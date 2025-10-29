เป็กกี้ ศรีธัญญา ปลื้มใจ ได้อ่านข่าวในพระราชสำนัก เผยเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต

เป็กกี้ ศรีธัญญา ปลื้มใจ ได้รับโอกาสทำหน้าที่ อ่านข่าวในพระราชสำนัก ครั้งแรก เผยนับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตและเส้นทางอาชีพในวงการบันเทิง
นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทั้งมีเกียรติและน่าภูมิใจของชีวิตการเป็นนักแสดงและพิธีกรของเธอคนนี้เป็นอย่างมาก สำหรับ เป็กกี้ ศรีธัญญา ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสทำหน้าที่ อ่านข่าวในพระราชสำนัก ทางช่อง MONO29 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รับโอกาสอันทรงเกียรติในครั้งนี้
เป็กกี้ ศรีธัญญา ได้โพสต์คลิปขณะทำหน้าที่อ่านข่าวในพระราชสำนัก พร้อมเผยแคปชั่นประกอบสุดซาบซึ้งใจและปลื้มปิติเป็นอย่างมากว่า “ทำงานวันนี้.. คือการอ่านข่าวในพระราชสำนัก นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตอีกหนึ่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย กราบขอบพระคุณ”
หลังโพสต์แห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ของ เป็กกี้ ศรีธัญญา ถูกเผยแพร่ได้ไม่นาน ก็มีทั้งแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพี่น้องร่วมวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดี และชื่นชมในความสามารถกับความตั้งใจของเธอเป็นอย่างมาก ที่พัฒนาฝีมือของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง
อ้างอิงจาก : IG pexky_sretunya
