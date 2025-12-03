ข่าว

“บิ๊กป้อม” แง้ม “เฉลิม อยู่บำรุง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร. 12 ธ.ค. นี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 13:04 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 13:04 น.
60

พล.อ.ประวิตร หรือ บิ๊กป้อม เปิดเผยว่า เฉลิม อยู่บำรุง จะสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 12 ธ.ค. นี้ มองเป็นทางเลือกตัดสินใจ ก่อนเลือกตั้ง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า การประชุมใหญ่ของพรรคฯ เรื่องน้ำท่วมภาคใต้ได้เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยและเปิดโรงครัวภาคใต้ทั้งหมด 6 โรงครัว รวมทั้งพยายามติดต่อแม่ทัพภาค 4 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ ตนเคยมีผลงานที่โดดเด่น ในสมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและดูแลเเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยตลอดระเวลาที่ดูแลงานด้านนี้ ได้ประกาศว่า ทั่วประเทศ ไม่มีการประสบภัยแล้งและน้ำท่วมตลอด 9 ปี ของการเป็นรัฐบาล โดยบริหารจัดการน้ำท่วม-น้ำแล้งสำเร็จมาแล้วทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากต้องมีแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยหามืออาชีพ ผู้เชียวชาญ คนเก่ง มาช่วยการบริหาร บรูณาการหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้งหมด

สำหรับเส้นทางบนถนนการเมืองในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนั้น แม้พรรคประชารัฐในขณะนี้ จะเป็นม้านอกสายตาแต่อย่าลืมสุภาษิตโบราณที่ว่า “สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร” ทหารเก่าอย่างตนผู้เคยผ่านทั้งสนามรบและสนามการเมืองมาอย่างโชกโชน เป็นพรรคแกนนำงรัฐบาลสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี มาถึง 9 ปี รู้จักธรรมชาติของนักการเมืองเป็นอย่างดี

ยิ่งล่าสุด ร.ต.อ เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกฯ ประกาศจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ยิ่งแสดงให้เห็นว่า ตนและพรรคพลังประชารัฐยังเป็นทางเลือกหนึ่งของนักการเมืองที่กำลังตัดสินใจในถนนการเมือง ซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆ นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม ข่าว

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กกต. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2568

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กป้อม” แง้ม “เฉลิม อยู่บำรุง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร. 12 ธ.ค. นี้

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร เร่งตามตัวคนขับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล ข่าว

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง ข่าว

นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ยันขายทรัพย์สินช้หนี้ ขอโอกาสในการทำงาน ข่าวดารา

เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ขายของ-ขอโอกาสทำงานใช้หนี้ เรื่องเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดพฤติการณ์ “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายแจ้งความ 17 ราย เสียหายรวม 190 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน ตัวจริง ตำนานนักโทษประหารหญิง สู่หนังผีสุดสยอง ข่าว

ประวัติ กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน ตัวจริง ตำนานนักโทษประหารหญิง สู่หนังผีสุดสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผย ปชช. ร้อยละ 92 มองรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่มาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม ไม่เคลื่อนไหวหลังภรรยา นานา ถูกจับในคดีฉ้อโกง บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม อยู่ไหน? หลังภรรยา นานา ถูกจับคาบ้าน ปมฉ้อโกงประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอน อลิชา โพสต์สะเทือนใจ หลังเพื่อนสนิท นานา ไรบีนา ถูกจับกุมถึงบ้าน บันเทิง

แอน อลิชา เผยความรู้สึก หลัง นานา ไรบีนา ถูกบุกจับ โพสต์สั้นแต่จุกอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม บันเทิง

ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. นำร่องทดลองโครงการดาวเทียม Tomorrow.io ป้องกันภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักบินวิงสูทดีกรีแชมป์เหรียญทองเสียชีวิต หลังพุ่งชนแลนด์มาร์กดังขณะทดสองอุปกรณ์ใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! พบ 9 ศพ ในรถฟอร์จูนเนอร์ ตกคลองชลประทาน อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ติมอร์ เลสเต พบ ไทย ดูบอลสด ซีเกมส์ 2025 วันที่ 3 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มเดินออกมาจากโรงหนังแสบจมูก เจอเครื่องทำโอโซน อันตรายเสี่ยงปอดพัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทนายธาตรี เป็นทนายชื่อดังที่ถูกแอบอ้างในโซเชียลมีเดีย ข่าว

เปิดประวัติ “ทนายธาตรี” ผู้ถูกอวตารสวมรอย โพสต์ป่วนโซเชียลจนเสียหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายสายหยุด เผย “นานา” เป็นห่วงลูก เตรียมหลักทรัพย์ประกัน 5 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 13:04 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 13:04 น.
60
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร เร่งตามตัวคนขับ

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
Back to top button