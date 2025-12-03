ลีดส์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68
3 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอลแลนด์ โร้ด ลีดส์ พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลีดส์ VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ลีดส์ VS เชลซี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอลแลนด์ โร้ด
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลีดส์ – เชลซี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลีดส์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพยูงทอง ของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาเก้ จะยังไม่มีชื่อของ ฌอน ลองสตาฟฟ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ แอนทอน สตัช
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส แปร์รี่ พร้อมกองหลัง 4 คน เจย์เดน โบเกิล, จาก้า บิโยล, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน แดนกลางเป็น อิเลีย กรูเอฟ, อีธาน อัมปาดู, อาโอะ ทานากะ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ เบรนเนน อารอนสัน, ลูคัช เมช่า และ โนอาห์ โอกาฟอร์
เชลซี
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มอยเซส ไกเซโด้ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมแนวรับ 4 คน มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลีดส์ VS เชลซี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 28/02/24 เชลซี 3-2 ลีดส์ (เอฟเอ คัพ)
- 04/03/23 เชลซี 1-0 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
- 21/08/22 ลีดส์ 3-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 11/05/22 ลีดส์ 0-3 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 11/12/21 เชลซี 3-2 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลีดส์
- 29/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
เชลซี
- 30/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/11/25 ชนะ บาร์เซโลนา 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/11/25 เสมอ คาราบัก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลีดส์ (4-3-3) : ลูคัส แปร์รี่ (GK) – เจย์เดน โบเกิล, จาก้า บิโยล, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน – อิเลีย กรูเอฟ, อีธาน อัมปาดู, อาโอะ ทานากะ – เบรนเนน อารอนสัน, ลูคัช เมช่า, โนอาห์ โอกาฟอร์
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เอสเตเวา, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลีดส์ 0-1 เชลซี
