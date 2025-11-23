ลูกสาววอนช่วยค้นหา “พ่อประมงพี้นบ้าน” ขาดการติดต่อ หลังไปหาปลาคนเดียว
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล (ศคท.จว.สตูล) ออกเรือฝ่าความมืด-คลื่นลมแรง ค้นหาชาวประมงพี้นบ้าน ขาดการติดต่อ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 – ศรชล.ภาค 3 อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของการค้นหา นายวิชัย ชาวประมงพี้นบ้านที่มีรายงานว่าขาดการติดต่อได้ออกเรือจากท่าเรือปูยู จว.สตูล ตั้งแต่ตี 5 ไปหาปลาพื้นที่เกาะปรัสมานา – เกาะยาว คนเดียว โดยใช้เรือหางยาวไฟเบอร์สีฟ้าขาว ตอนนี้ ยังไม่กลับเข้าฝั่งและไม่สามารถติดต่อได้
รายละเอียดทั้งหมดนั้นระบุ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 พลเรือโทรวีรุดม ม่วงจีน ผบ.ทรภ.3/ผอ.ศรชล.ภาค 3 สั่งการด่วนที่สุด ผ่าน ศปก.ศรชล.ภาค 3 ให้ ศรชล.จว.สตูล ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ ชาวประมงพื้นบ้าน ออกทำการประมงตั้งแต่เช้ามืด ยังไม่กลับเข้าฝั่ง และขาดการติดต่อ
สืบเนื่องจาก เวลา 21.26 น.ของวันที่ 22 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ศปก.ศรชล.ภาค 3 รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางสายด่วน 1465 จากคุณรสลีนาว่า นายวิชัย ซึ่งเป็นบิดาได้ออกเรือจากท่าเรือปูยู จว.สตูล ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ไปหาปลาพื้นที่ เกาะปรัสมานา – เกาะยาว คนเดียว โดยใช้เรือหางยาวไฟเบอร์สีฟ้าขาว ตอนนี้ ยังไม่กลับเข้าฝั่งและไม่สามารถติดต่อได้
เบื้องต้น คุณรสลีนา ฯ ประสานไปยังอบต.เกาะปูยู เรือออกทำการค้นหา ในช่วงเวลา 17.00 น. จนถึง 21.30 น. แต่ยังไม่พบตัว จึงขอความช่วยเหลือจาก “ศรชล.ภาค 3” ช่วยทำการค้นหาอีกทาง ตนมีความเป็นห่วงบิดามากเนื่องจากบิดามีอายุมากแล้ว และออกเรือไปคนเดียว ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตก ทะเลมีคลื่นลมแรง
ในเวลา 22.30 น. ศรชล.จว.สตูล, ศคท.จว.สตูล, พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ ออกเรือ ศรชล.2906 ฝ่าความมืดและคลื่นลมแรง เพื่อค้นหานายวินัย ตามเส้นทาง, พื้นที่และเกาะที่อยู่บริเวณดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งจนถึงเวลานี้ “ยังไม่พบตัวนายวิชัย”
อย่างไรก็ดี ศรชล.ภาค 3 ขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวล ถึงชาวเรือท่านใดที่ทำการประมงหรือผ่านพื้นที่ดังกล่าว ช่วยสังเกตุ ช่วยค้นหาอีกทาง เนื่องจากนายวิชัยอาจจะนำเรือเข้าเกาะบริเวณใกล้ๆ เพื่อหลบคลื่นลมแรง หากพบเห็นหรือมีเบาะแส ข้อมูล ข่าวสาร กรุณา โทร.1465 แจ้ง ศรชล.ภาค 3 เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป.
