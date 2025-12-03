ลีดส์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:22 น.
3 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอลแลนด์ โร้ด ลีดส์ พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลีดส์ VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลีดส์ VS เชลซี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เอลแลนด์ โร้ด
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Leeds United

วิเคราะห์บอล ลีดส์ – เชลซี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลีดส์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพยูงทอง ของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาเก้ จะยังไม่มีชื่อของ ฌอน ลองสตาฟฟ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ แอนทอน สตัช

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส แปร์รี่ พร้อมกองหลัง 4 คน เจย์เดน โบเกิล, จาก้า บิโยล, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน แดนกลางเป็น อิเลีย กรูเอฟ, อีธาน อัมปาดู, อาโอะ ทานากะ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ เบรนเนน อารอนสัน, ลูคัช เมช่า และ โนอาห์ โอกาฟอร์

Credit : Leeds United

เชลซี

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มอยเซส ไกเซโด้ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมแนวรับ 4 คน มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลีดส์ VS เชลซี

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 28/02/24 เชลซี 3-2 ลีดส์ (เอฟเอ คัพ)
  • 04/03/23 เชลซี 1-0 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/08/22 ลีดส์ 3-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/05/22 ลีดส์ 0-3 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/12/21 เชลซี 3-2 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลีดส์

  • 29/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)

เชลซี

  • 30/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/11/25 ชนะ บาร์เซโลนา 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/11/25 เสมอ คาราบัก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Leeds United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลีดส์ (4-3-3) : ลูคัส แปร์รี่ (GK) – เจย์เดน โบเกิล, จาก้า บิโยล, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน – อิเลีย กรูเอฟ, อีธาน อัมปาดู, อาโอะ ทานากะ – เบรนเนน อารอนสัน, ลูคัช เมช่า, โนอาห์ โอกาฟอร์

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เอสเตเวา, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลีดส์ 0-1 เชลซี

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

