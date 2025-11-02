หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน
หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ ไปรับคืนแล้ว พร้อมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม สำนักข่าว Fox19 รายงานว่า นาย สกอต แดเนียล เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ ในรัฐเคนตักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกแถลงการณ์ว่าเกิดความผิดพลาดหลังจากที่หญิงคนหนึ่งได้สั่งยาผ่านทางออนไลน์ แต่เปิดพัสดุมากลับพบว่าเป็นนิ้วมือและแขนในพัสดุแทน
โดยทางเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดจากสายการบิน บริษัทขนส่ง และคนส่งของ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปรับชิ้นส่วนอวัยวะคืนแล้ว พร้อมทั้งขอโทษทางหญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทางเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ กล่าวอีกด้วยว่าปกติแล้วอวัยวะพวกนี้มักจะถูกใช้เพื่องานวิจัยหรือปลูกถ่ายอวัยวะ อย่างไรก็ตามไม่ได้บอกว่าอวัยวะที่ส่งผิดนี้ใช้ทำอะไร
