ชื่นชม แฟนคลับ บิ๊ก D2B เหนียวแน่น ดูแลคุณพ่ออุดม แทนนักร้องหนุ่มมาเกือบ 20 ปี
โซเชียลชื่นชม กลุ่มแฟนคลับ บิ๊ก D2B เหนียวแน่น ดูแล ‘คุณพ่ออุดม’ อย่างดีเหมือนคนในครอบครัว แทนนักร้องหนุ่มมาเกือบ 20 ปีไม่เคยห่าง
แม้ว่า บิ๊ก ปาณรวัฐ กิตติกรเจริญ หรือ บิ๊ก D2B นักร้องหนุ่ม 1 ในสมาชิกวงบอยแบนชื่อดังยุค 90 จะจากโลกนี้ไปกว่า 10 ปีแล้ว แต่ความรักของกลุ่มแฟนคลับที่ให้เขาและครอบครัวกิตติกรเจริญยังคงเหนียวแน่นเหมือนวันแรก เพราะความรักที่แฟนคลับมีให้กับบิ๊กไม่ใช่แค่ศิลปินในดวงใจ แต่ บิ๊ก D2B เปรียบเสมือนครอบครัวที่ยังคงอยู่ในทุก ๆ การเคลื่อนไหวและลมหายใจของเหล่าแฟนคลับอยู่เสมอ
นับตั้งแต่วันที่ บิ๊ก D2B ประสบอุบัติเหตุ (22 ก.ค. 46) จนกลายเป็นเจ้าชายนิทรา และจากโลกนี้ไปในที่สุด (9 ธ.ค. 50) กลุ่มแฟนคลับยังคงทำหน้าที่ดูแลคุณพ่ออุดม และคุณแม่ยุพา แทนนักร้องหนุ่มมาโดยตลอดชนิดที่ว่าไม่มีขาดตกบกพร่อง กระทั่งคุณแม่ยุพาจากไปอย่างสงบ เหลือเพียงคุณพ่ออุดมเพียงลำพัง เหล่าแฟนคลับ BIG D2B Family ก็ยังคงสลับผลัดเปลี่ยนแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมคุณพ่ออยู่เสมอ ทั้งยังพาคุณพ่อไปหาหมอเวลาเจ็บป่วยอีกด้วย โดยจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กอยู่เสมอ
ทว่าเมื่อช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาทางเพจ BIG D2B Family ไม่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น จนทำให้แฟน ๆ เกิดความเป็นห่วง กระทั่งล่าสุด 2 พ.ย. 68 ที่ผ่านมาหน้าเพจกลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยชี้แจงสาเหตุที่หายไป เพราะพาคุณพ่ออุดมไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมา ซึ่งในตอนนี้คุณพ่อของ บิ๊ก D2B อาการดีขึ้นและกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้ว
“พาคุณพ่ออุดมมารายการตัวค่าาาาา ก่อนอื่นต้องขอโทษที่หายไปนานนิดนึงนะคะ มาอัปเดตก็คือในช่วงที่ผ่านมา คุณพ่ออุดม อาการไม่ค่อยดีหลายอย่างพร้อมกันพอดี ก็เข้าไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งตอนนี้ได้รับการรักษาฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว
ณ วันนี้อาการแข็งแรงดีแล้ว ช่วงนี้จึงช่วยกันเสริมสร้างความแข็งแรงกัน โดยมีการดูแลเรื่องโภชนาการ และทำกายภาพ กระตุ้นออกกำลังกาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านผลัดกันมาให้การดูแลค่ะ มีครอบครัวน้องชายคุณพ่อ มีทีมบ้านสลับกันเข้าบ้านและอยู่กับคุณพ่อ ส่วนตอนนี้มีน้องที่เคยดูแลคุณแม่มาอยู่กับคุณพ่อ 24 ชม. แล้วนะคะ ตอนนี้แรงดี กินได้ดี พักผ่อนนอนหลับได้ วันที่ 9 ธันวาคมเจอกันได้ที่งานบิ๊กแน่นอนคุณพ่อบอกมาแบบนี้ ขอบคุณทุกความห่วงใยที่ถามเข้ามาถึงคุณพ่อและงานของบิ๊กนะคะด้วยนะคะ “
