แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

ดราม่าเดือด! แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึกชาวเน็ต หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ในรายการล่าสุดออนแอร์ผิดจังหวะ
กลายดราม่าลามทุ่งเสียแล้ว เมื่อรายการ ออกไปซ่าด้วยกัน ของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ขัน แทค ภรัณยู เทปล่าสุดที่เพิ่งออนแอร์ในช่องยูทูปเมื่อวานนี้ (17 พ.ย. 68) แขกรับเชิญดันเป็น เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก อดีตสมาชิกแก๊ง OHANA (โอฮาน่า) ที่เพิ่งถูกประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงานบัญชีและสมาชิกของแก๊งไปหมาด ๆ ในวันเดียวกัน ซึ่งในรายการช่วงหนึ่งก็ได้มีการสัมภาษณ์พูดถึง OHANA ด้วย
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ดราม่ากันอย่างอย่างหนักได้คลิปดังกล่าว โดยมีการพูดถึงพฤติกรรมและสาเหตุที่ เดอะมีน ต้องถูกปลดพ้นจากตำแหน่งและการเป็นสมาชิกของโอฮาน่าอย่างดุเดือด เมื่อเห็นท่าเริ่มจะไม่ดีและคนคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเยอะมาก แทค ภรัณยู พิธีกรดำเนินรายการ จึงต้องรีบนำแอคเคาท์ของตัวเองเข้ามาคอมเมนต์เพื่อยุติศึกดราม่าว่า “ใจเย็น ๆ ๆ นะ เทปนี้ถ่ายมาก่อนละนะ”
ถึงแม้ว่าการสัมภาษณ์ เดอะมีน ในเทปนี้จะเป็นการถ่ายทำล่วงหน้า ก่อนจะที่จะเกิดประเด็นพ้นสภาพ OHANA ขึ้นมา และการวางแผนออนแอร์ก็ไม่มีใครทราบได้ว่าจะมีข่าวแถลงปลด เดอะมีน แต่ แทค ภรัณยู และทีมงานหลังจากได้ทราบข่าวทั้งหมด ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเขียนข้อความเอาไว้หน้าคลิปก่อนเข้ารายการ ระบุว่า “รายการนี้ได้ถ่ายทำก่อนการเกิดเรื่องราวที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดี ทางรายการมีจุดประสงค์นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านจุดสำคัญในชีวิตนี้ไปได้ด้วยดี และขอยืนยันยังรักทุกคนเหมือนเดิม เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเหมือนเดิม” พร้อมลงชื่อ แทค ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม
