คริสตัล พาเลซ VS แมนซิตี้
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 17/05/25 คริสตัล พาเลซ 1-0 แมนซิตี้ (เอฟเอ คัพ)
- 12/04/25 แมนซิตี้ 5-0 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 07/12/24 คริสตัล พาเลซ 2-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 06/04/24 คริสตัล พาเลซ 2-4 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 16/12/23 แมนซิตี้ 2-2 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
คริวตัล พาเลซ
- 11/12/25 ชนะ เชลบอร์น 3-0 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 07/12/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/11/25 แพ้ สตราส์บูร์ก 1-2 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
แมนซิตี้
- 10/12/25 ชนะ เรอัล มาดริด 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 ชนะ ฟูแล่ม 5-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 ชนะ ลีดส์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/11/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – นาเธเนี่ยล ไคลน์, อดัม วาร์ตัน, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, ไทริค มิตเชลล์ – ไดจิ คามาดะ, เยเรมี่ ปิโน่ – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – รายาน แชร์กี, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
คริสตัล พาเลซ 1-2 แมนซิตี้
