“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน” ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ
“ศรีสุวรรณ” บุกยื่น ป.ป.ช. สอบจริยธรรมร้ายแรง “อนุทิน” ปมซุ่มลงนาม MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ ชี้เป็นการปกปิดข้อมูลประชาชน-กระทบอธิปไตยชาติ
29 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่
การยื่นคำร้องครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่นายอนุทินได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านแร่ธาตุหายาก (แรร์เอิร์ธ) กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยนายศรีสุวรรณกล่าวหาว่า การลงนามดังกล่าวเป็นการปกปิดข้อมูล ไม่มีการแจ้งให้ประชาชนหรือสื่อมวลชนทราบล่วงหน้า ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
นายศรีสุวรรณ ระบุว่า แม้ภายหลังการลงนาม นายกรัฐมนตรีจะออกมาแถลงชี้แจง แต่ก็เป็นการชี้แจงที่ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การกระทำดังกล่าวจึงชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ และอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 219 กำหนดไว้ ซึ่งระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ ยึดหลักนิติธรรม และให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือน
นอกจากนี้ นายศรีสุวรรณยังอ้างถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 ประกอบมาตรา 41 ที่กำหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่ไม่ใช่ความลับทางราชการหรือกระทบความมั่นคง แต่รัฐบาลกลับปกปิดเรื่อง MOU ดังกล่าวมาโดยตลอด องค์กรรักชาติ รักแผ่นดินจึงต้องนำเรื่องนี้มาร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนเอาผิดนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องต่อไป
