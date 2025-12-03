ข่าวดาราบันเทิง

เปิดโพสต์สุดท้าย นานา ไรบีนา ก่อน ตร.บุกจับ เหมือนรู้ชะตาล่วงหน้า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 09:48 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 09:57 น.
เปิดโพสต์สุดท้าย “นานา ไรบีนา” ก่อนถูกตำรวจบุกรวบคาบ้าน ข้อหากู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อ่านแล้วเหมือนรู้ชะตาล่วงหน้า

จากกรณีที่ ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า CIB นำกำลังจับกุม นานา ไรบีนา อายุ 45 ปี ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยจับกุมได้ที่บ้านพักย่านพระโขนง เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (3 ธ.ค. 68) ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดทีมงานได้ลองเข้าตรวจสอบโซเชียลมีเดียของ นานา ไรบีนา พบว่าในอินสตาแกรมส่วนตัวของดาราสาวมีความเคลื่อนไหวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (2 ธ.ค. 68) โดยโพสต์ความในใจถึงครอบครัวและเด็ก ๆ ในบ้าน YBL Thailand โครงการบาสเก็ตบอลที่ นานา กับสามี เวย์ ไทยเทเนียม จัดตั้งขึ้น ระบุว่า

“จากความตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กๆ มาจนถึงวันนี้… วันที่เราได้เห็นความสุข ความภูมิใจ และรอยยิ้มของทุกครอบครัวในบ้าน YBL Thailand มันคือหลักฐานชัดเจนว่าความพยายามของเด็ก ๆ ทุกคนไม่เคยสูญเปล่าเลยค่ะ

เพื่ออนาคตของนักกีฬาบาสเกตบอลไทย หนู ๆ ทุกคนตั้งใจซ้อม ทุ่มเท และเติบโตขึ้นในทุก ๆ สัปดาห์ ช่วงนี้เป็นช่วง playoff ที่ทั้งสนุก เข้มข้น และลุ้นกันทุกแมตช์ เด็กๆ เก่งมากจริง ๆ ขอฝากให้ทุกคนแวะไปชม ไปเชียร์ ไปกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ได้ที่เพจ YBL Thailand และ YouTube YBL Thailand กันนะคะ

…และมาถึงช่วงเวลานี้ ตัวนานาเองขอถอยออกมาเพื่อจัดการและแก้ไขเรื่องส่วนตัว ให้ลีกสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ตั้งแต่วันแรก แม้จะต้องถอยมาอยู่ข้างสนาม แต่หัวใจยังคงอยู่กับ YBL เสมอ

จากวันแรกที่ตั้งใจสร้างพื้นที่สำหรับเด็ก ๆ ตั้งใจให้ที่นี่เป็นบ้าน เป็นโอกาส และเป็นอนาคต จนถึงวันนี้ที่ลีกเติบโตขึ้น พร้อมกับความสามารถของเด็ก ๆ ทุกคน นานาขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ทุกความไว้วางใจ และทุกความเชื่อมั่นที่มีให้กันมาตลอด

แม้จะถอยหนึ่งก้าวในวันนี้ แต่ความรัก ความตั้งใจ และบทบาทของ “แม่นานา” ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะ ไม่ไปไหน ทีมงานทุกคนยังคงเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นานาจะยังคงสนับสนุน ให้กำลังใจ และอยู่เคียงข้างลูกๆ ใน YBL ทุกคนตลอดไป เมื่อทุกอย่างคลี่คลาย แม่นานาจะกลับไปทำหน้าที่รักมาก ๆ ต่อไปนะคะ

ขอให้เด็ก ๆ สนุกกับการแข่ง โชว์ศักยภาพให้เต็มที่ และเติบโตไปเป็นนักกีฬาที่เข้มแข็งทั้งกายและใจนะคะ”

อ้างอิงจาก : IG nanarybena

