ก้อย ทาริกา สุดทน ทวงเงินผู้จัดซีรีส์ดัง จ่ายเช็คเด้ง ยืดเยื้อ 6 เดือน เตรียมดำเนินคดี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 09:57 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 09:57 น.
80
ก้อย ทาริกา โพสต์ทวงค่าตัวผู้จัดซีรีส์ เตรียมดำเนินคดี หากไม่รีบชำระตามกำหนด

ก้อย ทาริกา โพสต์ถึงผู้จัดซีรีส์ดัง ถ่ายทำเสร็จและออกอากาศแล้ว แต่ได้รับค่าตัวไม่ครบ เลื่อนชำระ-เช็คเด้ง ยืดเยื้อ 6 เดือน เตรียมหลักฐานเตรียมดำเนินคดี หากไม่รีบชำระตามกำหนด

วงการบันเทิงมีเรื่องให้ใส่ใจกันอีกแล้ว กรณีนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนานอย่าง ก้อย ทาริกา ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียด้วยข้อความสุดเดือดกล่าวถึงผู้จัดซีรีส์รายหนึ่งที่เบี้ยวค่าตัวนักแสดง ทั้งที่ผลงานได้ออกสู่สายตาประชาชนไปเรียบร้อยแล้ว ทำเอาหลายคนต่างตั้งคำถามว่าผู้จัดคนนี้คือใคร?

ก้อย ทาริกา ระบุว่า ได้รับงานแสดงซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งได้ถ่ายทำตามคิวจนเสร็จสิ้น และออกอากาศไปเรียบร้อยแล้ว แต่ทว่าจนถึงปัจจุบันยังได้รับค่าตัวไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ ที่ผ่านมาให้เวลาในการผ่อนชำระ แต่ทางผู้จัดกลับเลื่อนนัดครั้งแล้วครั้งเล่า กินระยะเวลาล่วงเลยมานานถึง 5-6 เดือนแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นมีการจ่ายเช็คมาให้แต่ไม่สามารถขึ้นเงินได้ ตนให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายกฎหมายรวบรวมเอกสารและบทสนทนาทั้งหมด เพื่อเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

“ก้อยได้รับงานแสดงซีรีส์เรื่องหนึ่งและถ่ายทําตามคิวที่วางไว้ รวมไปถึงซีรีส์เรื่องดังกล่าวมีการออกอากาศแล้ว แต่ได้รับค่าตัวในการแสดงยังไม่ครบตามจํานวนที่ได้ตกลงกันไว้ทั้งหมด

ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา… ก้อยได้ให้เวลาในการแบ่งชําระ แต่ทางผู้จัดท่านนี้ได้มีการเลื่อนชําระหลายต่อหลายครั้ง รวมไปถึงมีการชําระเช็คที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้ ซึ่งหลังจากได้มีการเจรจาก็มีการแจ้งเหตุผล รวมไปถึงกําหนดระยะเวลาชําระยอดทั้งหมด ซึ่งบัดนี้ได้ล่วงเลยมาเป็นระยะ 5-6 เดือนแล้ว

ก้อยขอให้ท่านท่าการชำระภายในกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ เพราะในขนาดนี้ทางฝ่ายบัญชีและฝ่ายกฏหมายกําลังรวบรวมเอกสาร บทสนทนาเพื่อดําเนินคดีต่อไป

ก้อน ทาริกา”

จากนั้นแฟน ๆ และ คนในวงการต่างเข้ามาให้กำลังใจและได้รับความเป็นธรรมโดยเร็ว เช่น “ขอยืมข้อความนี้ได้ใหมครับ เจอมาเหมือนกัน ให้โอกาสผู้จัดมา 1 ปีแล้ว”, “เสียทั้งเหงื่อ เสียทั้งแรงกาย เสียเวลา แถมยังไม่ได้รับค่าตอบแทน”, “ขอให้ได้รับความเป็นธรรมเร็ว ๆ นะครับ เป็นกำลังใจให้อย่างมากครับอาก้อย” และ “เป็นกำลังใจแม่ก้อยนะคะ”

ก้อย ทาริกา โพสต์ถึงผู้จัดซีรีส์ไม่ชำระเงิน
ภาพจาก Facebook : koi_tarika
ก้อย ทาริกา
ภาพจาก Facebook : koi_tarika
ก้อย ทาริกา -2
ภาพจาก Facebook : koi_tarika

