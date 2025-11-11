ข่าวข่าวอาชญากรรม

อุกอาจ! พ่อกร่างถือปืนบุกจ่อหัวเพื่อนของลูกวัย 14 ปี กระทืบน่วมคาห้องเรียน

เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 16:45 น.
สุดโหด! ผู้ปกครองบุกห้องเรียน ใช้ปืนตบเพื่อนลูกวัย 14 ปี แถมกระทืบซ้ำ เด็กไหว้ขอชีวิตยังไม่หยุด บาดเจ็บหนัก-นิ้วก้อยผิดรูป หลังลูกชายโทรฟ้องมีเหตุวิวาท

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ข่าวสด มีรายงานถึงเหตุการณ์ระทึกขวัญ เป็นนาทีที่ผู้ปกครองของนักเรียนชายคนหนึ่งถืออาวุธปืนบุกเข้ามาในห้องเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช แล้วตรงเข้าทำร้ายเด็กชายวัย 14 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องของลูกชายตนเอง

จากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นพฤติกรรมสุดโหดร้าย เมื่อผู้ปกครองรายนี้ใช้อาวุธปืนทุบตีไปที่ศีรษะของเด็กนักเรียนจนล้มฟุบลงกับพื้น จากนั้นใช้อาวุธปืนจ่อไปที่เด็ก พร้อมกรหน่ำกระทืบซ้ำอีกหลายครั้ง ท่ามกลางความแตกตื่นของนักเรียนคนอื่น ๆ ที่พากันวิ่งหนีตายออกจากห้องเรียนไปคนละทิศละทาง

เด็กชายผู้เคราะห์ร้ายได้แต่ยกมือไหว้ร้องขอชีวิต แต่ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ยอมหยุดการกระทำ ก่อนจะเดินออกจากห้องไปอย่างใจเย็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

สำหรับชนวนเหตุ ทราบว่าเกิดขึ้นหลังจากลูกชายของผู้ก่อเหตุมีเรื่องกระทบกระทั่งกับเพื่อน (ผู้บาดเจ็บ) ในห้องเรียน ซึ่งครูประจำชั้นได้เข้ามาไกล่เกลี่ยและพูดคุยจนปัญหาจบลงไปแล้ว แต่ปรากฏว่าเด็กได้โทรศัพท์กลับไปฟ้องพ่อ จนนำมาสู่เหตุการณ์บุกทำร้ายร่างกายสุดอุกอาจดังกล่าว

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่มูลนิธิไต้เต๊กตึ๊งนครศรีธรรมราช ได้เข้าช่วยเหลือเด็กที่บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยพบว่ามี บาดแผลแตกที่ศีรษะ และนิ้วก้อยซ้ายผิดรูป

ล่าสุด พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด เพื่อเร่งดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปกครองที่ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดแล้ว

อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 16:45 น.
