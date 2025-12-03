ข่าว

อันตรายมาก เครื่องอบโอโซน ทำลายปอด-ถึงตาย คนเข้าใจผิดคิดว่าดี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 09:45 น.
68
อันตรายมาก เครื่องอบโอโซน ทำลายปอด-ถึงตาย คนเข้าใจผิดคิดว่าดี

กลางโรงหนังดัง เจอ ‘เครื่องอบโอโซน’ เปิดทิ้งไว้ขณะคนเดินพลุกพล่าน ผู้เชี่ยวชาญชี้อันตรายรุนแรง ทำลายปอด-เสี่ยงเสียชีวิต

รณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์หลังเดินออกจากโรงภาพยนตร์ย่านแครายแล้วได้กลิ่นผิดปกติ จนพบต้นตอเป็นเครื่องทำโอโซนตั้งทำงานอยู่ท่ามกลางผู้มาใช้บริการ พนักงานเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงเครื่องฟอกอากาศทั่วไป แสดงถึงความหละหลวมเรื่องมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ‘โอโซน’ ที่คนจำนวนมากยังคิดว่าเป็นอากาศบริสุทธิ์ ทั้งที่ความจริงแล้วหากใช้ผิดวิธี นี่คือก๊าซพิษที่มีอันตรายร้ายแรงต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเข้าใจผิดระหว่าง ‘อากาศบริสุทธิ์’ กับ ‘ก๊าซพิษ’

คนไทยจำนวนมากคุ้นเคยกับคำว่า ‘สูดโอโซนให้ชุ่มปอด’ ตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จนเกิดภาพจำว่าโอโซนคือสิ่งดี แต่ในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โอโซน () มีสองหน้าที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังคำกล่าวที่ว่า “Good up high, Bad nearby”

  1. โอโซนในชั้นบรรยากาศ ดี อยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ ทำหน้าที่กรองรังสียูวีจากดวงอาทิตย์ เป็นเกราะป้องกันโลก

  2. โอโซนภาคพื้นดิน ไม่ดี คือก๊าซพิษที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี หรือการสร้างขึ้นจากเครื่องจักร มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ระคายเคืองเนื้อเยื่ออย่างรุนแรง จัดเป็นมลพิษทางอากาศชนิดหนึ่ง

การเปิดเครื่องอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือกำจัดกลิ่น จำเป็นต้องใช้ความเข้มข้นสูง ซึ่งเป็นระดับที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต หากสูดดมเข้าไปโดยตรงจะทำลายระบบทางเดินหายใจ โดยก๊าซโอโซนจะเข้าไปกัดกร่อนเนื้อเยื่อบุโพรงจมูก คอ และปอด ทำให้เกิดอาการไอ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

ในกรณีที่ได้รับก๊าซความเข้มข้นสูงเป็นเวลานาน ปอดจะเสียหายถาวร ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง จนอาจนำไปสู่ภาวะล้มเหลวของระบบทางเดินหายใจ

อันตรายต่อสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข หรือแมว มีระบบทางเดินหายใจที่ไวต่อสารเคมีมากกว่ามนุษย์ เคยมีกรณีศึกษาที่แมวเสียชีวิตยกบ้านจากการที่เจ้าของเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ระวัง

นอกจากนี้ โอโซนทำปฏิกิริยากับสารระเหยในอากาศ (VOCs) ก่อให้เกิดสารพิษใหม่อย่าง ฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

หลักการใช้เครื่องโอโซนที่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย

ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า หรือโรงภาพยนตร์ จำเป็นต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของลูกค้า การใช้เครื่องมือเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กอย่างเคร่งครัด การอบโอโซนต้องทำในพื้นที่ปิดมิดชิด ห้าม มีคนหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่นั้นอย่างเด็ดขาด ควรทำในช่วงปิดทำการ หรือช่วงที่ไม่มีผู้ใช้บริการ

หลังเครื่องทำงานเสร็จ ต้องทิ้งระยะเวลาให้โอโซนสลายตัวกลับเป็นออกซิเจน หรือเปิดระบบระบายอากาศไล่อากาศเสียออกให้หมดก่อนอนุญาตให้คนเข้าพื้นที่ หากมีการใช้งาน ต้องมีป้ายเตือนชัดเจน ห้ามบุคคลภายนอกเข้าใกล้บริเวณ

กรณีนี้หากมีลูกค้าได้รับอันตรายจากการสูดดมก๊าซโอโซนจนล้มป่วยหรือเสียชีวิต ผู้ประกอบการจะมีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา เพราะเข้าข่ายกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ (หรือถึงแก่ความตาย) ทางแพ่ง ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาล และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดมาตรการความปลอดภัย

อันตรายมาก เครื่องอบโอโซน ทำลายปอด-ถึงตาย คนเข้าใจผิดคิดว่าดี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ ทนายธาตรี เป็นทนายชื่อดังที่ถูกแอบอ้างในโซเชียลมีเดีย ข่าว

เปิดประวัติ “ทนายธาตรี” ผู้ถูกอวตารสวมรอย โพสต์ป่วนโซเชียลจนเสียหาย

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายสายหยุด เผย “นานา” เป็นห่วงลูก เตรียมหลักทรัพย์ประกัน 5 แสน

5 นาที ที่แล้ว
โพสต์เดือดถึงใคร หลังสภาทนายลบชื่อทนายดังชอบออกสื่อ ข่าว

ทนายนิด้า โพสต์เดือดถึงใคร ลั่น เป็นเวรเป็นกรรม ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุมตัว แรคคูน เมาแอ๋ บุกร้านเหล้าสหรัฐฯ ดื่มน้ำเมา จนสลบคาส้วม

20 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพนาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำกำลังเข้าจับกุม นานา ไรบีนา ที่บ้านพักย่านพระโขนง ข่าว

เปิดภาพนาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำกำลังเข้าจับกุม นานา ไรบีนา ที่บ้านพักย่านพระโขนง

22 นาที ที่แล้ว
คำถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2567 ไลฟ์สไตล์

คำถวายพระพรวันพ่อ 2568 น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9 แม้จากไกล ใจยังผูกพัน

30 นาที ที่แล้ว
แม่ร้องสื่อลูกวัย 9 ขวบ ถูกนักเพาะกายดัง Strong by science คนติดตามเพจเป็นแสน ตบหน้ากลางสระว่ายน้ำทองหล่อ เหตุฉุนเตะโดนตีนกบ ข่าว

แฉ นักกล้ามอินฟลู ตบบ้องหู เด็ก 9 ขวบ คลิปหลักฐานชัดมาก

35 นาที ที่แล้ว
กทพ. ประกาศขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง 5 ธ.ค. 2568 ข่าว

ทางด่วนฟรี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 68 รวม 63 ด่าน เช็กเส้นทางที่นี่

39 นาที ที่แล้ว
เตือนแผ่นดินไหวเมียนมา เพจดังเฝ้าระวัง ไหวถี่ขึ้น ซ้ำจุดเดียวเดือนมีนา ย้ำตื่นตัวแต่ไม่ตระหนก ข่าว

เตือนแผ่นดินไหวเมียนมา เพจดังเฝ้าระวัง ไหวถี่ขึ้น ซ้ำจุดเดียวเดือนมีนา ย้ำตื่นตัวแต่ไม่ตระหนก

46 นาที ที่แล้ว
พายุนกเอี้ยงกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ฟิลิปปินส์ในอีก 4 วันข้างหน้า ข่าว

ด่วน! พายุโซนร้อน “นกเอี้ยง” จ่อขึ้นฝั่ง ฟิลิปปินส์ 4 วันข้างหน้า

55 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดโพสต์สุดท้าย นานา ไรบีนา ก่อน ตร.บุกจับ เหมือนรู้ชะตาล่วงหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายโพสต์โต้ เคยพา “นานา ไรบีนา” เข้ามอบตัวแล้ว แต่ตำรวจไม่รับมอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันตรายมาก เครื่องอบโอโซน ทำลายปอด-ถึงตาย คนเข้าใจผิดคิดว่าดี ข่าว

อันตรายมาก เครื่องอบโอโซน ทำลายปอด-ถึงตาย คนเข้าใจผิดคิดว่าดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องอินเตอร์ลื่นล้มในคลาสเต้นจนแขนหัก ข่าวดารา

คลิปนาที น้องอินเตอร์ ลื่นล้ม-แขนหัก แอดมิด รพ. ด่วน เตรียมผ่าตัดดามเหล็ก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปูติน” ยังไม่รับข้อตกลงดีลสันติภาพ ยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน ชี้บางจุดรับไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าวโพดเปิดใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อนนานาในรายการ GP Gossip Pool บันเทิง

ย้อนฟัง ข้าวโพด จะกลับมาเป็นเพื่อนนานาไหม ต้องมีกฎเหล็ก ขอคนไม่โกหก-จริงใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 คนออกแบบโชว์ ทุ่มเททำ 7 เดือน ถูกเทฟ้าผ่า หลังเปลี่ยนรัฐบาลใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายธาตรี” ตัวจริงร้อง ถูกแอบอ้างชื่อ โพสต์ป่วน แจ้งความแล้วคดีไม่คืบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธอภิวรรณ เปิดใจถึง ณัฐวุฒิ ปงลังกา 9 ปี ที่คนไม่รู้ น้องชายผู้ภักดีจนวินาทีสุดท้าย บันเทิง

พุทธอภิวรรณ เปิดใจถึง ณัฐวุฒิ ปงลังกา 9 ปี ที่คนไม่รู้ น้องชายผู้ภักดีจนวินาทีสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ “สุภาพร จันทร์ทอง” ประพฤติชั่วร้ายแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม. ขอความร่วมมือ ทำงานที่บ้าน 4 ธ.ค. ค่าฝุ่น PM 2.5 ระดับส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ซาบรีนา คาร์เพนเตอร์” จวก “รัฐบาลทรัมป์” นำเพลงไปใช้ประกอบคลิปจับผู้อพยพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อหาหนัก นานา ไรบีนา โดนจับ โทษอาญาถึงคุก บันเทิง

เปิดข้อหาหนัก นานา ไรบีนา โดนจับ โทษอาญาถึงคุก กู้ยืมเงินฯ ฉ้อโกงประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทนายรณรงค์ แก้วเพชร ผู้เคลื่อนไหวในหลายคดีดังระดับประเทศ ข่าว

ประวัติ ทนายรณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ผู้เคลื่อนไหวในหลายคดีดังระดับประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มีผลแล้ว! ปลดล็อกเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขยายเวลานั่งในร้าน 1 ชม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 09:45 น.
68
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุมตัว แรคคูน เมาแอ๋ บุกร้านเหล้าสหรัฐฯ ดื่มน้ำเมา จนสลบคาส้วม

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
คำถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2567

คำถวายพระพรวันพ่อ 2568 น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9 แม้จากไกล ใจยังผูกพัน

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
แม่ร้องสื่อลูกวัย 9 ขวบ ถูกนักเพาะกายดัง Strong by science คนติดตามเพจเป็นแสน ตบหน้ากลางสระว่ายน้ำทองหล่อ เหตุฉุนเตะโดนตีนกบ

แฉ นักกล้ามอินฟลู ตบบ้องหู เด็ก 9 ขวบ คลิปหลักฐานชัดมาก

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
กทพ. ประกาศขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง 5 ธ.ค. 2568

ทางด่วนฟรี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 68 รวม 63 ด่าน เช็กเส้นทางที่นี่

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
Back to top button