ความรู้สึกเพื่อน “นานา” หลังเห็นภาพโดนจับ เข่าทรุด มือสั่น โกรธแต่ยังรัก

เพื่อนสนิท ถึงกับเข่าทรุด มือสั่นทำใจไม่ได้ หลังเห็นภาพ “นานา” ถูกจับ คดีฉ้อโกงเกือบ 200 ล้าน เผยความจริงเจ็บปวด รักเพื่อนแต่ก็เจ็บหนัก
จากกรณี ตำรวจบุกจับกุม นานา ไรบีน่า คาบ้านพักย่านพระโขนง ไม่เพียงแต่เป็นคดีความที่มีมูลค่าความเสียหายสูงเกือบ 200 ล้านบาท แต่ยังเป็นจุดแตกหักทางความรู้สึกครั้งใหญ่ระหว่างนานากับกลุ่มเพื่อนสนิทในวงการบันเทิง หลายคนต้องเผชิญภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ระหว่างความรักความผูกพันกับความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังเรื่องเงิน
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ได้นำกำลังเข้าจับกุมตัว นานา ไรบีน่า หลังจากมีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง และความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
จากการเข้าตรวจค้นบ้านพัก เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ประกอบด้วย รถมินิคูเปอร์ กระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องประดับ และฟิกเกอร์อาร์ตทอยกว่า 50 ชิ้น พร้อมเอกสารสำคัญจำนวนมากเพื่อนำไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้เสียหายไปแล้ว 17 ราย พบมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 195 ล้านบาท โดยรูปแบบการชักชวนลงทุนที่นานาใช้นั้นมีหลากหลายวิธี ได้แก่
- การอ้างเรื่องปล่อยกู้ โดยเสนอให้ดอกเบี้ย 4–7%
- การอ้างว่ามีการสร้างทีมเทรดหุ้น (ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นทีมที่อุปโลกน์ขึ้นมา)
- การอ้างโปรเจกต์ทำสนามบาสเกตบอล
- การอ้างการลงทุนร้านอาหารในต่างประเทศ
หนึ่งในผู้เสียหายคนสำคัญคือ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ เพื่อนในแก๊งนางฟ้า ถูกชักชวนให้ลงทุนทำร้านอาหารในต่างประเทศ เจนี่ทยอยโอนเงินให้นานาวันละ 5 แสนบาท รวมเป็นเงินประมาณ 3–5 ล้านบาท แต่เมื่อเรื่องราวเริ่มแดงขึ้น เจนี่ตรวจสอบไปยังร้านอาหารที่ถูกอ้าง พบความจริงว่าเงินจำนวนนี้ไม่เคยถูกนำเข้าสู่ระบบของโปรเจกต์ร้านอาหารตามที่นานาบอกเลย
ความรู้สึกของเพื่อน โกรธ เจ็บ แต่ยังรัก
หนุ่ม กรรชัย เล่าถึงบรรยากาศความรู้สึกของกลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้เสียหายว่า ในช่วงแรกทุกคนมีความโกรธแค้นจากการกระทำของเพื่อน แต่เมื่อเห็นภาพนานาถูกเจ้าหน้าที่คุมตัว ความรู้สึกกลับแปรเปลี่ยนเป็นความหดหู่ เพื่อนหลายคนมีอาการมือสั่น เข่าทรุด จนไม่สามารถทำงานต่อได้
ด้าน แอน อลิชา โพสต์ไอจีสตอรี่สั้นๆ ว่าจุกอก พร้อมอิโมจิน้ำตาไหล ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพื่อน ๆ ยังคงมีความรักให้นานา แต่ก็เจ็บปวดอย่างหนักจากสิ่งที่เกิดขึ้น จนหลายคนเปรยว่าไม่รู้จะจัดการความรู้สึกเพื่อเดินหน้าต่ออย่างไร
ก่อนถูกจับกุม นานาได้โทรศัพท์หาหนุ่ม กรรชัย ด้วยความกังวลเรื่องการประกันตัวและข้อหาที่จะได้รับ ซึ่งหนุ่มได้ให้สติไปว่าเป็นไฟต์บังคับที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ด้าน ดีเจดาด้า เพื่อนสนิทที่คบหากันมายาวนานกว่า 30 ปี ได้ออกมาเปิดใจหลังนัดเคลียร์ปัญหากับนานา ระบุว่านานายอมรับสารภาพทุกอย่างว่านำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ไม่ได้นำไปลงทุนตามที่ตกลงกันจริง ทำให้ดาด้าเสียใจอย่างมาก เปรียบเหมือนคนอกหักจากมิตรภาพที่ยาวนาน
สำหรับความเสียหายของดาด้าอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านบาท เบื้องต้นตกลงกันว่าให้นานามาไลฟ์ขายของร่วมกับตนเพื่อนำรายได้มาทยอยใช้หนี้ เนื่องจากนานาไม่มีเงินก้อนคืนในขณะนี้
ดาด้ายืนยันว่าไม่อยากดำเนินคดีอาญาเพราะเห็นแก่หลาน แต่เรื่องเอกสาร สัญญา และการชดใช้เงิน ได้มอบหมายให้ทนายความของทั้งสองฝ่ายจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แม้จะไม่ได้เกลียดเพื่อน แต่ยอมรับว่าความเชื่อใจได้พังทลายลงและยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือการตัดไม่ขาด เพราะความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งสองฝ่ายแน่นแฟ้นกันมาตั้งแต่รุ่นแม่
ในส่วนของ เวย์ สามีของนานา ทางดาด้าเชื่อว่าน่าจะไม่มีส่วนรู้เห็น เนื่องจากโดยปกติแล้วนานาจะเป็นคนบริหารจัดการเรื่องเงินภายในบ้านทั้งหมด เวย์เพิ่งมารับรู้เรื่องราวพร้อมกับทุกคน
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ ปอศ. ระบุว่ากำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงเวย์หรือไม่ หากพบความเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ปัจจุบัน นานา ไรบีน่า ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ซึ่งกระบวนการต่อไปคือการรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร และเส้นทางเงิน เพื่อสรุปยอดความเสียหายที่แท้จริง และขยายผลว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
