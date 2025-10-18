รู้จัก “เอ็มม่า แมรี่ ทิกเลา” มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 ผู้คว้ามงฯ 2 ให้ฟิลิปปินส์

จบสิ้นลงไปแล้วกับการประกวด Miss Grand International 2025 (มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2025) ซึ่งในปีนี้เจ้าภาพจัดการประกวดคือประเทศไทยของเรานี่เอง โดยในวันนี้ 18 ตุลาคม 2568 เป็นวันประกวดรอบตัดสิน ณ เอ็มจีไอฮอลล์ กรุงเทพมหานคร
สำหรับการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์ฯ 2025 สาวงามผู้ครองมงกุฎ MGI 2025 ได้แก่ เอ็มม่า แมรี่ ฟรานซิสโก ติกเลา (Emma Mary Francisco Tiglao) มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ 2025 โดยเธอได้รับมงกุฎและสายสะพายจาก คริสติน จูเลียน โอเปียซา (Christine Juliane Opiaza) มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2024 จากประเทศฟิลิปปินส์
หลังจากที่ เอ็มม่า MGI 2025 ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์ในค่ำคืนนี้แล้ว เธอจะต้องมาพำนักอยู่ในประเทศไทยตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 1 ปี เพื่อปฏิบัติภารกิจยุติสงครามและความรุนแรงในทุกรูปแบบ ตามแคมเปญ “Stop the War and Violence” ของกองประกวด
ส่วนสาวงามตัวแทนประเทศไทย กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 คว้ารองอันดับ 1 ครอง สำหรับ รองอันดับ 2 เป็นของ อาอีตานา ฮิเมเนซ มิสแกรนด์สเปน, รองอันดับ 3 เฟธ มาเรีย พอร์เตอร์ มิสแกรนด์กานา และรองอันดับ 4 คือ นาริมาน บัตติ ยู มิสแกรนด์เวเนซุเอลา
ทั้งนี้ทั้งนั้นทีมงาน ไทยเกอร์ จะขอพาแฟนนางงามทุกท่านไปทำความรู้จัก เอ็มม่า แมรี่ ฟรานซิสโก ติกเลา Miss Grand International 2025 กันให้มากกว่าเดิมดีกว่าค่ะ
ประวัติ เอ็มม่า ติกเลา (Emma Tiglao) มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2025
เอ็มม่า ติกเลา (Emma Tiglao) หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า เอ็มม่า แมรี่ ฟรานซิสโก ติกเลา (Emma Mary Francisco Tiglao) เธอเกิดวันที่ 8 ธันวาคม 1994 (2537) ปัจจุบันอายุ 30 ย่างเข้า 31 ปี มีอาชีพนางแบบ และพิธีกรโทรทัศน์
เอ็มม่า สำเร็จการศึกษาด้านการท่องเที่ยว จาก มหาวิทยาลัยโฮลีแองเจิล (Holy Angel University) หลังเรียนจบ เธอทำงานเป็นนางแบบในประเทศกัมพูชาและมาเลเซีย ก่อนจะผันตัวมาเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการ Mata ng Agila ของสถานีโทรทัศน์ Eagle Broadcasting Corporation
เส้นทางนางงามของ เอ็มม่า ทิกเลา
เมื่อปี 2012 เอ็มม่า ทิกเลา เข้าประกวดบนเวที Mutya ng Pilipinas 2012 และคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง ซึ่งผู้ชนะในปีนั้นคือ ริซซินี อเล็กซิส โกเมซ (Rizzini Alexis Gomez)
ต่อมาในปี 2014 เอ็มม่า เข้าร่วมการประกวดเวที Binibining Pilipinas 2014 และผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
ในปี 2015 เธอเข้าร่วมประกวด Miss World Philippines 2015 และคว้าตำแหน่ง “เจ้าหญิงลำดับที่ 4” (Fourth Princess) ไปครอบครอง
ก่อนที่ เอ็มม่า ทิกเลา จะหยุดเดินสายประกวดนางงามไปประมาณ 4 ปี จากนั้นในปี 2019 เธอกลับมาประกวดอีกครั้ง และคว้าตำแหน่ง Binibining Pilipinas 2019 เท่านั้นยังไม่พอ เธอยังได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มอีก 2 รางวัลจากเวทีเดียวกัน คือ Best in National Costume และ Miss Pizza Hut
ต่อมาในปีเดียวกัน ทิกเลา เป็นตัวแทนประเทศฟิลิปปินส์เข้าประกวด Miss Intercontinental 2019 ที่ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2019 และสามารถผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย พร้อมคว้ารางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล ได้แก่ Miss Popularity และ Miss May Care
จากนั้นในปี 2022 เอ็มม่า ทิกเลา ก็ได้ประกาศอำลาวงการนางงามชั่วคราว
หลังห่างหายจากเวทีนางงามไปหลายปี เอ็มม่า ทิกเลา ประกาศหวนคืนสู่การประกวดนางงามอีกครั้ง และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2025 เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดอย่างเป็นทางการของ Miss Grand Philippines 2025 ตัวแทนจังหวัดปัมปังกา
ในค่ำคืนประกวด เธอสวมชุดราตรีที่ออกแบบโดย เรียน เฟอร์นันเดซ (Rian Fernandez) และคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ 2025 มาครอง
Miss Grand International 2025 (มิสแกรนด์อินเตอร์ 2025)
ทิกเลาเป็นตัวแทนประเทศฟิลิปปินส์เข้าประกวดและร่วมทำกิจกรรมเก็บตัวกับกองประกวด Miss Grand International 2025 ที่ ประเทศไทย และเมื่อค่ำคืนวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เอ็มม่า แมรี่ ฟรานซิสโก ติกเลา มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ 2025 เป็นสาวงามผู้ที่สามารถคว้ามงกุฎและสายสะพาย มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2025 ไปครองได้สำเร็จ
นับว่าเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้วที่ มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ ได้รับตำแหน่งนี้ โดย MGI 2024 คือ คริสติน จูเลียน โอเปียซา (Christine Juliane Opiaza) หรือที่แฟนนางงามเรียกกันว่า ซีเจ โอเปียซา (CJ Opiaza) นั่นเอง
อ้างอิงจาก : en.wikipedia, GrandTV, IG msgrandphilippines, emmatiglao, FB Miss Grand International
