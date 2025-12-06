3 ราศี ระวังปัญหาคดีความ เอกสารสัญญาผิดพลาด
หมอดูเตือน 3 ราศี เมถุน, ตุลย์, เมษ ดวงตกเรื่องกฎหมาย เสี่ยงขึ้นโรงขึ้นศาล เซ็นสัญญาต้องอ่านทุกบรรทัด ระวังตกเป็นเสียเปรียบ
เรื่องเอกสารและข้อกฎหมายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจหมายถึงความเสียหายมหาศาล ช่วงนี้ดวงดาวแห่งการเจรจาและการสื่อสารโคจรวิปริต ส่งผลให้บางราศีมีเกณฑ์จะเจอปัญหาหนักอกเกี่ยวกับคดีความ หรือความผิดพลาดในเอกสารสัญญา
ต้องเพิ่มความรอบคอบเป็นพิเศษ ห้ามประมาทเรื่องการเซ็นชื่อ หรือทำนิติกรรมใดๆ เพราะมีโอกาสสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด บานปลายกลายเป็นคดีความ หรือข้อพิพาททางกฎหมาย
สำหรับ 3 ราศี ที่ต้องระวังเรื่องเอกสารและคดีความ ได้แก่
1. ราศีเมถุน
ชาวราศีเมถุนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยตรง ช่วงนี้ดวงดาวส่งผลให้เกิดความสับสน หรือเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเอกสาร ระวังการเซ็นสัญญาที่มีเงื่อนไขหมกเม็ด ตัวเลขผิด หรืออ่านข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นกับดักทางกฎหมาย หากต้องเซ็นเอกสารสำคัญ ควรให้ทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ อย่าเชื่อใจใครเพียงเพราะคำพูด
2. ราศีตุลย์
ราศีแห่งความยุติธรรมอย่างตุลย์ กลับต้องมาปวดหัวเรื่องความไม่ยุติธรรมเสียเอง ช่วงนี้มีเกณฑ์เกิดข้อพิพาทกับหุ้นส่วน คู่ค้า หรือคู่สัญญาเก่าๆ ปัญหาอาจเกิดจากสัญญาที่ไม่รัดกุมในอดีตย้อนกลับมาเล่นงาน หรือถูกฟ้องร้องในเรื่องที่คุณอาจไม่ได้เป็นคนก่อ แต่ต้องร่วมรับผิดชอบ ระวังการค้ำประกัน หรือการเข้าไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จะพาตัวเองเข้าไปติดร่างแห
3. ราศีเมษ
ความใจร้อนคือศัตรูตัวร้ายของชาวราศีเมษ ช่วงนี้คุณอาจถูกกดดันให้รีบตัดสินใจ หรือรีบเซ็นสัญญาโดยไม่มีเวลาตรวจสอบ ความรีบเร่งนี้จะนำไปสู่ข้อผิดพลาดร้ายแรง อาจเผลอไปเซ็นยอมรับหนี้สิน หรือเซ็นสัญญาจ้างงานที่เสียเปรียบ ระวังเอกสารราชการสูญหาย หรือยื่นเรื่องผิดพลาด ทำให้ต้องเสียเวลาและเสียค่าปรับ
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
- ระวังปากเสียง! 6 ราศี มีเกณฑ์ทะเลาะกับคนในครอบครัวเรื่องเงิน
- 5 ราศี ห้ามค้ำประกัน! เสี่ยงโดนโกง หนี้งอกไม่รู้ตัว
- เปิด 3 ราศี ดวงเปลี่ยนงานแล้วปัง! เงินเดือนอัป 2 เท่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: