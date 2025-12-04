บันเทิง

เปิดยอดดอกเบี้ย ‘นานา ไรบีนา’ โอนให้ ‘ข้าวโพด สมิทธินันนท์’ ก่อนโดนรวบ

หนุ่ม กรรชัย งัดแชตลับ “นานา ไรบีนา” ส่งหาก่อนโดนจับ แจงยิบจ่ายดอกเบี้ย “ข้าวโพด” เพื่อนสนิท ทะลุ 71 ล้านบาท อ้างจ่ายเกินเงินต้น 70 ล้านแล้ว

ในรายการโหนกระแส วันนี้ (4 ธ.ค. 68) ได้มีการพูดคุยเจาะลึกถึงคดีความของ นานา ไรบีนา หรือ นางไรบีนา อินทชัย ที่กำลังเป็นประเด็นร้อน โดยมีแขกรับเชิญอย่างดีเจบอย และทนายความของ ข้าวโพด สมิทธินันท์ เพื่อนสนิทของนานา มาร่วมพูดคุยในรายการ

ช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย ได้เปิดเผยข้อมูลจากข้อความที่นานาได้ส่งหาเขาก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ระบุว่า “นานาส่งข้อความมาหาตนแบบนี้เลย เขาเขียนว่า ดอกเบี้ยของข้าวโพด ตรงนี้เขาคัดออกมาจากที่เขามีอยู่เป็นหลักฐาน ทั้งหมด 71,952,320 บาท

ภาพแชตของ นานา ไรบีนา
ในมุมของนานาเขาเปิดมา 71,952,320 บาท แต่ในขณะเดียวกันเขาทำรับสภาพหนี้ไว้ 70 เขาบอกว่านี้ก็โบ๋แล้วไง เพราะมีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยเกินกำหนด 4% อันนี้คือมุมนานาเขาคิดแบบนี้ ว่าเขาจ่ายไปแล้ว 70 กว่า ทำสัญญาด้วย 70 แต่เขาจ่ายไป 71″

โดยหตุการณ์ในวันนี้ สืบเนื่องจากทนายสวัสดิ์ กำลังจะอธิบายว่า นานาเรียกผู้เสียหายจำนวน 3-4 ราย หนึ่งในนั้นคือ ข้าวโพด สมิทธินันท์ เมื่อไปถึงทุกคนต่างทวงถามว่าเมื่อเกดเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะทำอย่างไร เนื่องจากนานาบอกว่าโดนอายัดบัญชี พร้อมกับเปิดภาพเช็กทั้ง 5 ใบ

