3 ราศี ระวังปัญหาคดีความ เอกสารสัญญาผิดพลาด

ดูดวงวันนี้ 7 ธันวาคม 2568

หมอดูเตือน 3 ราศี เมถุน, ตุลย์, เมษ ดวงตกเรื่องกฎหมาย เสี่ยงขึ้นโรงขึ้นศาล เซ็นสัญญาต้องอ่านทุกบรรทัด ระวังตกเป็นเสียเปรียบ

เรื่องเอกสารและข้อกฎหมายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจหมายถึงความเสียหายมหาศาล ช่วงนี้ดวงดาวแห่งการเจรจาและการสื่อสารโคจรวิปริต ส่งผลให้บางราศีมีเกณฑ์จะเจอปัญหาหนักอกเกี่ยวกับคดีความ หรือความผิดพลาดในเอกสารสัญญา

ต้องเพิ่มความรอบคอบเป็นพิเศษ ห้ามประมาทเรื่องการเซ็นชื่อ หรือทำนิติกรรมใดๆ เพราะมีโอกาสสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด บานปลายกลายเป็นคดีความ หรือข้อพิพาททางกฎหมาย

สำหรับ 3 ราศี ที่ต้องระวังเรื่องเอกสารและคดีความ ได้แก่

1. ราศีเมถุน

ชาวราศีเมถุนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยตรง ช่วงนี้ดวงดาวส่งผลให้เกิดความสับสน หรือเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเอกสาร ระวังการเซ็นสัญญาที่มีเงื่อนไขหมกเม็ด ตัวเลขผิด หรืออ่านข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นกับดักทางกฎหมาย หากต้องเซ็นเอกสารสำคัญ ควรให้ทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ อย่าเชื่อใจใครเพียงเพราะคำพูด

2. ราศีตุลย์

ราศีแห่งความยุติธรรมอย่างตุลย์ กลับต้องมาปวดหัวเรื่องความไม่ยุติธรรมเสียเอง ช่วงนี้มีเกณฑ์เกิดข้อพิพาทกับหุ้นส่วน คู่ค้า หรือคู่สัญญาเก่าๆ ปัญหาอาจเกิดจากสัญญาที่ไม่รัดกุมในอดีตย้อนกลับมาเล่นงาน หรือถูกฟ้องร้องในเรื่องที่คุณอาจไม่ได้เป็นคนก่อ แต่ต้องร่วมรับผิดชอบ ระวังการค้ำประกัน หรือการเข้าไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จะพาตัวเองเข้าไปติดร่างแห

3. ราศีเมษ

ความใจร้อนคือศัตรูตัวร้ายของชาวราศีเมษ ช่วงนี้คุณอาจถูกกดดันให้รีบตัดสินใจ หรือรีบเซ็นสัญญาโดยไม่มีเวลาตรวจสอบ ความรีบเร่งนี้จะนำไปสู่ข้อผิดพลาดร้ายแรง อาจเผลอไปเซ็นยอมรับหนี้สิน หรือเซ็นสัญญาจ้างงานที่เสียเปรียบ ระวังเอกสารราชการสูญหาย หรือยื่นเรื่องผิดพลาด ทำให้ต้องเสียเวลาและเสียค่าปรับ

