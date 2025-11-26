ปิดถนน 26 สาย ห้ามรถทุกชนิด ขับผ่าน 29-30 พ.ย.68 เช็กก่อนเดินทาง
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดเดินในถนน เป็นการชั่วคราว (Amazing Thailand Marathon Bangkok) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 โดย พลตำรวจตรี ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ประจำปี 2568 โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
ซึ่งมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อันอาจส่งผลกระทบต่อการจราจร เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรเกิดความสะดวกในการสัญจร และความปลอดภัยแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ในถนนต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่จัดงานแข่งขัน
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 62/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนเป็น หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดเดินในถนน เป็นการชั่วคราว (Amazing Thailand Marathon Bangkok) พ.ศ. 2568”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
ข้อ 3 ห้ามรถทุกชนิดเดินในถนน ดังต่อไปนี้
1.ถนนพญาไท ตั้งแต่สะพานเฉลิมหล้า 56 ถึงแยกสามย่าน ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
2.ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกราชเทวีถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่เวลา 00.01 ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
3.ถนนพระรามที่ 4 (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกสามย่านถึงแยกอังรีดูนังต์ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
4.ถนนพระรามที่ 4 (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกวิทยุ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
5.ถนนอังรีดูนังต์ ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงแยกเฉลิมเผ่า ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
6.ถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่แยกเจริญผลถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
7.ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
8.ถนนวิทยุ (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสิน จำนวน 3 ช่องทางด้านซ้าย ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
9.ถนนสารสิน (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกสารสินถึงแยกราชดำริ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
10.ถนนราชวิถี ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกอุภัยเจษฎทิศ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
11.ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎทิศถึงแยกยมราช ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
12.ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกศรีอยุธยาถึงแยกพล 1 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
13.ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดงถึงแยกยมราช ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
14.ถนนนครปฐม ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีอยุธยาถึงแยกตัดถนนพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
15.ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูปถึงแยกมัฆวาน ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
16.ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกมัฆวานถึงแยกผ่านฟ้า ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
17.ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยก จปร. ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
18.ทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
19.ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่ป้อมมหากาฬถึงแยกผ่านพิภพลีลา ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
20.ถนนดินสอตั้งแต่แยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงแยกเสาชิงช้า ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
21.ถนนบำรุงเมือง ตั้งแต่แยกสะพานช้างโรงสีถึงแยกเสาชิงช้า ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
22.ถนนกัลยาณไมตรี ตั้งแต่สะพานช้างโรงสีถึงแยกกัลยาณไมตรี ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
23.ถนนสนามไชย ตั้งแต่วงเวียนรักษาดินแดนถึงแยกป้อมเผด็จ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
24.ถนนราชดำเนินใน ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
25.ถนนหน้าพระลาน ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
26.ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่แยกเพชรพระรามถึงแยกราชเทวี ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
27.ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกพาณิชยการ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 08.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
28.ถนนลิขิต ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีอยุธยาถึงแยกตัดถนนพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 08.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
29.ถนนลูกหลวง ตั้งแต่แยกตัดถนนนครราชสีมาถึงแยกตัดถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 08.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
30.ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกเทวกรรมถึงแยกประชาเกษม ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
31.ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกจักรพรรดิพงษ์ถึงแยก จปร. ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
32.ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติถึงแยกป้อมมหากาฬ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
33.ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกหลานหลวงถึงแยกผ่านฟ้า ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
34.ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (เฉพาะด้านขาเข้า) ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 09.30 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
ข้อ 4 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาต จากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรที่รับผิดชอบ
ข้อ 5 นับแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 พลตำรวจตรี ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: