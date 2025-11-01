เท้ง ณัฐพงษ์ เปิดใจหลังร่วมงาน “TIME 100 Next” พบปะผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต
เท้ง ณัฐพงษ์ เปิดใจหลังได้โอกาสร่วมงานกาลา “TIME 100 Next” พบปะผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตมากหน้าหลายตา ไล่ตั้งแต่ ประธานาธิบดีของกายอานา ไปถึงผู้กำกับภาพยนตร์ดังและนักชีววิทยาทางทะเล
วันที่ 1 พ.ย.68 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์เปิดเผยความรู้สึกหลังจากตนได้มีโอกาสร่วมงาน “TIME 100 Next” โดยระบุว่า “ร่วมงาน TIME 100 Next ผมมาร่วมงานกาลา TIME 100 Next – The World’s Most Influential Rising Stars ที่มหานครนิวยอร์ก ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ประกอบไปด้วยผู้ทรงอิทธิพลจากหลากหลายวงการ ทั้งศิลปิน การออกแบบ ร้านอาหาร นักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาพยนตร์ นักกิจกรรม ไปจนถึงนักการเมือง จากหลายประเทศทั่วโลก”
บุคคลแรกที่ผมมีโอกาสได้สนทนาด้วย (เนื่องจากนั่งติดกัน) คือ อิรฟาน อาลี (Irfan Ali) ประธานาธิบดีของกายอานา (Guyana) ในทวีปอเมริกาใต้ที่ได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย ผมจึงถามเขาว่า อะไรเป็นสิ่งที่คุณอยากผลักดันให้สำเร็จในสมัยที่สองของคุณ เขาบอกว่าอยากผลักดันเรื่องพลังงานสะอาด รวมถึงการผลักดันเรื่องการศึกษาและสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้ดีขึ้น
อีกหลายท่านที่ได้พบปะคือ แม็กกี คัง (Maggie Kang) ผู้กำกับภาพยนตร์และผู้สร้าง “KPop Demon Hunters” ภาพยนตร์ Netflix Original ที่ได้รับยอด 325 ล้านวิวติดอันดับ 1 ตลอดกาลของ Netflix
อยานา จอห์นสัน (Ayana Johnson) นักชีววิทยาทางทะเลผู้เรียกร้องการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), เอมี มาฮูด (Emi Mahoud) ทูตสันถวไมตรีสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR Goodwill Ambassador) ผู้อุทิศชีวิตให้กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ดาฟูร์ (Dafur) ในซูดาน, รวมไปถึงผู้ทรงอิทธิพลในวงการอื่นๆ ทั้งสถาปนิก ร้านอาหาร นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหว เป็นต้น
ผมเองรู้สึกประทับใจในสุนทรพจน์ของอยานาที่กล่าวในงานว่า “ฉันถูกขอให้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความหวังในงานวันนี้ แต่ฉันทำงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในปี 2024 เป็นปีที่โลกร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ, ช่างหัวความหวังมัน อะไรคือกลยุทธ์? [F*ck the Hope, What’s the Strategy?]” โดยเธอยังร้องขอให้ผู้ทรงอิทธิพลที่อยู่ในงาน ควรเป็นแบบอย่างในการช่วยกันต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การเป็นแบบอย่างในการตัดสินใจในการใช้เงินในกระเป๋าทุกดอลลาร์ของคุณ ไปกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รักษ์โลกพร้อมกับการยกตัวอย่างการหันมาบริโภคเนื้อสัตว์ Plant-based เป็นต้น ฯลฯ
ประโยคแรกที่เธอถามผมหลังที่เราแนะนำตัวกันก็คือ อะไรคือสิ่งที่พวกคุณกำลังทำในประเทศไทยเพื่อช่วยการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ? ซึ่งผมตอบไปว่าคือเรื่อง พลังงานสะอาด ที่ผมกำลังถูกฟ้องร้องโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ในไทยอยู่ 100 ล้านบาทในตอนนี้
การมาร่วมงานเลี้ยงมื้อค่ำของผมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพบปะกับผู้คนที่เป็นผู้นำในหลากหลายด้าน ทั้งนักการเมือง ศิลปิน นักเคลื่อนไหว นักสิ่งแวดล้อมและนักธุรกิจ ผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในกับโลกใบนี้ โดยหวังว่าการพบปะกันในครั้งนี้ จะทำให้มีโอกาสได้ร่วมงานกันกับผู้ที่อยู่ใน TIME 100 NEXT และรวมถึงบุคคลที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ของ TIME ในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต.
