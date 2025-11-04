รร.อัสสัมชัญ รวมพลังแปรอักษร 1250 ชีวิต ถวายอาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยบุคลากรและนักเรียน 1,250 คน ร่วมใจแปรอักษรน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ ถวายความอาลัยแด่ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 4 พฤศจิกายน เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ Assumption College – โรงเรียนอัสสัมชัญ เผยแพร่เนื้อหาประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ โดยระบุ อัสสัมชัญ 1,250 คน รวมใจถวายงานผ่านการแปรอักษร
ถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนอัสสัมชัญ จึงจัดพิธีถวายอาลัยและแปรอักษร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิก (ประเทศไทย) คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมพิธี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โดยนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน 1,250 คน ได้รวมใจถวายงานผ่านการแปรอักษรพระบรมฉายาทิสลักษณ์ จากเพลทแปรอักษร 1 ต่อ 25 โดยฝ่ายเชียร์และแปรอักษร โรงเรียนอัสสัมชัญ ภายใต้การดูแลของมิสจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ ครูที่ปรึกษาชมรม แปรอักษรภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และข้อความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับ ภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 2 ภาพ ประกอบด้วย
1. ภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์ “พระทรงเป็นคู่แท้ เทิดเกล้าเหล่าไทย”
2. ภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์ “พระจริยาองค์ไผท ดุจโพธิสัตย์เฮย”
ทั้งนี้ชื่อภาพการแปรอักษรพระบรมฉายาทิสลักษณ์ ทั้ง 2 ภาพ มาจากบทประพันธ์ของ ดร.สิทธิชัย ปริญญานุสรณ์ อัสสัมชนิก รุ่น 102
พระเมตตา ธ มากพ้น รำพัน พระกรุณาเป็นอนันต์ ยิ่งแล้ พระคุณพระเปรียบกัน ด้วยพระ เมืองพ่อ พระทรงเป็นคู่แท้ เทิดเกล้า เหล่าไทย ทรงเป็นยิ่งกว่าแม่ ผองไทย ทรงงามทุกสมัย งามพร้อม พระจริยาองค์ไผท ดุจโพธิ สัตย์เฮย แผ่ปกชาวไทยน้อม กราบบาท อำลา แม้จริงว่าจริงแล้ ไตรลักษณ์ เกิดขึ้นเพื่อเป็นหลัก ไทยสมัย ตั้งอยู่คู่ ธ ทรงจักร จวบละ กาลแฮ ธรรมะล้วนอยู่ใกล้ ธ สอน ลูกฟัง ขอน้อมกราบบาทพระ แม่หลวง ปวงราษฎร์
ข้าพระบาททั้งปวง น้อมเสด็จ สู่สวรรคาลัยสรวง แดนแห่ง นิรันดร ประนมกรเหนือเกศ เกล้าข้าฯ แม่ไทย สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้ประพันธ์ ดร. สิทธิชัย ปริญญานุสรณ์.
