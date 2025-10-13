ข่าว

13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 11:17 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 11:17 น.
27,483
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม

ไขข้อข้องใจ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ช่วงหยุดยาวเดือนตุลาคม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 นี้เป็นอีกหนึ่งวันแห่งประวัติศาสตร์ของไทย คือ วันนวมินทรมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) จึงถูกจัดให้เป็นวันหยุดราชการตามประกาศของรัฐ ทั้งนี้ยังมีการตั้งคำถามกันอย่างมากมายว่า 13 ต.ค. 2568 สามารถขายเหล้าได้ไหม และสถานบันเทิงยังเปิดได้ตามปกติหรือเปล่า

13 ต.ค. 66 ขายเหล้าได้ไหม

ตามประกาศจากราชกิจจานุเบกษา ระบุข้อความว่า ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 28 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้อ 3 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ

(2) การขายในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(3) การขายในสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ใน พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(4) การขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(5) การขายในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือนานาชาติและมีคนจํานวนมากไปทํากิจกรรมร่วมกันตามรายชื่อสถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อ 4 ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จําเป็น เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ความปลอดภัยของประชาชน และการจํากัดการเข้าถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษาประกาศห้ามขายเหล้า วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 2568
ภาพจาก : ratchakitcha

ตามขอกฎหมายจาก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้มีกำหนดบังคับว่าให้งดขายเหล้า แอลกอฮอล์ในวันที่ 13 ตุลาคม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวันดังกล่าวยังขายเหล้าได้ตามปกติอยู่นั่นเอง

ทั้งนี้ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางรัฐบาลมีการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ข่าวต่างประเทศ

อัฟกานิสถาน เปิดฉากปะทะรุนแรง สังหารทหารปากีสถาน 58 นาย เจ็บอีก 30

3 นาที ที่แล้ว
ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง ข่าว

ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง ส่งรพ.ทุลักทุเล แม่ฮ่องสอนประกาศเตือน! ปิดมือถือขณะฝนฟ้าคะนอง

55 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยโดรนจับความร้อนเจอเขมร 37 คนลอบเข้าไทยตอนตี 4 ข่าว

กัน จอมพลัง ซัด กัมพูชาจะฟ้องศาลโลก สุดท้ายลักลอบเข้าไทย เพราะหิวโหย-อดอยาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี ลุ้นหวยงวด 1 ส.ค. 67 เลขเด็ด

สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี เลขดังออกบ่อยหลายงวด ลุ้นรวย 16/10/68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ข่าว

13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอไอรักษามะเร็ง สุขภาพและการแพทย์

ปฏิวัติการรักษามะเร็ง! AI อาวุธใหม่ช่วยวินิจฉัยเร็ว-ผ่าตัดแม่นยำ หมอที่ใช้ไม่เป็นจะสูญพันธุ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ขอร่วมชันสูตรศพนักศึกษาที่เสียชีวิตในกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ขอชันสูตรศพ นศ. ถูกทรมานจนตาย-เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา หลังยอดลักพาตัวพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนฟิลด์ นักฟุตบอลชนนั่กปั่นจักรยานเสียชีวิต ข่าวกีฬา

ครอบครัวเหยื่อรับไม่ได้ สโมสรให้โอกาสดาวยิงวัย 36 คืนสนาม หลังพ้นโทษคดีชนนักปั่นดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอสณวัฒน์ เผย นายกฯ อนุทิน ไม่จบ เดินหน้าอุทธรณ์คดีหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ข่าว

ณวัตน์ ถูก นายกฯ อนุทิน ฟ้องหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ลั่น เรื่องแค่นี้ เอาเวลาไปช่วยคนดีกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดร์เป่าผมช็อตเด็ก ข่าวอาชญากรรม

“ไดร์เป่าผมมรณะ” ช็อตเด็ก 10 ขวบ ดับคาห้อง อก.ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบ ขายสินค้าห่วยโดนแน่!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาสฟอร์ตถูกทิ้งในถังขยะกัมพูชา ข่าว

ผวาหนัก พาสปอร์ตไทยถูกทิ้งถังขยะเขมร คาดเป็นของเหยื่อแก๊งคอล-จำนำเพื่อเล่นพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวันหยุดธนาคาร 13 ต.ค. 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม เศรษฐกิจ

13 ตุลาคม 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือไม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ ยืนยัน ไม่เคยขู่ฆ่าและด่าหยาบ ยิว แฟนเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น บันเทิง

แม่เกตุ ยันไม่เคยขู่ฆ่า-ด่าหยาบ ‘ยิว ฉัตรมงคล’ ขอเดินหน้าต่อทำงานใช้หนี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอสตาส คูโด เสียชีวิต ข่าวอาชญากรรม

ช็อกวงการคริปโตฯ เทรดเดอร์ดังยูเครน สิ้นลมคาลัมโบร์กินี คาดหนีวิกฤตตลาดร่วง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โครเอเชีย พบ ยิบรอลตาร์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยมกัมพูชาเตรียมเล่นข่าว อังคณา เตือนอินฟลูฯ เปิดเสียงผีชายแดน ข่าว

เป็นเรื่อง! กัน จอมพลัง ลั่น เขมรเตรียมเล่นข่าวเปิดเสียงผี ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายไทย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดนมาร์ก พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-หวย เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
WDT แจ้งความพ่อเด็กถูกสุนัขจรจัดกัด ข่าวอาชญากรรม

สวนดราม่ารักสัตว์ไม่ลืมหูลืมตา “WDT” ยันไม่ถอนแจ้งความ ปมพ่อเด็กไล่ตีสุนัขกัดลูกสาว 2 ขวบ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ เดือด พระสันติ โพสต์ภาพตัดต่อ-ล้อเลียนเป็นสัตว์กินหญ้า ข่าว

แพรรี่ เดือด ‘พระสันติ’ ตัดต่อรูปกินหญ้า ลั่น หัวโล้นแต่ทำตัวแบบนี้ ไม่มีวัดอยู่ก็หาว่ารังแก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มารายห์ แครี สวมเดรสผ้าไหมไทย “SIRIVANNAVARI” โดยองค์ดีไซเนอร์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา บันเทิง

ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง สวนกลับ สว.อังคณา วิจารณ์ปมเปิดเสียงผีก่อกวนชายแดนกัมพูชา ข่าว

กัน จอมพลัง โต้ ‘อังคณา’ ปมเปิดเสียงผี ลั่น กินเงินเดือนไทย ทำไมปกป้องเขมร

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เนเธอร์แลนด์ พบ ฟินแลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอียน วัตกินส์ Ian Watkins เสียชีวิต ถูกนักโทษด้วยกันทำร้าย บันเทิง

อดีตนักร้อง Lostprophets ผู้ก่อคดีใคร่เด็ก ดับอนาถคาคุก เปิดปมสลดก่อนลาโลกวัย 48 ปี

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 11:17 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 11:17 น.
27,483
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัฟกานิสถาน ปากีสถาน

อัฟกานิสถาน เปิดฉากปะทะรุนแรง สังหารทหารปากีสถาน 58 นาย เจ็บอีก 30

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี ลุ้นหวยงวด 1 ส.ค. 67

สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี เลขดังออกบ่อยหลายงวด ลุ้นรวย 16/10/68

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
เอไอรักษามะเร็ง

ปฏิวัติการรักษามะเร็ง! AI อาวุธใหม่ช่วยวินิจฉัยเร็ว-ผ่าตัดแม่นยำ หมอที่ใช้ไม่เป็นจะสูญพันธุ์

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
เกาหลีใต้ขอร่วมชันสูตรศพนักศึกษาที่เสียชีวิตในกัมพูชา

เกาหลีใต้ขอชันสูตรศพ นศ. ถูกทรมานจนตาย-เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา หลังยอดลักพาตัวพุ่ง

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
Back to top button