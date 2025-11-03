เจ้าภาพ MUT โต้กลับ กองแม่จักรวาล ทำสปอนเซอร์เสียหาย ขู่ใช้กฎหมายฟ้องกลับ

เจ้าภาพ MUT โต้แถลงการณ์ MUO ยืนยันแคมเปญโหวต ‘Like’ ทำถูกต้องตามสิทธิ์ ขู่ใช้กฎหมายปกป้องสปอนเซอร์ หลังองค์กรแม่ทำสาธารณชนเข้าใจผิด
สถานการณ์เริ่มตึงเครียด หลังองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ออกแถลงการณ์เตือนกิจกรรมดินเนอร์พิเศษที่เจ้าภาพคิดแคมเปญขึ้นไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมาย ล่าสุด คณะกรรมการผู้จัดงาน Miss Universe Thailand ครั้งที่ 74 (74th Miss Universe Thailand Host Committee) ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ตอบโต้ว่า แคมเปญโหวต “Like” บนโซเชียลมีเดีย เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจการตลาดอย่างเป็นทางการ ที่ได้รับอนุญาตสำหรับประเทศเจ้าภาพ
ในฐานะองค์กรที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการฯ ยืนยันว่า ตนมีสิทธิ์ในการจัดการ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าวภายในอาณาเขตของประเทศไทย
แถลงการณ์ระบุว่า กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกับผู้สนับสนุนที่มีคุณค่า ทำให้สามารถจัดงานระดับโลกอย่างที่ทุกคนได้เห็น กระบวนการโหวตมีความยุติธรรม โปร่งใส ออกแบบมาเพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกวดเข้าร่วมในกิจกรรมเฉพาะกิจ ท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันจำนวนมาก แถลงการณ์ล่าสุดของ MUO ได้นำไปสู่ความเข้าใจผิดของสาธารณชน แม้ว่าข้อเท็จจริงคือ การกระทำของเจ้าภาพอยู่ภายใต้สิทธิ์ที่ได้รับอย่างเต็มที่
ทางเจ้าภาพจะส่งเรื่องนี้ให้ทีมกฎหมายตรวจสอบ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สนับสนุนชาวไทย คณะกรรมการฯ พร้อมจะดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมทันทีเพื่อตอบสนอง หากมีความจำเป็น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แถลงการณ์ของฝั่งเจ้าภาพไทย มุ่งเน้นชี้แจงเฉพาะประเด็นแคมเปญโหวต “Like” เท่านั้น แต่ไม่ได้กล่าวถึงกิจกรรม “Special Dinner & Talk Show” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกระบุชื่อโดยตรงในแถลงการณ์ของ MUO ก่อนหน้านี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เดือดจัด “ราอูล” เจ้าของร่วม MUO ฟาด ณวัฒน์ โพสต์โชว์กราฟหุ้น MGI ร่วงหนัก
- ประวัติ ‘ราอูล โรชา’ เจ้าของ ‘มิสยูนิเวิร์ส’ คนใหม่ รวยระดับมหาเศรษฐี
- ดราม่า องค์กรนางงามจักรวาล ร่อนจดหมายเตือน แอบอ้างชื่อ-โลโก้ จัดงานดินเนอร์พิเศษ ย้ำไม่เคยอนุญาต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: