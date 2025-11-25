เศรษฐกิจ

คลิปดราม่าสนั่น! พนง.บริษัทดัง โบนัส 5 เดือนไม่พอใจ ประท้วงขอ 11 เดือน

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 10:26 น.
399
โบนัสไดกิ้น
แฟ้มภาพ

พนักงานไดกิ้น ไม่พอใจโบนัส 5 เดือน หนุ่มสาวแรงงานรวมตัวประท้วงวุ่น ร้องขอเพิ่ม ไม่พอใจได้ 5 เดือน ยื่นข้อเสนอรอบที่ 9 หวังได้เพิ่ม 11 เดือน เงินกินเปล่าอีกเท่านี้

เรียกว่าเจรจากันยืดเยื้อถึงรอบที่ 9 กับสถานการณ์ข้อพิพาทซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อน ! เรื่องราวของการแจกโบนัสพิเศษ บริษัท ไดกิ้น ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายใหญ่ ที่ปัจจุบันยังถูกจับตาต่อเนื่อง หลังการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทกับ “ตัวแทนพนักงาน” ดำเนินมายาวนานและยังไม่มีทีท่าจะหาข้อสรุปตรงกันโดยง่าย

อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ “อากาย” จุดเริ่มต้นความไม่พอใจพนักงานส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยต่อข้อเสนอโบนัสเริ่มต้นที่ทางบริษัทเสนอมา เนื่องจากเห็นว่าตัวเลขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลประกอบการและกำไรมหาศาลที่บริษัทได้รับในปีนี้

ข้อเสนอเริ่มต้นจากบริษัท

  • โบนัส 5 เดือน
  • เงินพิเศษ (บวก) 12,000 บาท

ข้อเรียกร้องสุดสูงจากพนักงาน เพื่อสะท้อนถึงความสำเร็จและกำไรของบริษัท ทางพนักงานที่รวมตัวกันจึงได้ยื่นข้อเรียกร้องใหม่ที่สูงลิ่วกลับไป เพื่อให้บริษัทพิจารณาโบนัสและเงินพิเศษที่เป็นธรรมกับความทุ่มเทของพวกเขา

ข้อเรียกร้องจากพนักงาน

  • โบนัส 11 เดือน
  • เงินพิเศษ (บวก) 100,000 บาท

ล่าสุด ปัจจุบันการเจรจาได้ดำเนินมาถึงครั้งที่ 9 มีการปรับเปลี่ยนเป็น 9 เดือน บวก 12,000 บาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างข้อเสนอของบริษัทและข้อเรียกร้องของพนักงาน การเจรจาที่ยืดเยื้อมาถึงหลายรอบนี้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการหาจุดลงตัว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศข้อยุติที่เป็นทางการ

ด้วยเหตุนี้จึงต้องติดตามกันต่อไปว่า การเจรจาในรอบถัดไป บริษัทและพนักงานจะสามารถหาทางออกและตกลงกันได้ที่ตัวเลขใด เพื่อยุติความตึงเครียดและหาทางออกที่เหมาะสมทั้งกับแรงงานและผู้ประกอบการ.

สาวโรงงานไดกิ้น
แฟ้มภาพ
ไดกิ้น รวมตัวประท้วงขอโบนัส 11 เดือน
แฟ้มภาพ
ตัวแทนบริษัทไดกิ้น ประท้วงขอโบนัส 11 เดือน
แฟ้มภาพ
บริษัทไดกิ้นโบนัสประจำปีเท่าไหร่
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger

