ตัวอย่างแรก MOANA ฉบับคนแสดง ทุกฉากเหมือนจนขนลุก

เผยโฉมแรก Moana Live action ฉบับคนแสดง แคทเธอรีน ลากาเอีย (Catherine Lagaʻaia) วัย 18 ปี ในทีเซอร์สุดอลังการ ดเวย์น จอห์นสัน กลับมาเป็น เมาอิ ด้าน อัลลิ’อิ คราวัลโย่ ผันตัวเป็นโปรดิวเซอร์
Disney ได้ปล่อยตัวอย่างแรก ทีเซอร์แรกอย่างเป็นทางการของ Moana (โมอาน่า) ฉบับคนแสดง แล้ว ทำให้แฟนๆ ทั่วโลกได้เห็นภาพแรกของ แคทเธอรีน ลากาเอีย นักแสดงสาววัย 18 ปี ที่จะมารับบท โมอาน่า ตัวละครที่อัลลิ’อิ คราวัลโย่ เคยให้เสียงพากย์ไว้
ทีเซอร์ความยาว 1 นาที ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันจันทร์ (17 พ.ย.) เผยให้เห็นภาพทิวทัศน์อันงดงามของหมู่เกาะแปซิฟิก โมอาน่ากำลังสัมผัสกับมหาสมุทร พร้อมเสียงร้องเพลง “I Am Moana” (ฉันคือโมอาน่า) ตัวอย่างค่อยๆ สร้างอารมณ์ และเปิดเผยใบหน้าของ Lagaʻaia แบบใกล้ชิดในตอนท้าย ขณะที่เธอกำลังจับเชือกเรือใบ
ส่วน ดเวย์น จอห์นสัน ผู้กลับมารับบท เมาอิ (Maui) เทพครึ่งคนครึ่งเทพ ปรากฏตัวเพียงชั่วครู่จากด้านหลัง ขณะกำลังกระโดดจากหน้าผาลงไปในน้ำ
Moana ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 10 กรกฎาคม 2026 (พ.ศ. 2569) ซึ่งครบรอบ 10 ปี หลังจากเวอร์ชันแอนิเมชันดั้งเดิมเข้าฉายพอดี ภาพยนตร์ต้นฉบับประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม เพลงประกอบภาพยนตร์ครองอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Soundtracks นานถึง 62 สัปดาห์ และขึ้นถึงอันดับ 2 ในชาร์ต Billboard 200
แฟนๆ หลายคนอาจสงสัยในตัว คราวัลโย่ผู้ให้เสียงโมอาน่าในแอนิเมชันทั้งสองภาค (รวมถึง Moana 2 ที่เพิ่งเข้าฉาย) แม้เธอจะไม่ได้กลับมารับบทเดิมในฉบับคนแสดง แต่เธอได้เข้าร่วมในฐานะผู้อำนวยการสร้าง
คราวัลโย่เคยโพสต์วิดีโออธิบายเรื่องนี้ในปี 2023 “ตอนที่ฉันได้รับเลือกให้เป็นโมอาน่าตอนอายุ 14 มันเปลี่ยนชีวิตและเริ่มต้นอาชีพของฉันอย่างน่าอัศจรรย์ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ส่งต่อคบเพลิงนี้ ให้กับหญิงสาวชาวหมู่เกาะแปซิฟิกคนต่อไป เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้คน วัฒนธรรม และชุมชนแปซิฟิกที่น่าทึ่งของเรา”
