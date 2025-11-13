ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยัน ไม่ได้ตัด สสร.แต่แพ้โหวตกลไก สภาที่ปรึกษา วอนอย่าเข้าใจผิด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 09:56 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 09:56 น.
พรรคประชาชน ยันไม่ได้ตัด สสร. แต่โหวตแพ้การเสนอให้มีกลไก สภาที่ปรึกษา ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ภายใต้ข้อจำกัดของศาลรัฐธรรมนูญ

13 พฤศจิกายน 2568 พรรคประชาชน โพสต์ชี้แจงต่อกรณีมติที่ประชุมกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 35 คนตามร่างหลัก และให้แก้ไขจากสภาที่ปรึกษาจำนวน 100 คน ให้เป็นคณะกรรมาธิการรับฟังความเห็น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวน 35 คน พร้อมทั้งไม่มีการเลือก สสร. โดยประชาชน

ก่อนหน้านี้ ขัตติยา สวัสดิผล สส.พรรคเพื่อไทย และ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความว่า “9 เสียง ของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชาติ พยายามทำให้สสร.ได้ไปต่อแล้ว แต่เราแพ้โหวตใน กมธ. ที่ประกอบด้วยเสียงของพรรคประชาชน/พรรคภูมิใจไทย/สว. รวม 21 เสียง ที่ต้องการตัด สสร. ออก ทำให้ สสร. ถูกตัดทิ้งจากการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

ด้านพรรคประชาชน ได้ชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า อย่าเข้าใจผิด พรรคประชาชนไม่ได้ลงมติอะไรเกี่ยวกับกลไกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต่างจากร่างที่พรรคเสนอมาตั้งแต่ต้น พรรคประชาชนยืนยันว่า เรายึดตามร่างหลักที่เราเสนอมาตั้งแต่วาระ 1 ซึ่งเป็นร่างที่รัฐสภารับหลักการและมีมติให้เป็นร่างหลักในการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการ

พรรคประชาชน โพสต์ชี้แจง
FB/ พรรคประชาชน – People’s Party

[พรรคประชาชน ไม่ได้ตัด สสร. ที่มีอยู่แล้วออก แต่เราไม่เห็นด้วยกับการเพิ่ม สสร. ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เข้ามาในร่าง]

ต้นปี 2568 ที่ผ่านมา พรรคประชาชนเคยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 15/1 ให้มี สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งเป็นหลักการที่เรายึดถือมาโดยตลอด และหลายพรรคเห็นชอบด้วย

แต่คำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ระบุว่า “รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง” ทำให้ทุกพรรคไม่สามารถเสนอ สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้อีกต่อไป

พรรคประชาชนจึงเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 15/1 เพื่อพยายามส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลไกตามที่อธิบายไปแล้วข้างต้น คือ

(1) มีผู้ร่างเป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน ที่มีหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ และมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม และ

(2) มี “ผู้รับฟังความเห็น” ซึ่งเป็นสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมมนูญ 100 คน ที่มีหน้าที่รับฟังความเห็น และมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

วันนี้ มีการลงมติ 2 เรื่อง โดย กมธ. พรรคประชาชน ลงมติให้คงไว้ตามเนื้อหาในร่างของพรรคประชาชน

(1) เรื่องกลไกผู้ร่างรัฐธรรมนูญ กมธ. มีมติ 21-9 เห็นด้วยกับ กมธ. พรรคประชาชน ให้คงไว้ซึ่ง “คณะกรรมาธิการยกร่าง” (35 คน) ตามร่างพรรคประชาชน

(2) เรื่อง กลไกผู้รับฟังความเห็น กมธ. มีมติ 23-8 ให้ตัดออกข้อเสนอของร่างพรรคประชาชนให้มี “สภาที่ปรึกษา” ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง (โดย 8 เสียงข้างน้อย คือ กมธ. สัดส่วนพรรคประชาชน)

[สิ่งที่ กมธ. พรรคประชาชน โหวตแพ้ และถูกตัดออกไปจากร่างในวันนี้ คือ สภาที่ปรึกษา ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน]

ดังนั้น สิ่งที่ถูกตัดออกไปจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนในวันนี้ ไม่ใช่ สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. (ซึ่งตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทำให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนไม่ได้) แต่เป็น #สภาที่ปรึกษา ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

ด้วยข้อจำกัดของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า “รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง” พรรคประชาชนได้พยายามออกแบบกลไกสภาที่ปรึกษา เพื่อหวังให้เรายังคงมีกลไกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แต่ กมธ. บางส่วนยังมีความเห็นต่าง จึงทำให้ กมธ. พรรคประชาชน จึงแพ้ไป

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่าเสียดาย ว่าแม้ กมธ. พรรคประชาชน เรา 8 คน พยายามลงมติยืนยันกลไกทั้งหมดตามร่างของพรรคประชาชน ที่ยึดโยงกับประชาชนแล้ว แต่เรายังไม่สามารถโน้มน้าว กมธ. จากพรรคอื่นและวุฒิสภา ให้คล้อยตามจนเป็นฉันทามติร่วมกันได้

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

