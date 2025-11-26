ข่าว

ปิดถนน 26 สาย ห้ามรถทุกชนิด ขับผ่าน 29-30 พ.ย.68 เช็กก่อนเดินทาง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 16:19 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 16:19 น.
78
ปิดถนน 26 สาย ห้ามรถทุกชนิด ขับผ่าน 29-30 พ.ย.68 เช็กก่อนเดินทาง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดเดินในถนน เป็นการชั่วคราว (Amazing Thailand Marathon Bangkok) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 โดย พลตำรวจตรี ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ประจำปี 2568 โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ซึ่งมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อันอาจส่งผลกระทบต่อการจราจร เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรเกิดความสะดวกในการสัญจร และความปลอดภัยแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ในถนนต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่จัดงานแข่งขัน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้

โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 62/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566

แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนเป็น หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดเดินในถนน เป็นการชั่วคราว (Amazing Thailand Marathon Bangkok) พ.ศ. 2568”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ข้อ 3 ห้ามรถทุกชนิดเดินในถนน ดังต่อไปนี้

1.ถนนพญาไท ตั้งแต่สะพานเฉลิมหล้า 56 ถึงแยกสามย่าน ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

2.ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกราชเทวีถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่เวลา 00.01 ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

3.ถนนพระรามที่ 4 (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกสามย่านถึงแยกอังรีดูนังต์ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

4.ถนนพระรามที่ 4 (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกวิทยุ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

5.ถนนอังรีดูนังต์ ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงแยกเฉลิมเผ่า ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

6.ถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่แยกเจริญผลถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

7.ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

8.ถนนวิทยุ (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสิน จำนวน 3 ช่องทางด้านซ้าย ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

9.ถนนสารสิน (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกสารสินถึงแยกราชดำริ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

10.ถนนราชวิถี ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกอุภัยเจษฎทิศ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

11.ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎทิศถึงแยกยมราช ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

12.ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกศรีอยุธยาถึงแยกพล 1 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

13.ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดงถึงแยกยมราช ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

14.ถนนนครปฐม ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีอยุธยาถึงแยกตัดถนนพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

15.ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูปถึงแยกมัฆวาน ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

16.ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกมัฆวานถึงแยกผ่านฟ้า ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

17.ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยก จปร. ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

18.ทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

19.ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่ป้อมมหากาฬถึงแยกผ่านพิภพลีลา ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

20.ถนนดินสอตั้งแต่แยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงแยกเสาชิงช้า ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

21.ถนนบำรุงเมือง ตั้งแต่แยกสะพานช้างโรงสีถึงแยกเสาชิงช้า ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

22.ถนนกัลยาณไมตรี ตั้งแต่สะพานช้างโรงสีถึงแยกกัลยาณไมตรี ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

23.ถนนสนามไชย ตั้งแต่วงเวียนรักษาดินแดนถึงแยกป้อมเผด็จ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

24.ถนนราชดำเนินใน ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

25.ถนนหน้าพระลาน ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

26.ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่แยกเพชรพระรามถึงแยกราชเทวี ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

27.ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกพาณิชยการ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 08.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

28.ถนนลิขิต ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีอยุธยาถึงแยกตัดถนนพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 08.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

29.ถนนลูกหลวง ตั้งแต่แยกตัดถนนนครราชสีมาถึงแยกตัดถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 08.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

30.ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกเทวกรรมถึงแยกประชาเกษม ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

31.ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกจักรพรรดิพงษ์ถึงแยก จปร. ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

32.ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติถึงแยกป้อมมหากาฬ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

33.ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกหลานหลวงถึงแยกผ่านฟ้า ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

34.ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (เฉพาะด้านขาเข้า) ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 09.30 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ข้อ 4 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาต จากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรที่รับผิดชอบ

ข้อ 5 นับแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 พลตำรวจตรี ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สามีจีนฟ้องหย่าเมีย หลังจบได้เอาเงินเก็บกว่า 5 ล้านเปย์ผู้ชายไลฟ์สดจนหมดเกลี้ยง

46 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

31 นาที ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2

59 นาที ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 26 11 68 หวยลาว

หวยลาววันนี้ งวด 26/11/68 รู้ผลทุกรางวัล เช็กสถิติย้อนหลัง 5 งวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รุ่นน้องยิงรุ่นพี่ปวช ปี 3 ปากช่อง ข่าวอาชญากรรม

คลิปสลดนาที “ปวช.ปี 1” สุดทนรุ่นพี่ปี 3 รุมเตะ-ต่อยสนุก ชักปืนยิงดับกลางร้านค้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น้ำป่าถล่มตรัง ย่านตาขาว สาวใหญ่ ไม่ยอมทิ้งบ้าน ยืนกรานอยู่เฝ้าหมา 36 ตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปเนื้อเรื่อง ซีซั่น 1-4 ก่อนดู Stranger Things 5 เข้าฉาย Netflix วันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! สับรัฐบาลเละ ลั่นถ้ารู้ว่า นายกฯ อนุทิน แค่ไปผัดกับข้าว คงจัดการเองไปแล้ว ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! ไม่พอใจ นายกฯ อนุทิน ยืนผัดข้าว แต่ไร้คำสั่งจัดการปัญหาน้ำท่วมภาคใต้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบต.ละงู จ.สตูล สั่งอพยพ ลั่น อย่าโทษหน่วยงานหากช่วยไม่ได้ ข่าว

ดราม่า อบต.ละงู โพสต์แรง ต้องยอมรับสภาพ-อย่าโทษหน่วยงาน หากไม่ยอมอพยพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้ใหญ่อะพาร์ตเมนต์สูงในฮ่องกง ดับแล้ว 4 ราย พบคนติดค้างจำนวนมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ เผยความในใจ สาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ ลั่นแอบเซ็งนิดนึง ข่าว

สรยุทธ เล่าสาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ เคยโดนการเมืองตำหนิ ลั่นแอบเซ็งนิดนึง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่ชั้นใน แม่เป็นลม บันเทิง

อนุวัต ลุยหาดใหญ่ชั้นใน กลั้นใจตะโกนบอกคนรอ เจ็ตสกีมีแค่ 3 ลำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ณรงค์พร ณ พัทลุง&quot; หรือ &quot;นายกฯ แป้น&quot; พ่อเมืองหาดใหญ่ ขวัญใจชาวใต้ ข่าว

ประวัติ “ณรงค์พร ณ พัทลุง” หรือ “นายกฯ แป้น” พ่อเมืองหาดใหญ่ ขวัญใจชาวใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลวงปู่ศิลา มอบปัจจัย 3.5 แสนบาท สั่งลูกศิษย์ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ด่วน!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้าเปิดใจสถานะน้องเนปจูน หลังเลิกรา บันเทิง

ลุ้นรีเทิร์น! ดีเจเพชรจ้า ยันเลิก ‘น้องเนปจูน’ แต่รอมาง้อ เคลียร์สถานะ ‘นิวเคลียร์’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โอ๊ต ปราโมทย์ ลั่นแรงถึงคนบริหารประเทศ หลังดึร่วมไลฟ์ช่วยน้ำท่วม คนแห่แชร์ทั้งโซเชียล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอลิมเปียกอส พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดถนน 26 สาย ห้ามรถทุกชนิด ขับผ่าน 29-30 พ.ย.68 เช็กก่อนเดินทาง ข่าว

ปิดถนน 26 สาย ห้ามรถทุกชนิด ขับผ่าน 29-30 พ.ย.68 เช็กก่อนเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บทสัมภาษณ์พิเศษ “คาสเปอร์ ฮูลมันด์” กุนซือไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น พร้อมเผยแนวทางการพัฒนาทีม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สิริพงศ์&quot; ยัน รัฐบาลจัดการน้ำท่วม ไม่ล่าช้า-ไม่ล้มเหลว &quot;อนุทิน&quot; ลงพื้นที่ไม่เป็นภาระ ข่าว

“สิริพงศ์” ยัน รัฐบาลไม่ล่าช้า-ไม่ล้มเหลว แจงยิบ “อนุทิน” ลงพื้นที่ไม่เป็นภาระ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เตือนผู้สมัครเลือกตั้ง แจกของช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ อาจถูกร้องเรียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด เรือกู้ภัยล่มกลางเมืองหาดใหญ่ เด็กน้อยหลุดมือแม่ จมหายต่อหน้า ข่าว

สลด เรือกู้ภัยล่มกลางเมืองหาดใหญ่ เด็กน้อยหลุดมือแม่ จมหายต่อหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 16:19 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 16:19 น.
78
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สามีจีนฟ้องหย่าเมีย หลังจบได้เอาเงินเก็บกว่า 5 ล้านเปย์ผู้ชายไลฟ์สดจนหมดเกลี้ยง

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

อาร์เซนอล พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2568

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
หวยลาววันนี้ 26 11 68

หวยลาววันนี้ งวด 26/11/68 รู้ผลทุกรางวัล เช็กสถิติย้อนหลัง 5 งวด

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button