กองทัพบกย้ำดูแลทหารกองประจำการอย่างโปร่งใส ชี้แจงหักเบี้ยเลี้ยง/เงินเดือน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 10:24 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 10:24 น.
55

กองทัพบกย้ำดูแลทหารกองประจำการอย่างโปร่งใส ชี้แจงหักเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน พร้อมเปิดช่องให้ร้องเรียนหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ตามที่ปัจจุบันทหารกองประจำการผลัดที่ 2/68 ได้รายงานตัวเข้าหน่วยทหารตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา กองทัพบกขอชี้แจงในเรื่องของเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทน รวมถึงประเด็นการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของทหารกองประจำการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินที่ทหารกองประจำการจะได้รับในแต่ละเดือน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รายละเอียดดังนี้
– เงินเดือน ทหารกองประจำการจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 1,630 บาท – 4,870 บาท โดยขึ้นอยู่กับระดับชั้นปีของทหารกองประจำการ

– เบี้ยเลี้ยง ได้รับวันละ 96 บาท โดยจะหักค่าอาหารวันละ 70 บาท เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นส่วนรวมจำนวน 3 มื้อ คงเหลือวันละ 26 บาท
– เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) เป็นเงินเพิ่มตามระเบียบของทางราชการ โดยรัฐบาลจะจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มเติมจากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงปกติ จนครบ 11,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ทหารกองประจำการขณะฝึกในหน่วยฝึกรับเงินเดือนระดับขั้น พ.1 ชั้น 3 จำนวน 1,630 บาท รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 96 บาท จำนวน 30 วัน รวม 2,880 บาท เมื่อรวมเงินเดือนกับเบี้ยเลี้ยงจะได้ 4,510 บาท ดังนั้น กรณีนี้จะได้รับเงิน พชค. จำนวน 6,490 บาท รวมแล้วจะได้รับเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท

2. การจ่ายเบี้ยเลี้ยงในกรณีปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งปกติ จากเดิมได้รับเบี้ยเลี้ยง 96 บาท จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเป็น 120 บาทต่อวัน และหากไปปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามนอกที่ตั้ง หรือปฏิบัติราชการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จะได้รับเบี้ยเลี้ยง 200 บาทต่อวัน, สำหรับทหารกองประจำการที่ประจำการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่แจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (สปพ.) จะได้รับเงิน 2,500 บาทต่อเดือน

3. หลักเกณฑ์การหักเบี้ยเลี้ยง/เงินเดือนของทหารกองประจำการ กองทัพบกยึดถือข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหม ที่ให้สามารถกระทำได้ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
– ค่าประกอบเลี้ยง วันละ 70 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการจัดหาของใช้ส่วนตัวในขั้นตอนแรกรับ ซึ่งเป็นสิ่งของที่ไม่สามารถเบิกจากงบประมาณได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทหารกองประจำการมีของใช้ครบถ้วน เช่น มีดโกน กรรไกร ไฟฉาย ถุงเท้า เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดหาพร้อมกันในจำนวนมากยังช่วยให้ได้ราคาที่ประหยัดกว่าอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หักตามความสมัครใจของทหารกองประจำการ เช่น ค่าซักรีด ค่าร้านค้า (PX) ค่าจัดหาชุดฝึก หรือชุดกีฬาเพิ่มเติม เป็นต้น

4. ค่าใช้จ่ายที่ห้ามหักจากเงินเดือนของทหารกองประจำการ ได้แก่ ค่าเครื่องช่วยฝึก ค่าเครื่องสนาม และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้หักจากเงินเดือนของทหารกองประจำการโดยเด็ดขาด

หากพบกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงหรือเงินเดือนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวกองทัพบกขอความร่วมมือให้แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนกองทัพบก (ศบข.ทบ.) โทร. 02-297-8307 และผ่านทางแอปพลิเคชัน S.M.A.R.T. SOLDIERS โดยตรง เพื่อให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดประโยชน์

