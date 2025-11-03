“ฟิยาตา” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 มาถึงไทยแล้ว แฟนคลับแห่ส่ง หลังฝ่ามติกองประกวด
“ฟิยาตา” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 เดินทางถึงไทยแล้ว หลังฝ่ามติกองประกวด เจ้าตัวร่ำไห้ ขณะแฟนคลับแห่ส่งที่สนามบิน ลั่นสู้เพื่อชาติ
สำหรับนางงามที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่าง “ไท เนียรี โสเจียตา” หรือ “ฟิยาตา” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 หลานสาวของ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา ได้ตัดสินใจฝ่ามติองค์กรกองประกวด เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (2 พ.ย.) เพื่อเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ก่อนหน้านี้ กองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ได้ประกาศมติไม่ส่งเธอเข้าร่วมการแข่งขัน โดยอ้างว่า ฟิยาตา ไม่มาร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยและผลกระทบหากเดินทางมาประกวดที่ประเทศไทย ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนนางงามชาวกัมพูชาอย่างมาก
ฟิยาตา ยืนยันว่าจะเดินทางมาประกวดด้วยตัวเองแม้องค์กรจะไม่รับผิดชอบ โดยบรรยากาศที่สนามบินเตโช ประเทศกัมพูชา เมื่อวานนี้นั้น เต็มไปด้วยแฟนนางงามที่มาส่งกันอย่างคึกคัก พร้อมตะโกนชื่อ “ฟิยาตา” สนั่นสนามบิน จนเจ้าตัวถึงกับร้องไห้กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
โดยก่อนเดินทาง ฟิยาตา ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่า “ดิฉัน ฟิยาตา เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สแคมโบเดีย 2025 ดิฉันจะขอโอบกอดดวงใจของประชาชนชาวเขมร และประเทศกัมพูชาของดิฉัน เพื่อนำไปแสดงให้โลกได้ประจักษ์ ให้โลกได้รู้จักกับสถานที่ที่อาจไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่สามารถเปล่งประกายความงดงามอันทรงคุณค่า และให้โลกได้เห็นว่า ทุกการล้มลง คือเหตุผลของการลุกขึ้นยืนใหม่อย่างแข็งแกร่ง”
ฟิยาตา ได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เมื่อช่วงเย็นวานนี้ และเดินทางเข้าโรงแรมที่พักในเวลา 17.00 น. พร้อมกับเพื่อนนางงามชาติอื่นๆ โดยเธอได้โพสต์ภาพพร้อมระบุว่า “ฉันเดินทางถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นใจดี และการสนับสนุนจากทุกคน”
