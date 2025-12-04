ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี ตำนานเสียง “ซูเนโอะ-โคนัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี

บันเทิง

ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี นักพากย์ระดับตำนานผู้สร้างเสียงซูเนโอะในโดราเอมอน
ภาพจาก : ช่อง 9 การ์ตูน

เปิดประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี นันทิวาส นักพากย์ระดับตำนาน เสียชีวิตแล้ว ย้อนเส้นทาง 40 ปี เจ้าของเสียงซูเนโอะ, โคนัน, ช็อปเปอร์ และตัวละครขวัญใจเด็กไทยอีกนับร้อย

วงการการ์ตูนไทยต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้ง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ช่อง 9 การ์ตูน ได้ออกประกาศแจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปของ น้าตุ๊ก – อรุณี นันทิวาส นักพากย์หญิงระดับตำนาน ผู้สร้างความสุขผ่านเสียงอันเป็นเอกลักษณ์มายาวนานกว่า 40 ปี สร้างความตกใจและเสียใจให้กับแฟนการ์ตูนทั่วประเทศที่เติบโตมาพร้อมกับเสียงของท่าน

เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยและรำลึกถึงผลงานอันทรงคุณค่า ทีมงานจึงขอรวบรวมประวัติและเส้นทางชีวิตของ “น้าตุ๊ก” หนึ่งในปูชนียบุคคลของวงการพากย์ไทย ผู้เป็นเจ้าของเสียงตัวละครที่เรารักมากมาย

ประวัติ น้าตุ๊ก จากฝ่ายผลิตสู่ตำนานนักพากย์ช่อง 9

อรุณี นันทิวาส หรือที่แฟน ๆ เรียกขานกันว่า น้าตุ๊ก เป็นชาวเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2499 จบการศึกษาระดับ ปวส. จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ และปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เส้นทางในวงการสื่อสารมวลชนของน้าตุ๊กเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2523 ที่แผนกผลิตรายการโทรทัศน์ของช่อง 9 อสมท. ก่อนจะขยับมารับหน้าที่ผู้ประกาศ และก้าวเข้าสู่ “ฝ่ายพากย์การ์ตูน” อย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2525 โดยได้ร่วมงานและฝึกฝนวิชากับนักพากย์ระดับปรมาจารย์อย่าง น้าต๋อย เซมเบ้ (นิรันดร์ บุณยรัตพันธุ์), น้าติ๋ม (ฉันทนา ธาราจันทร์) และ น้านิด (ศันสนีย์ วัฒนานุกูล)

กำเนิดเสียง “ซูเนโอะ” เอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน

จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้น้าตุ๊กกลายเป็นที่จดจำ คือคำแนะนำจากน้าต๋อย เซมเบ้ ที่มองว่าเสียงของเธอเหมาะกับบท “เด็กผู้ชายแก่น ๆ เสียงใหญ่ ไม่ใช่นางเอกเสียงหวาน” น้าตุ๊กจึงได้ลองพากย์บทเด็กผู้ชายจอมกวน จนในที่สุดได้รับบท “โฮเนะกาว่า ซึเนโอะ” ในการ์ตูนโดราเอมอน

ด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวะการพูดที่ยียวน และการถ่ายทอดอารมณ์ของลูกคุณหนูขี้อวด ทำให้เสียงซูเนโอะเวอร์ชันน้าตุ๊กกลายเป็นภาพจำของเด็กไทยมาตลอด 4 ทศวรรษ จนช่อง 9 การ์ตูนยกย่องให้ท่านเป็น “นักพากย์ระดับตำนานที่พากย์เสียงซึเนโอะมานานกว่า 40 ปี”

น้าตุ๊ก อรุณี เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2499 และมีผลงานมากมายในวงการการ์ตูน
ภาพจาก : ช่อง 9 การ์ตูน

ทำเนียบผลงานก้องโลก โดราเอมอน, โคนัน, ช็อปเปอร์ และอีกมากมาย

นอกจากบทซูเนโอะแล้ว น้าตุ๊กยังเป็นเจ้าของเสียงพากย์ตัวละครเอกระดับโลกอีกนับไม่ถ้วน โดยเฉพาะบท “เอโดงาวะ โคนัน” ในยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ซึ่งน้าตุ๊กเป็นผู้ให้เสียงภาษาไทยคนแรกและพากย์ต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงตอนที่ 1018 รวมถึงผลงานเด่นอื่น ๆ อาทิ

  • โดราเอมอน: ซึเนโอะ, โดรามี่
  • ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน: เอโดงาวะ โคนัน, ซึซึกิ โซโนโกะ, ไฮบาระ ไอ
  • วันพีซ: โทนี่ โทนี่ ช็อปเปอร์, นิโค โรบิน
  • ดิจิมอน แอดเวนเจอร์: ไทจิ, ปาตมอน
  • แม่มดน้อยโดเรมี: ฟูจิวาระ ฮาซึกิ
  • เซเลอร์มูน: ฮิโนะ เร (เซเลอร์มาร์ส), อุซางิน้อย
  • เครยอนชินจัง: ชินโนะสุเกะ (บางเวอร์ชัน)
  • ฮาเงมารุ: ฮาเงมารุ (ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ผู้บรรยายหญิงดีเด่น ปี 2538)

นอกจากนี้ น้าตุ๊กยังเคยได้รับรางวัล โทรทัศน์ทองคำ สาขาผู้พากย์ดีเด่น จากเรื่อง เซเลอร์มูน คริสตัล ในปี 2559 อีกด้วย

เสียงหัวเราะและความสุขของน้าตุ๊กจะยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนๆ
ภาพจาก : ช่อง 9 การ์ตูน

ในช่วงปี 2564 แฟน ๆ เริ่มใจหายเมื่อบริษัทผู้ถือลิขสิทธิ์โคนันประกาศเปลี่ยนเสียงพากย์ เนื่องจากน้าตุ๊กขอยุติบทบาทด้วยเหตุผลส่วนตัว แต่ถึงกระนั้น ท่านก็ยังกลับมาฝากเสียงไว้ในโปรเจกต์ภาพยนตร์พิเศษอย่าง One Piece Film Red และ โดราเอมอน ตอน สงครามอวกาศจิ๋วของโนบิตะ 2021 ให้แฟน ๆ ได้หายคิดถึง ก่อนจะจากไปอย่างสงบในวันนี้

การจากไปของน้าตุ๊ก อรุณี นันทิวาส นับเป็นการสูญเสียบุคลากรทรงคุณค่าที่อยู่คู่หน้าจอโทรทัศน์ไทยมาอย่างยาวนาน แม้ตัวจะจากไป แต่เสียงหัวเราะ ความสนุก และความสุขที่ท่านมอบให้ผ่านตัวการ์ตูนเหล่านั้น จะยังคงดังก้องอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป

