ข่าวดาราบันเทิง

ความรู้สึกเพื่อน “นานา” หลังเห็นภาพโดนจับ เข่าทรุด มือสั่น โกรธแต่ยังรัก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 16:51 น.
104
ความรู้สึกเพื่อน หลัง นานา ไรบีนา ถูกจับคาบ้านพัก

เพื่อนสนิท ถึงกับเข่าทรุด มือสั่นทำใจไม่ได้ หลังเห็นภาพ “นานา” ถูกจับ คดีฉ้อโกงเกือบ 200 ล้าน เผยความจริงเจ็บปวด รักเพื่อนแต่ก็เจ็บหนัก

จากกรณี ตำรวจบุกจับกุม นานา ไรบีน่า คาบ้านพักย่านพระโขนง ไม่เพียงแต่เป็นคดีความที่มีมูลค่าความเสียหายสูงเกือบ 200 ล้านบาท แต่ยังเป็นจุดแตกหักทางความรู้สึกครั้งใหญ่ระหว่างนานากับกลุ่มเพื่อนสนิทในวงการบันเทิง หลายคนต้องเผชิญภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ระหว่างความรักความผูกพันกับความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังเรื่องเงิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ได้นำกำลังเข้าจับกุมตัว นานา ไรบีน่า หลังจากมีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง และความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

จากการเข้าตรวจค้นบ้านพัก เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ประกอบด้วย รถมินิคูเปอร์ กระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องประดับ และฟิกเกอร์อาร์ตทอยกว่า 50 ชิ้น พร้อมเอกสารสำคัญจำนวนมากเพื่อนำไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน

ตำรวจสอบสวนกลาง บุกจับ นานา ไรบีนา
ภาพจาก Facebook : ตำรวจสอบสวนกลาง

หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้เสียหายไปแล้ว 17 ราย พบมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 195 ล้านบาท โดยรูปแบบการชักชวนลงทุนที่นานาใช้นั้นมีหลากหลายวิธี ได้แก่

  • การอ้างเรื่องปล่อยกู้ โดยเสนอให้ดอกเบี้ย 4–7%
  • การอ้างว่ามีการสร้างทีมเทรดหุ้น (ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นทีมที่อุปโลกน์ขึ้นมา)
  • การอ้างโปรเจกต์ทำสนามบาสเกตบอล
  • การอ้างการลงทุนร้านอาหารในต่างประเทศ

หนึ่งในผู้เสียหายคนสำคัญคือ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ เพื่อนในแก๊งนางฟ้า ถูกชักชวนให้ลงทุนทำร้านอาหารในต่างประเทศ เจนี่ทยอยโอนเงินให้นานาวันละ 5 แสนบาท รวมเป็นเงินประมาณ 3–5 ล้านบาท แต่เมื่อเรื่องราวเริ่มแดงขึ้น เจนี่ตรวจสอบไปยังร้านอาหารที่ถูกอ้าง พบความจริงว่าเงินจำนวนนี้ไม่เคยถูกนำเข้าสู่ระบบของโปรเจกต์ร้านอาหารตามที่นานาบอกเลย

เจนี่ และ นานา
ภาพจาก Instagram : nanarybena

ความรู้สึกของเพื่อน โกรธ เจ็บ แต่ยังรัก

หนุ่ม กรรชัย เล่าถึงบรรยากาศความรู้สึกของกลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้เสียหายว่า ในช่วงแรกทุกคนมีความโกรธแค้นจากการกระทำของเพื่อน แต่เมื่อเห็นภาพนานาถูกเจ้าหน้าที่คุมตัว ความรู้สึกกลับแปรเปลี่ยนเป็นความหดหู่ เพื่อนหลายคนมีอาการมือสั่น เข่าทรุด จนไม่สามารถทำงานต่อได้

ด้าน แอน อลิชา โพสต์ไอจีสตอรี่สั้นๆ ว่าจุกอก พร้อมอิโมจิน้ำตาไหล ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพื่อน ๆ ยังคงมีความรักให้นานา แต่ก็เจ็บปวดอย่างหนักจากสิ่งที่เกิดขึ้น จนหลายคนเปรยว่าไม่รู้จะจัดการความรู้สึกเพื่อเดินหน้าต่ออย่างไร

ก่อนถูกจับกุม นานาได้โทรศัพท์หาหนุ่ม กรรชัย ด้วยความกังวลเรื่องการประกันตัวและข้อหาที่จะได้รับ ซึ่งหนุ่มได้ให้สติไปว่าเป็นไฟต์บังคับที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ด้าน ดีเจดาด้า เพื่อนสนิทที่คบหากันมายาวนานกว่า 30 ปี ได้ออกมาเปิดใจหลังนัดเคลียร์ปัญหากับนานา ระบุว่านานายอมรับสารภาพทุกอย่างว่านำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ไม่ได้นำไปลงทุนตามที่ตกลงกันจริง ทำให้ดาด้าเสียใจอย่างมาก เปรียบเหมือนคนอกหักจากมิตรภาพที่ยาวนาน

สำหรับความเสียหายของดาด้าอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านบาท เบื้องต้นตกลงกันว่าให้นานามาไลฟ์ขายของร่วมกับตนเพื่อนำรายได้มาทยอยใช้หนี้ เนื่องจากนานาไม่มีเงินก้อนคืนในขณะนี้

ดาด้ายืนยันว่าไม่อยากดำเนินคดีอาญาเพราะเห็นแก่หลาน แต่เรื่องเอกสาร สัญญา และการชดใช้เงิน ได้มอบหมายให้ทนายความของทั้งสองฝ่ายจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แม้จะไม่ได้เกลียดเพื่อน แต่ยอมรับว่าความเชื่อใจได้พังทลายลงและยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือการตัดไม่ขาด เพราะความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งสองฝ่ายแน่นแฟ้นกันมาตั้งแต่รุ่นแม่

ดาด้าเปิดใจเรื่องนานา
ภาพจาก TikTok : djdada

ในส่วนของ เวย์ สามีของนานา ทางดาด้าเชื่อว่าน่าจะไม่มีส่วนรู้เห็น เนื่องจากโดยปกติแล้วนานาจะเป็นคนบริหารจัดการเรื่องเงินภายในบ้านทั้งหมด เวย์เพิ่งมารับรู้เรื่องราวพร้อมกับทุกคน

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ ปอศ. ระบุว่ากำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงเวย์หรือไม่ หากพบความเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย

ปัจจุบัน นานา ไรบีน่า ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ซึ่งกระบวนการต่อไปคือการรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร และเส้นทางเงิน เพื่อสรุปยอดความเสียหายที่แท้จริง และขยายผลว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นานา และ เวย์
ภาพจาก Instagram : nanarybena
เพื่อนแก๊งนางฟ้า
ภาพจาก Instagram : nanarybena
แก๊งนางฟ้า -2
ภาพจาก Instagram : janesuda

นานา ไรบีนา แก๊งนางฟ้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตร.ค้นบ้าน &quot;นานา&quot; ของรถหรู-แบรนด์เนมเพียบ เปิดชื่อ 4 ธุรกิจ นานา หลอกเพื่อนลงทุน 190 ล้าน บันเทิง

ตร.ค้นบ้าน “นานา” ของรถหรู-แบรนด์เนมเพียบ เปิดชื่อ 4 ธุรกิจ นานา หลอกเพื่อนลงทุน 190 ล้าน

4 วินาที ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 3 12 68 หวยลาว

ผลหวยลาว 3 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

25 นาที ที่แล้ว
เตือนด่วน ไอโฟน 16-17 พบช่องโหว่ เสี่ยงโดนแฮ็คผ่านพอร์ต USB-C รีบแก้ไขตามนี้ เทคโนโลยี

เตือนด่วน ไอโฟน 16-17 พบช่องโหว่ เสี่ยงโดนแฮ็คผ่านพอร์ต USB-C รีบแก้ไขตามนี้

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

55 นาที ที่แล้ว
สวนหลวง ร.9 เปิดงานพรรณไม้งามอร่าม วันนี้ถึง 10 ธ.ค. นี้ ท่องเที่ยว

ชวนชม ทิวลิปบานสวนหลวง ร.9 ต้อนรับลมหนาว เช็กเวลาเข้าชม วิธีเดินทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา ไม่ใช่ลูกครึ่งตะวันตก แต่เป็นสาวใต้จากสงขลา บันเทิง

นานา ไรบีนา ลูกครึ่งอะไร? ฟังคำตอบชัดๆ สาเหตุนามสกุลเหมือนลูกครึ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความรู้สึกเพื่อน หลัง นานา ไรบีนา ถูกจับคาบ้านพัก บันเทิง

ความรู้สึกเพื่อน “นานา” หลังเห็นภาพโดนจับ เข่าทรุด มือสั่น โกรธแต่ยังรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอธ.บิลเบา พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายชูวิทย์วิจารณ์นายกฯ แป้นว่าเป็นแพะรับบาปในวิกฤตน้ำท่วม ข่าว

‘นายกฯ แป้น’ แค่แพะรับบาป ชูวิทย์ ย้อนถาม ‘อนุทิน’ ควบ 2 เก้าอี้ทำไมไม่รับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจบอย รุดเยี่ยม-ให้กำลังใจ นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม บันเทิง

ดีเจบอย รุดเยี่ยม นานา เผยเพื่อนช็อกหนักหลังโดนจับ เล่านาทีเจอ เวย์ ไทยเทเนียม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รังสิมันต์ โรม เปิดใจเกี่ยวกับการฟ้องหมิ่นประมาทที่พะเยา ข่าว

โรม โดน ธรรมนัส ฟ้องหมิ่นฯ ต้องบินไป พะเยา เจ้าตัวแซวเจ็บ ต้นเรื่องคือ ชาดา ต่างหาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักข่าวดังเตือน คนขโมยไมโครเวฟ 7-11 น้ำท่วมหาดใหญ่ รีบคืนด่วน คลิปหลักฐานชัด!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก บุกทนายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต ข่าวอาชญากรรม

ช็อก บุกทลายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผนที่กรุงพนมเปญแสดงที่ตั้งบ้านฮุนเซนและแหล่งสแกมเมอร์. ข่าวต่างประเทศ

UN ชี้พิกัด แหล่ง “สแกมเมอร์” ตั้งฐานฟอกเงิน อยู่หลังบ้าน “ฮุน เซน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดีเจดาด้า ช็อก! รู้ข่าว นานา ไรบีนา โดนตร.จับ รับห่วงหลาน ๆ หวั่นกระทบสภาพจิตใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านตัดผม Never Say Cutz บันเทิง

เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ แจ้งความจับ ฟาติมา Miss Universe ยันไม่ได้ด่าโง่ บันเทิง

ณวัฒน์ แจ้งความจับ ฟาติมา Miss Universe หมิ่นประมาท ยันไม่ได้ด่าโง่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โทรหา หนุ่ม กรรชัย ก่อนถูกจับกุมที่บ้าน บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย คุยกับ นานา ก่อนถูกรวบ เครียดหนัก ยืนยันไม่หนี เผยสภาพจิตใจเพื่อน-เจ้าหนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ย้ำขอให้เชื่อแพทย์ หลังโซเชียลบอกยอดตายน้ำท่วม 1 พันศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปัญหายังไม่หมด “ราชมังฯ” หลอดไฟขาดก่อนแข่งฟุตบอลซีเกมส์ 2025 ทั้งที่ของบปรับปรุงสนาม 125 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม ข่าว

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 16:51 น.
104
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 3 12 68

ผลหวยลาว 3 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ลีดส์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
เตือนด่วน ไอโฟน 16-17 พบช่องโหว่ เสี่ยงโดนแฮ็คผ่านพอร์ต USB-C รีบแก้ไขตามนี้

เตือนด่วน ไอโฟน 16-17 พบช่องโหว่ เสี่ยงโดนแฮ็คผ่านพอร์ต USB-C รีบแก้ไขตามนี้

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
รถเข็นพับได้ ผู้สูงอายุจาก Medila wellness

แนะนำ 5 รถเข็นพับได้ ผู้สูงอายุจาก Medila wellness สะดวก ใช้งานง่าย

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
Back to top button