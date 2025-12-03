เตือนด่วน ไอโฟน 16-17 พบช่องโหว่ เสี่ยงโดนแฮ็คผ่านพอร์ต USB-C รีบแก้ไขตามนี้

ข่าวเทคโนโลยี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 17:36 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 17:54 น.
เตือนผู้ใช้ iPhone 16-17 รุ่นใหม่รีบตั้งค่าด่วน พบช่องโหว่ iOS 26 เสี่ยงข้อมูลรั่วผ่านพอร์ต USB-C

แซค ดอฟฟ์แมน (Zak Doffman) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์จาก Forbes รายงานแจ้งเตือนเร่งด่วนถึงผู้ใช้งาน iPhone 17, 16 และ 15 ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ iOS 26 ทันที หลังพบว่าค่าเริ่มต้น (Default) ที่ Apple กำหนดมานั้นอาจเปิดช่องให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลในเครื่องได้ผ่านพอร์ต USB-C

รายงานระบุว่า การอัปเดต iOS 26 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้ติดตั้งระบบป้องกันใหม่สำหรับการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB-C เพื่อป้องกันการถูกดึงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์หรือการโจมตีผ่านสายชาร์จและอุปกรณ์เสริม แต่เลินเล่ออย่างไรไม่ทราบ การตั้งค่าเริ่มต้นของระบบกลับถูกกำหนดไว้ในสถานะที่มีความเสี่ยง

ค่าเริ่มต้นปัจจุบันถูกตั้งไว้ที่ “อนุญาตอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก” (Automatically allow when unlocked) ซึ่งหมายความว่าหากโทรศัพท์ของผู้ใช้ถูกปลดล็อกหน้าจออยู่ การเสียบสายเคเบิลหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ เข้ากับพอร์ต USB-C จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีโดยไม่มีการแจ้งเตือน

แนะนำ คนใช้ไอโฟน เปลี่ยนการตั้งค่า ตามขั้นตอนดังนี้

ไปที่ การตั้งค่า (Settings)

เลือก ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy & Security)

เลือก อุปกรณ์เสริมแบบมีสาย (Wired Accessories)

เปลี่ยนตัวเลือกเป็น “ถามเสมอ” (Always Ask) หรือ “ถามสำหรับอุปกรณ์เสริมใหม่” (Ask for New Accessories)

วิธีแก้ไขบัค ไอโฟน 17

หลังตั้งค่าเสร็จ จะช่วยป้องกันกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อดึงข้อมูล แม้ว่าแอปพลิเคชันสนทนาอย่าง WhatsApp จะมีการเข้ารหัสแบบ End-to-End แต่การป้องกันมีผลเฉพาะขณะข้อมูลเดินทางระหว่างอุปกรณ์เท่านั้น หากผู้บุกรุกสามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง ที่ถูกปลดล็อกและถอดรหัสข้อมูลแล้ว ก็สามารถเข้าถึงไฟล์และข้อความได้

นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคเพิ่มเติมว่า ผู้ใช้งานบางส่วนอาจพบว่าไม่สามารถกดเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งค่านี้ได้ เนื่องจากบั๊กของระบบที่มีมาตั้งแต่การปล่อยอัปเดตในเดือนกันยายน ซึ่งทาง Apple รับทราบเรื่องแล้วแต่ยังไม่มีการออกแพตช์แก้ไข ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน

สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้ อาจต้องล้างเครื่องและกู้คืนข้อมูลใหม่ (Reset and Restore) หรือบางรายงานแนะนำให้ลองเปิดใช้งาน โหมดล็อกดาวน์เพื่อปลดล็อกการตั้งค่า

ทั้งนี้ มาตรการป้องกันนี้มีผลเฉพาะกับ iPhone รุ่นใหม่ที่ใช้พอร์ต USB-C (iPhone 15 ขึ้นไป) ส่วนรุ่นเก่าที่ใช้พอร์ต Lightning จะไม่มีตัวเลือกการป้องกันขั้นสูงนี้ และจะมีเพียงตัวเลือก “อนุญาตเสมอ” กับ “อนุญาตเมื่อปลดล็อก” เท่านั้น

