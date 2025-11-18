ราคาทองวันนี้ 18 พ.ย. ร่วง 1000 บาท เช็กทองแท่ง-รูปพรรณเหลือแตะเท่าไหร่
ราคาทองประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ร่วง 1000 บาท ทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 62,550 บาท ตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 13.21 น. ที่ผ่านมา
ทองคำแท่ง ราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 61,650 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 61,750 บาท ตามประกาศครั้งที่ 14 ประจำวันนี้
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,412.60 บาท ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 62,550 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 4,012.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สำรวจฝั่ง “ฮั่วเซ่งเฮง” วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ ช่วงเช้าประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ทองโลกยังคงปรับตัวลง จากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้ปรับตัวขึ้นในวันเดียวกัน สู่ระดับ 99.53 หน่วย จาก 99.26 หน่วย อีกทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐ อายุ 10 ปี ยังทรงตัวอยู่ในระดับ 4.15%-4.13% จากการที่ตลาด CME FedWatch ได้ปรับการคาดการณ์ลงเล็กน้อยเป็น 42.9% จาก 44.4% ว่า เฟดอาจลดดอกเบี้ย 0.25% ในเดือน ธ.ค.นี้
ขณะที่ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์-คลีฟแลนด์ และมินนิอาโปลิส แสดงท่าทีกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มในการตรึงดอกเบี้ยเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เงินเฟ้อมีการขยายตัวเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ฟิลลิป เจฟเฟอร์สัน รองประธานเฟดและคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวทำนองเดียวกันถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวสูงกว่า 3% อันเนื่องมาจากภาษีศุลกากรของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเพียงเรื่องชั่วคราว และได้ชี้ให้เห็นถึงอุปสงค์-อุปทานในตลาดแรงงานที่ชะลอตัว ซึ่งวอลเลอร์มีมุมมองว่าการลดดอกเบี้ยเมื่อเดือน ต.ค. อาจยังไม่เพียงพอที่จะพยุงเศรษฐกิจให้กลับสู่จุดสมดุล แต่เจฟเฟอร์สันยังคงมีท่าทีในการรอดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำ 2.57 ตัน รวมสุทธิ 1,041.43 ตัน.
