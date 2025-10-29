ข่าว

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน” ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 14:03 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 14:03 น.
59
"ศรีสุวรรณ" ยื่น ป.ป.ช. สอบ "อนุทิน" ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ

“ศรีสุวรรณ” บุกยื่น ป.ป.ช. สอบจริยธรรมร้ายแรง “อนุทิน” ปมซุ่มลงนาม MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ ชี้เป็นการปกปิดข้อมูลประชาชน-กระทบอธิปไตยชาติ

29 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่

การยื่นคำร้องครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่นายอนุทินได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านแร่ธาตุหายาก (แรร์เอิร์ธ) กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยนายศรีสุวรรณกล่าวหาว่า การลงนามดังกล่าวเป็นการปกปิดข้อมูล ไม่มีการแจ้งให้ประชาชนหรือสื่อมวลชนทราบล่วงหน้า ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ

FB/ ศรีสุวรรณ จรรยา

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า แม้ภายหลังการลงนาม นายกรัฐมนตรีจะออกมาแถลงชี้แจง แต่ก็เป็นการชี้แจงที่ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การกระทำดังกล่าวจึงชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ และอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 219 กำหนดไว้ ซึ่งระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ ยึดหลักนิติธรรม และให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือน

นอกจากนี้ นายศรีสุวรรณยังอ้างถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 ประกอบมาตรา 41 ที่กำหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่ไม่ใช่ความลับทางราชการหรือกระทบความมั่นคง แต่รัฐบาลกลับปกปิดเรื่อง MOU ดังกล่าวมาโดยตลอด องค์กรรักชาติ รักแผ่นดินจึงต้องนำเรื่องนี้มาร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนเอาผิดนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านข่าวที่กี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย ข่าว

สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

14 นาที ที่แล้ว
พ่อเด็กชาวลาวร้อง &quot;มูลนิธิเป็นหนึ่ง&quot; ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าวอาชญากรรม

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

26 นาที ที่แล้ว
แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

28 นาที ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่?

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“วิโรจน์” สงสัยธุรกิจหน้าใหม่ถูกผิดปกติ ตรวจเจอนอมินี หวั่นฟอกเงิน

51 นาที ที่แล้ว
คู่มือร้านค้าสร้าง QR รับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

วิธีสร้าง QR รับเงินคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ ถุงเงิน ทำตามนี้เงินเข้าแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ บันเทิง

จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศรีสุวรรณ&quot; ยื่น ป.ป.ช. สอบ &quot;อนุทิน&quot; ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ ข่าว

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน” ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จุลพันธ์” มีลุ้นขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เชื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่-เก่าได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระราชาธิบดี–สมเด็จพระราชินีภูฏาน เสด็จฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วางพวงมาลาถวายอาลัยพระพันปีหลวง ด้วยพระองค์เอง ข่าวในพระราชสำนัก

กษัตริย์จิกมี-ราชินีภูฏาน เสด็จฯ ถวายราชสักการะพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. แจงแล้วยาดมหงส์ไทยรุ่นอื่นใช้ได้ตามปกติ หลังตรวจสูตร 2 พบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ข่าว

อย. แจงด่วน ยาดมหงส์ไทยยังใช้ได้ไหม หลังสูตร 2 พบปนเปื้อนจุลินทรีย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ทวงค่าจ้าง หลังโดนเบี้ยวคิวถ่ายหนัง ลั่น ตอนนี้กำลังแย่ บันเทิง

นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ทวงค่าจ้าง หลังโดนเบี้ยวคิวถ่ายหนัง ลั่น ตอนนี้กำลังแย่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอใส่ใจ! &quot;ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์&quot; รีโพสต์ทนาย &quot;หมายจับ&quot; ชาวเน็ตแห่สงสัย หมายถึงใคร? บันเทิง

รอใส่ใจ! “ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” รีโพสต์ทนาย “หมายจับ” ชาวเน็ตแห่สงสัย หมายถึงใคร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เกาะติดหวยลาว 29/10/68 ส่องสถิติ 10 งวด เลขท้าย 2 ตัว ออกอะไรบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบคนไทยเสียชีวิตอีกแล้ว ตกตึกในปอยเปต เจ้าหน้าที่เร่งหาข้อมูลผู้ตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สังเวยรายแรก แลกเงินสด คนละครึ่งพลัส ตร.บุกจับจริง โทษถึงคุกหัวโต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เต้ มงคลกิตติ์” ขอเงินคืน 5 พันบาท หลังบริจาคให้ “มูลนิธิกันจอมพลัง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำรวจสวนในบ้านของคุณ ต้นไม้บางชนิด ดูสวยงาม อาจสร้างสภาพแวดล้อม ที่งูชอบ โดยไม่รู้ตัว ข่าวต่างประเทศ

คนมีบ้านระวัง 5 ต้นไม้ เรียกงูเข้าบ้าน คนไทยชอบปลูกมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า ส.บอลไทย พลาดแรงมาก ใช้ธงจีนแทนเวียดนาม ล่าสุดต้องแถลงขอโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ 1/11/68 “เจ๊นุ๊ก” ปล่อยแนวทางก่อนหวยออก พร้อมเลขชอบมาแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจ ยาดมสมุนไพรหงส์ไทย สูตร 2 พบเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ข่าว

กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจยาดมหงส์ไทย สูตร 2 เตือนกลุ่มเสี่ยง ไอ-หายใจลำบาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ &quot;ท่านเปา&quot; เผย เด็กชายวัย 3 ขวบไข้สูง เข้าคลินิกเอกชนในชลบุรี ญาติเล่าฉีดยาแล้วช็อก แต่ถูกใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าว

ญาติโวย! คลินิก จ.ชลบุรี ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำปฐมพยาบาลผิดพลาด จนหน้าอกไหม้สาหัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ่านเต็มๆ คำแถลง “ธวัช” ส.อบจ. พรรคประชาชนลาออก ขอโทษประชาชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 14:03 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 14:03 น.
59
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างพื้นฐานการส่งคำสั่งที่ล้ำสมัย

Axi ยกระดับประสิทธิภาพการเทรด ด้วยการส่งคำสั่งที่รวดเร็วฉับไวและสเปรดชั้นนำ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
พ่อเด็กชาวลาวร้อง &quot;มูลนิธิเป็นหนึ่ง&quot; ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button