ไข้หวัดใหญ่ ระบาดหนัก ดับแล้ว 100 ราย รัฐแนะกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกัน
รัฐบาลเตือนระวัง “ไข้หวัดใหญ่” ระบาดหนัก ยอดป่วยสะสมเฉียด 1 ล้าน ดับแล้ว 100 ราย พบสายพันธุ์ A/H3N2 มากที่สุด แนะ 7 กลุ่มเสี่ยงรีบรับวัคซีนป้องกัน
น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคระบาดล่าสุดหลังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยพบว่าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (19 ต.ค.-15 พ.ย.) มีผู้ป่วย 5 โรคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติพบผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ดังนี้
- ไข้หวัดใหญ่ 161,940 ราย
- อุจจาระร่วง 62,157 ราย
- ปอดอักเสบ 35,953 ราย
- ไวรัสอาร์เอสวี (RSV) 9,698 ราย
- อาหารเป็นพิษ 8,375 ราย
สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ต้นปีจนถึง 14 พฤศจิกายน 2568 มียอดผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 940,869 ราย และมีผู้เสียชีวิตถึง 100 ราย โดยกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปี มีอัตราการป่วยสูงสุด ขณะที่กลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 61 ปี
สายพันธุ์ที่พบการระบาดมากที่สุดคือ สายพันธุ์ A/H3N2 สูงถึง 76% รองลงมาคือสายพันธุ์ A/H1N1 และสายพันธุ์ B แม้แนวโน้มผู้ป่วยรวมจะลดลง แต่ยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันมาก เช่น เรือนจำ สถานศึกษา และศูนย์ฝึกอบรมฯ
จากผู้เสียชีวิต 100 ราย พบว่า 57% มีโรคประจำตัวร่วมด้วย และที่สำคัญคือ 94% ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน รัฐบาลจึงขอแนะนำให้ประชาชน โดยเฉพาะ “7 กลุ่มเสี่ยง” เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ได้แก่
- เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
- ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
- ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
- ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ผู้ป่วยโรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป หรือ ดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร
- หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
