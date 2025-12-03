“บิ๊กป้อม” แง้ม “เฉลิม อยู่บำรุง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร. 12 ธ.ค. นี้
พล.อ.ประวิตร หรือ บิ๊กป้อม เปิดเผยว่า เฉลิม อยู่บำรุง จะสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 12 ธ.ค. นี้ มองเป็นทางเลือกตัดสินใจ ก่อนเลือกตั้ง
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า การประชุมใหญ่ของพรรคฯ เรื่องน้ำท่วมภาคใต้ได้เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยและเปิดโรงครัวภาคใต้ทั้งหมด 6 โรงครัว รวมทั้งพยายามติดต่อแม่ทัพภาค 4 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ ตนเคยมีผลงานที่โดดเด่น ในสมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและดูแลเเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยตลอดระเวลาที่ดูแลงานด้านนี้ ได้ประกาศว่า ทั่วประเทศ ไม่มีการประสบภัยแล้งและน้ำท่วมตลอด 9 ปี ของการเป็นรัฐบาล โดยบริหารจัดการน้ำท่วม-น้ำแล้งสำเร็จมาแล้วทั่วประเทศ
ทั้งนี้ การแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากต้องมีแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยหามืออาชีพ ผู้เชียวชาญ คนเก่ง มาช่วยการบริหาร บรูณาการหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้งหมด
สำหรับเส้นทางบนถนนการเมืองในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนั้น แม้พรรคประชารัฐในขณะนี้ จะเป็นม้านอกสายตาแต่อย่าลืมสุภาษิตโบราณที่ว่า “สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร” ทหารเก่าอย่างตนผู้เคยผ่านทั้งสนามรบและสนามการเมืองมาอย่างโชกโชน เป็นพรรคแกนนำงรัฐบาลสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี มาถึง 9 ปี รู้จักธรรมชาติของนักการเมืองเป็นอย่างดี
ยิ่งล่าสุด ร.ต.อ เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกฯ ประกาศจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ยิ่งแสดงให้เห็นว่า ตนและพรรคพลังประชารัฐยังเป็นทางเลือกหนึ่งของนักการเมืองที่กำลังตัดสินใจในถนนการเมือง ซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆ นี้
