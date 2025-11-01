น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68
1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิตี้ กราวน์ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟอเรสต์ VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ VS แมนยู
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น.
- สนาม : ซิตี้ กราวน์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ – แมนยู
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเจ้าป่า ของกุนซือ ฌอน ไดช์ จะยังไม่มีชื่อของ ไอล่า ไอน่า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-1-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตส์ เซลซ์ พร้อมกองหลัง 4 คน เนโก วิลเลี่ยมส์, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ แดนกลางเป็น แดน เอ็นดอย, ไรอัน เยตส์, เอลเลียต แอนเดอร์สัน, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์ คอยซัพพอร์ตกองหน้าตัวเป้าอย่าง อิกอร์ เชซุส
แมนฯ ยูไนเต็ด
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ แฮร์รี่ แม็คไกวร์
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซริโม่, ดิโอโก้ ดาโลต์ แนวรุกมี ไบรอัน เอ็มเบโม่, มาเธอุส คุนญ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เบนยามิน เชชโก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟอเรสต์ VS แมนยู
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 01/04/25 ฟอเรสต์ 1-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 07/12/24 แมนยู 2-3 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
- 28/02/24 ฟอเรสต์ 0-1 แมนยู (เอฟเอ คัพ)
- 30/12/23 ฟอเรสต์ 2-1 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 26/08/23 แมนยู 3-2 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
- 26/10/25 แพ้ บอร์นมัธ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/10/25 ชนะ ปอร์โต้ 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
- 18/10/25 แพ้ เชลซี 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/10/25 แพ้ มิดทิลแลนด์ 2-3 (ยูโรป้า ลีก)
แมนฯ ยูไนเต็ด
- 25/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 19/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/09/25 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-4-1-1) : แมตส์ เซลซ์ (GK) – เนโก วิลเลี่ยมส์, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ แ- แดน เอ็นดอย, ไรอัน เยตส์, เอลเลียต แอนเดอร์สัน, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย – มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์ – อิกอร์ เชซุส
แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลุค ชอว์ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซริโม่, ดิโอโก้ ดาโลต์ – ไบรอัน เอ็มเบโม่, มาเธอุส คุนญ่า – เบนยามิน เชชโก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-1 แมนยู
