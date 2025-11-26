โอลิมเปียกอส พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

26 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง โอลิมเปียกอส พบ เรอัล มาดริด ที่สนาม จอร์จอส คาไรสกาคิส สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
- แมตช์การแข่งขัน : โอลิมเปียกอส พบ เรอัล มาดริด
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : จอร์จอส คาไรสกาคิส สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โอลิมเปียกอส
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โชเซ่ หลุยส์ เมนดิลิบาร์ สภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำมให้พร้อมส่ง 11 ตัวจริงที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น คอนสแตนตินอส โซลาคิส พร้อมกองหลัง 4 คน โรดีนี่, พานาจอโอติส เร็ทซอส, ลอเรนโซ่ ปิโรล่า, ฟรานซิสโก้ ออร์เตก้า แดนกลางเป็น ดานี่ การ์เซีย, คริสตอส มูซาคิติส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เกลสัน มาร์ตินส์, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อายูบ เอล คาบี้
เรอัล มาดริด
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพราชันชุดขาว ภายใต้การคุมทัพของ ชาบี อลอนโซ่ จะยังไม่มีชื่อของ เอแดร์ มิลิเตา, ออเรเลียง ชูอาเมนี่, ธิโบต์ กูร์กตัวส์, ฟรันโก้ มาสตันตูอาโน่, ดาบิด อลาบา, อันโตนิโอ รูดิเกอร์ และ ดานี่ การ์บาฆาล
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น อังเดรย์ ลูนิน พร้อมกองหลัง 4 คน เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, อัลบาโร่ การ์เรราส โดยมี เอดูอาร์โด้ คามาวิงก้า เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกนำทัพมาโดย บราฮิม ดิอาซ, อาร์ด้า กูแลร์, จู๊ด เบลลิงแฮม, วินิซิอุส จูเนียร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คิลิยัน เอ็มบัปเป้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โอลิมเปียกอส – เรอัล มาดริด
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 06/11/07 โอลิมเปียกอส 0-0 เรอัล มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 24/10/07 เรอัล มาดริด 4-2 โอลิมเปียกอส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/05 โอลิมเปียกอส 2-1 เรอัล มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 28/09/25 เรอัล มาดริด 2-1 โอลิมเปียกอส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 26/10/99 เรอัล มาดริด 3-0 โอลิมเปียกอส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โอลิมเปียกอส
- 22/11/25 ชนะ อตรมิตอส 3-0 (ซูเปอร์ลีกกรีซ)
- 09/11/25 ชนะ คิฟิเซีย 3-1 (ซูเปอร์ลีกกรีซ)
- 04/11/25 เสมอ พีเอสวี 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ อาริส เอฟซี 2-1 (ซูเปอร์ลีกกรีซ)
- 29/10/25 ชนะ โวลอส 5-0 (ซูเปอร์ลีกกรีซ)
เรอัล มาดริด
- 23/11/25 เสมอ เอลเช่ 2-2 (ลาลีกา)
- 09/11/25 เสมอ ราโย บาเยกาโน่ 0-0 (ลาลีกา)
- 04/11/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ บาเลนเซีย 4-0 (ลาลีกา)
- 26/10/25 ชนะ บาร์เซโลนา 2-1 (ลาลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โอลิมเปียกอส (4-2-3-1) : คอนสแตนตินอส โซลาคิส (GK) – โรดีนี่, พานาจอโอติส เร็ทซอส, ลอเรนโซ่ ปิโรล่า, ฟรานซิสโก้ ออร์เตก้า – ดานี่ การ์เซีย, คริสตอส มูซาคิติส – เกลสัน มาร์ตินส์, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ – อายูบ เอล คาบี้
เรอัล มาดริด (4-1-4-1) : อันเดร ลูนิน (GK) – เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, ราอูล อเซนซิโอ, ดีน เฮาเซ่น, อัลบาโร่ การ์เรราส – เอดูอาร์โด้ คามาวิงก้า – บราฮิม ดิอาซ, อาร์ด้า กูแลร์, จู๊ด เบลลิงแฮม, วินิซิอุส จูเนียร์ – คิลิยัน เอ็มบัปเป้
Thaiger ทายผลบอล โอลิมเปียกอส 0-3 เรอัล มาดริด
