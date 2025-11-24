โฆษกภูมิใจไทย เผย อนุทิน บอกที่ประชุม รอฟังสัญญาณ 12 ธ.ค.
โฆษกพรรคภูมิใจไทย เผย อนุทิน บอกกับที่ประชุม ว่าให้รอฟังสัญญาณ 12 ธ.ค. ท่ามกลางกระแสข่าวลือยุบสภา หากโดนซักฟอก
น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกประจำพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังการประชุมพรรคร่วมรัฐบาล ว่า ในช่วงเช้ามีการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในส่วนของตัวแทนประจำจังหวัดและประธานสาขาพรรค เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาครบ 11 คน และเตรียมทำไพรมารีโหวตต่อไป ส่วนช่วงบ่ายเป็นการประชุมพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ย้ำกับที่ประชุมให้สมาชิกทุกคนเตรียมตัวในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยให้ฟังสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีหรือสภาผู้แทนราษฎรว่าจะมีวาระสำคัญหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวต่อไปว่า นายอนุทินแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะนำเรื่องการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยู่ใน MOA กับพรรคประชาชน เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อประธานรัฐสภาให้เปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระ 2 คาดว่าจะมีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ และเปิดประชุมในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2568
ขณะเดียวกัน วันนี้พรรคภูมิใจไทยได้เปิดตัวแคมเปญรับผู้ที่มีความจำนง จะร่วมงานการเมืองกับพรรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด ซึ่งจะมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดูแลพื้นที่ กทม. ทางด้าน นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้แสดงความจำนงสมัคร สส.ในพื้นที่ กทม. เกินกว่า 3 เท่า มีทั้ง สส. ปัจจุบัน, อดีต สส., นักการเมืองท้องถิ่น, นักธุรกิจ, ข้าราชการ, เอกชน, คนรุ่นใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกันคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมที่สุดเข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งหน้า
“พรรคขอเชิญชวนคนไทยทุกคนที่อายุ 25 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ มีอุดมการณ์ มีใจทำงานเพื่อบ้านเมืองและเสียสละ โดยไม่จำเป็นต้องมีเส้นสาย ไม่ต้องรู้จักใคร สามารถวอล์กอินเข้ามาสมัครที่พรรคภูมิใจไทยได้เลย พรรคยินดีต้อนรับ”
- "อนุทิน" พร้อมยุบสภา 12 ธ.ค. หากโดนยื่นซักฟอก เตือนยังไม่เสร็จหลายอย่าง
- "ภราดร" ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ
