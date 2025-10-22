ข่าว

วันปิยมหาราช 2568 ขายเหล้าได้ไหม? เช็ก 5 วันสำคัญห้ามขายสุรา

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 17:49 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 17:46 น.
6,756
ตอบแล้ว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2568 ผู้ประกอบการสามารถขายเหล้าได้ไหม กรณีจำหน่ายแอลกอฮอล์ในวันนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะถือเป็นวันสำคัญและวันหยุดประจำปีของประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 วันปิยมหาราช เป็นวันสำคัญเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 และถือเป็นวันเลิกทาสตามประวัติศาสตร์ และยังถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการของไทยประจำปี ทั้งนี้ วันปิยมหาราชประชาชนสามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ อ้างอิงตามตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 มีการกำหนดช่วงเวลางดขาย หรือ ไม่อนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ได้เฉพาะ 2 ช่วงเวลา ประกอบด้วย

1. วันสำคัญทางศาสนา กำหนดว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา หรือวันอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. วันเลือกตั้ง ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดการเลือกตั้ง (หากร้านค้าอยู่ในพื้นที่ประกาศให้เป็นเขตเลือกตั้ง)

วันปิยมหาราช 2566 ขายเหล้าได้ไหม

ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุปได้ว่า 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช สามารถขาย-ซื้อแอลกอฮอล์ได้ปกติ ตามเวลาที่กฎหมายระบุ คือ 11.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 24.00 น. นั่นเองครับ

วันปิยมหาราช 2568 ขายเหล้าได้ไหม? เช็ก 5 วันสำคัญห้ามขายสุรา

