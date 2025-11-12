สาวไทย ดับปริศนาในกัมพูชา คาดถูกทำร้าย แฟนหนุ่ม ติดต่อไม่ได้-ไร้ร่องรอย

ข่าว

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 17:22 น.
“คุณเบิร์ด IMF” โพสต์แจ้งข่าวเศร้า พบหญิงไทย เสียชีวิตปริศนาในกัมพูชา คาดถูกทำร้ายร่างกาย ด้านแฟนหนุ่มที่ไปด้วยกันหายตัวไป

12 พฤศจิกายน 2568 คุณเบิร์ด ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ภาคตะวันออก (IMF) โพสต์เหตุการณ์คนไทยเสียชีวิตในกัมพูชา 1 ราย ระบุว่า เคสที่มาร้องขอ ตอนนี้น้องถึงมือผมแล้ว เคสนี้น้องเป็นเยาวชน17 ปี ญาติประสานขอความช่วยเหลือมา ที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือ คนไทยในต่างแดนภาคตะวันออก IMF

เคสนี้ใช้เวลาเป็นเดือนเช่นกันกว่าจะได้นำตัวกลับประเทศไทย โดยการวางแผนของผมและทีมงาน จนนำน้องเข้าสู่กระบวนการเสียค่าปรับตามกฏหมาย และในวันพรุ่งนี้ผมจะส่งน้องเข้ากรุงเทพเพื่อเข้ากระบวนการคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และน้องเป็นเยาวชนที่ถูกหลอกไป ทำงานที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เคสนี้ต้องรีบช่วยเหลือเพราะอนาคตของเยาวชนสำคัญ

ในวันพรุ่งนี้ ผมจะนำส่งเคส เข้ากระบวนการทางกฎหมาย ทั้งหมดสี่เคส ผมช่วยทุกคนที่เป็นคนไทย ช้าเร็วตามกระบวนการและ ตามสถานการณ์และการวางแผน เคสที่ยังไม่ได้กลับรบกวนรอนิดหนึ่งนะครับ เพราะช่วงนี้ยากจริง ๆ ที่จะพาคนกลับ จากใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับ

คุณเบิร์ด ผู้ประสานงาน IMF ขณะโพสต์แจ้งข่าว
FB/ ก็แค่ คนธรรมดา

โดยล่าสุด คุณเบิร์ด ได้มีการอัปเดตเคสดังกล่าวว่า ได้รับรายงานว่า มีคนไทยเสียชีวิตในประเทศกัมพูชาอีก 1 ราย โดยผู้เสียชีวิตคือ นางสาวสุดา ชนเขตต์ ชาวอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับการถูกทำร้ายร่างกาย และมีความพยายามปกปิดข่าวสารในพื้นที่ ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสถานที่เก็บศพอยู่ที่ใด

ทั้งนี้ แฟนของผู้เสียชีวิตซึ่งเดินทางมาด้วยกันได้หายตัวไป และไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ ทางเราจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการนำร่างของผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยให้ได้โดยเร็วที่สุด

หากผู้ใดที่อยู่ในฝั่งกัมพูชา หรือเคยรู้จักน้องสุดา มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ขอความกรุณาติดต่อมาโดยด่วน เพื่อช่วยกันค้นหาความจริงและนำร่างน้องกลับสู่ครอบครัวอย่างสมเกียรติ

