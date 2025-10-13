13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ไขข้อข้องใจ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ช่วงหยุดยาวเดือนตุลาคม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 นี้เป็นอีกหนึ่งวันแห่งประวัติศาสตร์ของไทย คือ วันนวมินทรมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) จึงถูกจัดให้เป็นวันหยุดราชการตามประกาศของรัฐ ทั้งนี้ยังมีการตั้งคำถามกันอย่างมากมายว่า 13 ต.ค. 2568 สามารถขายเหล้าได้ไหม และสถานบันเทิงยังเปิดได้ตามปกติหรือเปล่า
ตามประกาศจากราชกิจจานุเบกษา ระบุข้อความว่า ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 28 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ข้อ 3 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ
(2) การขายในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(3) การขายในสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ใน พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(4) การขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(5) การขายในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือนานาชาติและมีคนจํานวนมากไปทํากิจกรรมร่วมกันตามรายชื่อสถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อ 4 ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จําเป็น เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ความปลอดภัยของประชาชน และการจํากัดการเข้าถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ตามขอกฎหมายจาก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้มีกำหนดบังคับว่าให้งดขายเหล้า แอลกอฮอล์ในวันที่ 13 ตุลาคม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวันดังกล่าวยังขายเหล้าได้ตามปกติอยู่นั่นเอง
ทั้งนี้ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางรัฐบาลมีการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
