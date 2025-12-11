เคาะอัตราค่าจ้าง “พนักงานขับรถ” ปรับขึ้น 3,500 บาท เช็กเงื่อนไข ใครมีสิทธิได้บ้าง?

ครม. ไฟเขียวปรับเพดานค่าจ้าง “พนักงานขับรถ” สำหรับส่วนราชการที่เช่ารถ จากเดิม 8,500 พุ่งเป็น 12,000 บาท/เดือน ให้สอดคล้องค่าครองชีพยุคปัจจุบัน
ถือเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องแรงงานที่ปฏิบัติงานในภาคราชการ เมื่อล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้ออกมาเปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นชอบให้มีการปรับปรุงอัตราค่าจ้างพนักงานขับรถ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน
รายละเอียดการปรับขึ้นเงิน (ต่อคน/ต่อเดือน)
มติ ครม. ได้อนุมัติขยายเพดานอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้นกว่าเดิมถึง 3,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- อัตราเดิม ไม่เกิน 8,500 บาท
- อัตราใหม่ ไม่เกิน 12,000 บาท
เงื่อนไขสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ คือ ไม่ใช่พนักงานขับรถทุกคนในหน่วยงานราชการจะได้รับสิทธินี้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าเกณฑ์ตามประกาศนี้ระบุชัดเจนว่า ต้องเป็น พนักงานขับรถ สำหรับส่วนราชการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ เท่านั้น
