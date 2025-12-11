อึ้งทั้งโรงบาล หมอคีบสิ่งนี้ออกจากจมูก คุณแม่ลูกสองวัย 35 หลังอุดค้างตั้งแต่แรกเกิด
คุณแม่ลูกสองสุดอึ้ง! ป่วยไซนัสเรื้อรังมา 35 ปี หมอตรวจพบสิ่งแปลกปลอมในจมูก คีบออกมาผงะเป็นสิ่งนี้ คาดหมอลืมไว้ตั้งแต่ตอนเป็นทารก
คานเดลา เรย์โบด์ คุณแม่ลูกสองและอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพวัย 35 ปี เผยเรื่องราวสุดช็อกว่า ตัวเธอได้ตัดสินใจไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดแก้มข้างขวาอย่างรุนแรงและเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรัง หลังจากที่ทนหายใจทางจมูกข้างขวาไม่สะดวกมาตั้งแต่จำความได้ จนต้องใช้ปากหายใจช่วยเวลาออกกำลังกายหรือนอนหลับ ซึ่งคานเดลาเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นเรื่องปกติของร่างกายตนเอง
แพทย์ได้ทำการตรวจอย่างละเอียดและส่งตัวเธอไปทำซีทีสแกน จนพบความผิดปกติที่ระบุว่าเป็นจุดที่มีหินปูนเกาะ หรือนิ่วในจมูก แพทย์จึงตัดสินใจใช้กล้องส่องและใช้เครื่องมือพยายามคีบสิ่งอุดตันดังกล่าวออกมา โดยใช้เวลานานเกือบ 1 ชั่วโมง ท่ามกลางความลุ้นระทึกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในคืออะไรกันแน่
วินาทีที่คีบออกมาได้สำเร็จ ทั้งหมอและคนไข้ต่างตกตะลึง เมื่อพบว่าก้อนปริศนานั้นคือเศษเทปกาวที่ม้วนขยุ้มรวมกันอยู่ เมื่อนำเรื่องนี้ไปบอกกล่าวกับครอบครัว จึงได้ความว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดว่า เทปกาวชิ้นนี้น่าจะตกค้างอยู่ในโพรงจมูกของเธอมาตั้งแต่ปี 1990 หรือเมื่อ 35 ปีก่อน ตอนที่เธอยังเป็นทารกแรกเกิดและต้องรักษาตัวในห้อง ICU ซึ่งแพทย์ในตอนนั้นอาจใช้เทปยึดสายยางช่วยหายใจ แล้วเกิดผิดพลาดจนเทปหลุดเข้าไปติดค้างอยู่ภายใน
คานเดลา เปิดเผยว่า แม้จะยังมีอาการบวมอยู่บ้าง แต่เธอสามารถหายใจผ่านรูจมูกทั้งสองข้างได้อย่างโล่งสบายเป็นครั้งแรกในชีวิตวัย 35 ปี พร้อมทั้งฝากเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าให้ตระหนักถึงความผิดปกติของร่างกาย หมั่นสังเกตตัวเอง และอย่ามองข้ามอาการเจ็บป่วยเรื้อรังนานหลายปีจนคิดว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะเพียงแค่ไปหาหมอก็อาจเปลี่ยนชีวิตได้
ที่มา: Mirror
