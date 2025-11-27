ข่าวกีฬาฟุตบอล

สตราส์บูร์ก พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 18:30 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 14:58 น.
57

27 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง สตราส์บูร์ก พบ คริสตัล พาเลซ ที่สนาม สต๊าด เด ลา ไมเนา เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด คอนเฟอเรนซ์ ลีก สตราส์บูร์ก VS พาเลซ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
  • แมตช์การแข่งขัน : สตราส์บูร์ก พบ คริสตัล พาเลซ
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : สต๊าด เด ลา ไมเนา
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Crystal Palace Football Club

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สตราส์บูร์ก

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ เลียม โรเซเนียร์ จะไม่มีชื่อของ มักซิมิเลียน โอเยเดเล่ กับ ไซดู โชว์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-1-2 ผู้รักษาประตูเป็น ไมค์ เพนเดอร์ส พร้อมกองหลัง 4 คน ลูคัส ฮ็อกสเบิร์ก, แอนดรูว์ โอโมบามิเดเล่, อิสมาแอล ดูกูเร่, เบน ชิลเวลล์ แดนกลางเป็น มาติส อามูกู, ราฟาเอล หลุยส์, เซบาสเตียน นานาซี่ แนวรุกนำทัพโดย ฮูลิโอ้ เอ็นซิโซ่ โดยมี ซามูเอล อาโม-อเมยอว์, มาร์ติยาล โกโด้ เป็นคู่กองหน้า

Credit : Racing Club de Strasbourg Alsace

คริสตัล พาเลซ

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ภายใต้การคุมทัพของ โอลิเวอร์ กราสเนอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ชีค ดูคูเร่, คาเล็บ ปอรา และ ชาดี้ ริอัด ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดีน เฮนเดอร์สัน พร้อมกองหลัง 3 คน คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ก เกฮี แดนกลางเป็น ดาเนี่ยล มูนญอซ, วิลล์ ฮิวจ์ส, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, ไทริค มิตเชลล์ แนวรุกนำทัพมาโดย อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้ายังคงเป็น ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า

Credit : Crystal Palace Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สตราส์บูร์ก – คริสตัล พาเลซ

ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สตราส์บูร์ก

  • 22/11/25 แพ้ ล็องส์ 0-1 (ลีกเอิง)
  • 10/11/25 ชนะ ลีลล์ 2-0 (ลีกเอิง)
  • 07/11/25 ชนะ ฮักเคน 2-1 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
  • 02/11/25 แพ้ แรนส์ 1-4 (ลีกเอิง)
  • 30/10/25 ชนะ โอแซร์ 3-0 (ลีกเอิง)

ริสตัล พาเลซ

  • 22/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 เสมอ ไบรท์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 07/11/25 ชนะ อาแซด อัล์คมาร์ 3-1 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (คาราบาว คัพ)
Credit : Racing Club de Strasbourg Alsace

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สตราส์บูร์ก (4-3-1-2) : ไมค์ เพนเดอร์ส (GK) – ลูคัส ฮ็อกสเบิร์ก, แอนดรูว์ โอโมบามิเดเล่, อิสมาแอล ดูกูเร่, เบน ชิลเวลล์ – มาติส อามูกู, ราฟาเอล หลุยส์, เซบาสเตียน นานาซี่ – ฮูลิโอ้ เอ็นซิโซ่ – ซามูเอล อาโม-อเมยอว์, มาร์ติยาล โกโด้

คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ก เกฮี – ดาเนี่ยล มูนญอซ, วิลล์ ฮิวจ์ส, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, ไทริค มิตเชลล์ – อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า

Credit : Crystal Palace Football Club

Thaiger ทายผลบอล สตราส์บูร์ก 1-2 คริสตัล พาเลซ

 

Photo of Bas

Bas

Bas

