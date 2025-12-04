ยังไม่มีคนยื่นประกัน “นานา ไรบีนา” ขีดเส้นยื่นได้ถึง 4 โมง ก่อนส่งทัณฑสถาน
เจ้าหน้าที่ธุรการศาลอาญา เผยยังไม่มีคนยื่นประกัน นานา ไรบีนา ลุ้นระทึกยื่นประกันได้ถึง 4 โมงเย็น หากไม่มีใครมา ส่งทัณฑสถานหญิง
จากกรณีที่ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4.บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นานา ไรบีนา อายุ 45 ปี ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยจับกุมได้ที่บ้านพักย่านพระโขนง หลังมีกลุ่มผู้เสียหายหลายรายแจ้งความ กก.4.บก.ปอศ.ให้ดำเนินคดี ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ธุรการศาลอาญา เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าขณะนี้ยังไม่พบว่ามีทนายความหรือญาติของนานายื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวในชั้นฝากขังแต่อย่างใด
เบื้องต้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะยื่นประกันในชั้นฝากขังต่อศาลได้จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันนี้ หากไม่พบว่ามีใครยื่นประกันตัว ศาลก็จะอนุมัติให้ฝากขังชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี และจะนำตัวส่งทัณฑสถานหญิงกลางในช่วงเย็นวันนี้ต่อไป
ก่อนหน้านี้ ดีเจดาด้า วรินดา เพื่อนสนิทของนานา ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกผ่านรายการแฉ เล่าว่า นานาได้ติดต่อมาหาขณะอยู่บนรถตู้ตำรวจ ด้วยน้ำเสียงที่เครียด สั่นเครือ กังวลเรื่องเงินประกันตัวว่าจะเพียงพอหรือไม่ แต่ก็เตรียมเงินบางส่วนไว้แล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายสายหยุด เผย “นานา” เป็นห่วงลูก เตรียมหลักทรัพย์ประกัน 5 แสน
- ดาด้า เผย นานาเสียงเครียด วินาทีโดนจับ กลัวเงินประกันตัวไม่พอ ลือสนั่น 50 ล้านจริงไหม
- เปิดพฤติการณ์ “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายแจ้งความ 17 ราย เสียหายรวม 190 ล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: