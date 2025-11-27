สตราส์บูร์ก พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

27 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง สตราส์บูร์ก พบ คริสตัล พาเลซ ที่สนาม สต๊าด เด ลา ไมเนา เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด คอนเฟอเรนซ์ ลีก สตราส์บูร์ก VS พาเลซ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : สตราส์บูร์ก พบ คริสตัล พาเลซ
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : สต๊าด เด ลา ไมเนา
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สตราส์บูร์ก
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ เลียม โรเซเนียร์ จะไม่มีชื่อของ มักซิมิเลียน โอเยเดเล่ กับ ไซดู โชว์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-1-2 ผู้รักษาประตูเป็น ไมค์ เพนเดอร์ส พร้อมกองหลัง 4 คน ลูคัส ฮ็อกสเบิร์ก, แอนดรูว์ โอโมบามิเดเล่, อิสมาแอล ดูกูเร่, เบน ชิลเวลล์ แดนกลางเป็น มาติส อามูกู, ราฟาเอล หลุยส์, เซบาสเตียน นานาซี่ แนวรุกนำทัพโดย ฮูลิโอ้ เอ็นซิโซ่ โดยมี ซามูเอล อาโม-อเมยอว์, มาร์ติยาล โกโด้ เป็นคู่กองหน้า
คริสตัล พาเลซ
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ภายใต้การคุมทัพของ โอลิเวอร์ กราสเนอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ชีค ดูคูเร่, คาเล็บ ปอรา และ ชาดี้ ริอัด ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดีน เฮนเดอร์สัน พร้อมกองหลัง 3 คน คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ก เกฮี แดนกลางเป็น ดาเนี่ยล มูนญอซ, วิลล์ ฮิวจ์ส, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, ไทริค มิตเชลล์ แนวรุกนำทัพมาโดย อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้ายังคงเป็น ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สตราส์บูร์ก – คริสตัล พาเลซ
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สตราส์บูร์ก
- 22/11/25 แพ้ ล็องส์ 0-1 (ลีกเอิง)
- 10/11/25 ชนะ ลีลล์ 2-0 (ลีกเอิง)
- 07/11/25 ชนะ ฮักเคน 2-1 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 02/11/25 แพ้ แรนส์ 1-4 (ลีกเอิง)
- 30/10/25 ชนะ โอแซร์ 3-0 (ลีกเอิง)
คริสตัล พาเลซ
- 22/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 เสมอ ไบรท์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 07/11/25 ชนะ อาแซด อัล์คมาร์ 3-1 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (คาราบาว คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สตราส์บูร์ก (4-3-1-2) : ไมค์ เพนเดอร์ส (GK) – ลูคัส ฮ็อกสเบิร์ก, แอนดรูว์ โอโมบามิเดเล่, อิสมาแอล ดูกูเร่, เบน ชิลเวลล์ – มาติส อามูกู, ราฟาเอล หลุยส์, เซบาสเตียน นานาซี่ – ฮูลิโอ้ เอ็นซิโซ่ – ซามูเอล อาโม-อเมยอว์, มาร์ติยาล โกโด้
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ก เกฮี – ดาเนี่ยล มูนญอซ, วิลล์ ฮิวจ์ส, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, ไทริค มิตเชลล์ – อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
Thaiger ทายผลบอล สตราส์บูร์ก 1-2 คริสตัล พาเลซ
