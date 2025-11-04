ข่าวกีฬาฟุตบอล

แอต.มาดริด พบ ยูนิโอน แซงต์-ชิลลัวส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 18:15 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 14:05 น.
52

4 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง แอต.มาดริด พบ ยูนิโอน แซงต์-ชิลลัวส์ ที่สนาม ริยาห์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แอต.มาดริด VS ยูนิโอน แซงต์-ชิลลัวส์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
  • แมตช์การแข่งขัน : แอต.มาดริด พบ ยูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : ริยาห์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
Credit : Atlético de Madrid

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แอตเลติโก มาดริด

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพตราหมี ของกุนซือ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ จะยังไม่มีชื่อของ จอห์นนี่ การ์โดโซ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยาน โอบลัค พร้อมกองหลัง 4 คน มาร์กอส ยอเรนเต้, โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์, โชเซ่ มาเรีย กิเมเนซ, เดวิด ฮันค์โก้ แดนกลางเป็น จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, นิโก้ กอนซาเลซ ส่วนคู่กองหน้าเป็น ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ กับ อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ

Credit : Atlético de Madrid

ยูนิโอน แซงต์-ชิลลัวส์

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เดวิด ฮูเบิร์ต จะยังไม่มีชื่อของ โมฮัมเหม็ด ฟูเซนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-1-2 ผู้รักษาประตูเป็น คเยลล์ เชอร์เพน พร้อมกองหลัง 3 คน เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์, คริสเตียน เบอร์เกสส์, เฟดเด้ เลย์เซ่น แดนกลางเป็น อานาน คาไลลี่, อเดม ซอร์กาน, มาธีอัส ราสมุสเซ่น, อุสเซย์นู เนียง ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย ร็อบ ชอฟส์ คอยช่วยคู่กองหน้าอย่าง เควิน โรดรีเกซ, โพรมีส ดาวิด

Credit : Royale Union Saint-Gilloise

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอต.มาดริด – ยูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แอต.มาดริด

  • 01/11/25 ชนะ เซบีย่า 3-0 (ลาลีกา)
  • 27/10/25 ชนะ เรอัล เบติส 2-0 (ลาลีกา)
  • 21/10/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ โอซาซูน่า 1-0 (ลาลีกา)
  • 05/10/25 เสมอ เซลต้า บีโก้ 1-1 (ลาลีกา)

ยูนิโอน แซงต์-ชิลลัวส์

  • 01/11/25 ชนะ ซูลเต้ วาเรเกม 4-1 (เบลเยียม โปรลีก)
  • 30/10/25 ชนะ ยูนียง ทูบิซ 3-0 (เบลเยียม คัพ)
  • 26/10/25 ชนะ แซงต์ ทรุนด็อง 2-0 (เบลเยียม โปรลีก)
  • 21/10/25 แพ้ อินเตอร์ มิลาน 0-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ สปอร์ติ้ง ชาร์เลอรัว 3-1 (เบลเยียม โปรลีก)
Credit : Atlético de Madrid

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แอต.มาดริด (4-4-3) : ยาน โอบลัค (GK) – มาร์กอส ยอเรนเต้, โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์, โชเซ่ มาเรีย กิเมเนซ, เดวิด ฮันค์โก้ – จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, นิโก้ กอนซาเลซ – ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ, อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ

ยูนิโอน แซงต์-ชิลลัวส์ (3-4-1-2) : คเยลล์ เชอร์เพน (GK) – เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์, คริสเตียน เบอร์เกสส์, เฟดเด้ เลย์เซ่น – อานาน คาไลลี่, อเดม ซอร์กาน, มาธีอัส ราสมุสเซ่น, อุสเซย์นู เนียง – ร็อบ ชอฟส์ – เควิน โรดรีเกซ, โพรมีส ดาวิด

Credit : Royale Union Saint-Gilloise

Thaiger ทายผลบอล แอต.มาดริด 2-0 ยูนิโอน แซงต์-ชิลลัวส์

 

