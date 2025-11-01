ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ลิเวอร์พูล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 18:30 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 16:17 น.
51

1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ แอสตัน วิลล่า The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS แอสตัน วิลล่า
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : แอนฟิลด์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Liverpool FC

วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – แอสตัน วิลล่า

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ วาตารุ เอ็นโด, สเตฟาน บายเซติช, อลิสซง เบ็คเกอร์, โจวานนี่ เลโอนี่ และ เจเรมี่ ฟริมปง ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไรอัน กราเฟนแบร์ก กับ อเล็กซานเดอร์ อิซัค

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

แอสตัน วิลล่า

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงห์ผยอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะยังไม่มีชื่อของ อันเดรส การ์เซีย และ ยูริ ตีเลอมันส์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง ฮาร์วี่ย์ เอลเลียตต์ ที่เป็นันกเตะยืมตัวมาจากลิเวอร์พูล

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ แดนกลางเป็น อมาดู โอนาน่า, บูบาการ์ กามาร่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอมิเลียโน่ บุเอนเดีย, มอร์แกน โรเจอร์ส, จอห์น แม็คกินน์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit : Aston Villa FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS แอสตัน วิลล่า

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 19/02/25 แอสตัน วิลล่า 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/24 ลิเวอร์พูล 2-0 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/05/24 แอสตัน วิลล่า 3-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/09/23 ลิเวอร์พูล 3-0 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/05/23 ลิเวอร์พูล 1-1 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

  • 29/10/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-3 (คาราบาว คัพ)
  • 25/10/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 19/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 แพ้ เชลซี 1-2 (พรีเมียร์ลีก)

แอสตัน วิลล่า

  • 26/10/25 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/10/25 แพ้ โก อเฮด อีเกิลส์ 1-2 (ยูโรป้า ลีก)
  • 19/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/10/25 ชนะ เฟเยนูร์ด 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
Credit : Liverpool FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้

แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ – อมาดู โอนาน่า, บูบาการ์ กามาร่า – เอมิเลียโน่ บุเอนเดีย, มอร์แกน โรเจอร์ส, จอห์น แม็คกินน์ – โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit : Aston Villa FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลิเวอร์พูล 2-1 แอสตัน วิลล่า

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! ธัญญ่า ธัญญาเรศ ประกาศลดสถานะ เป็ก สัณชัย เหลือแค่พ่อแม่ของลูก

44 นาที ที่แล้ว
เจนนี่แม่ค้าไส้กรอก บันเทิง

เจนนี่ จบดราม่า ยกหูเคลียร์แม่ค้าไส้กรอก ปมจ้างไลฟ์ยอดไม่ปัง-ร้องไห้ฉ่ำ

45 นาที ที่แล้ว
ใจหาย! &#039;หมอประเสริฐ&#039; ประกาศวางมือ ปิดเพจเลี้ยงลูกในตำนาน ที่อยู่คู่ครอบครัวไทยกว่า 10 ปี ข่าว

ใจหาย! ‘หมอประเสริฐ’ ประกาศวางมือ ปิดเพจเลี้ยงลูกในตำนาน ที่อยู่คู่ครอบครัวไทยกว่า 10 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เห็นด้วยไหม? เกษียณอายุราชการ 70 ปี แต่ใช้ฐานเงินเดือน 60 ปีคำนวณบำนาญ หวั่นแบกไม่ไหว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลั่น! ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 30 ล้าน เศรษฐีใหม่กทม. รับคนเดียว 24 ล้าน ข่าว

เฮลั่น! ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 30 ล้าน เศรษฐีใหม่กทม. รับคนเดียว 24 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขท้าย 87 อ เบียร์ ข่าว

เพจสรยุทธลงโพสต์เลขท้าย 2 ตัว 87 สั้นๆ แต่คนแห่คอมเมนต์สนั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประติมากรรมดอกไม้ดำยี่เป็งเชียงใหม่ ข่าว

จบดราม่าดอกไม้ดำ หันรุมสาปงานแก้ “ขอบทางขาว-ดำ” เทศบาลนครเชียงใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ โคโม่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พฤศจิกายน 68 ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พฤศจิกายน 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เริ่ม 13.50 น. ลุ้นผล รางวัลที่ 1 พร้อมกันบ่ายนี้ ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่ม 14.00 น. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และสลากดิจิทัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 พฤศจิกายน 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๋า ภริยานายกฯ อนุทิน โพสต์ขอโทษสื่อ ปมหยอกแรง &quot;ใจร้ายกับท่านนายก&quot; ยันไม่มีเจตนาคุกคาม ยังเคารพพี่ๆ นักข่าวเสมอ ข่าว

คุณจ๋า ภริยานายกฯ อนุทิน โพสต์ขอโทษ หลังดราม่าพูดหยอกสื่อ ยืนยันแค่พูดเล่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เศร้า วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังคนแห่เช็กปฏิทิน หวังวันหยุดยาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ นีซ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด งวด 1 พ.ย. 2568 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด 1 พ.ย. 68 เลขมงคล-สำนักดังทั่วไทย ลุ้นหวยรางวัลที่ 1

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดอาลัย ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 81 ปี ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทไป บันเทิง

สุดอาลัย ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 81 ปี ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าน สงขลา ยูเนสโก้ ไลฟ์สไตล์

น่าน-สงขลา เมืองสร้างสรรค์โลกปี 68 จัดอันดับโดย “ยูเนสโก”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ เปิดใจหลังร่วมงาน “TIME 100 Next” พบปะผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ เซบีย่า ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นสังกัดยืนยัน แทคยอน 2PM เตรียมแต่งงานแฟนสาวนอกวงการ ฤดูใบไม้ผลิหน้า บันเทิง

ต้นสังกัดยืนยัน แทคยอน 2PM เตรียมแต่งงานแฟนสาวนอกวงการ ฤดูใบไม้ผลิหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 18:30 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 16:17 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก! ธัญญ่า ธัญญาเรศ ประกาศลดสถานะ เป็ก สัณชัย เหลือแค่พ่อแม่ของลูก

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
เจนนี่แม่ค้าไส้กรอก

เจนนี่ จบดราม่า ยกหูเคลียร์แม่ค้าไส้กรอก ปมจ้างไลฟ์ยอดไม่ปัง-ร้องไห้ฉ่ำ

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
ใจหาย! &#039;หมอประเสริฐ&#039; ประกาศวางมือ ปิดเพจเลี้ยงลูกในตำนาน ที่อยู่คู่ครอบครัวไทยกว่า 10 ปี

ใจหาย! ‘หมอประเสริฐ’ ประกาศวางมือ ปิดเพจเลี้ยงลูกในตำนาน ที่อยู่คู่ครอบครัวไทยกว่า 10 ปี

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568

เห็นด้วยไหม? เกษียณอายุราชการ 70 ปี แต่ใช้ฐานเงินเดือน 60 ปีคำนวณบำนาญ หวั่นแบกไม่ไหว

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
Back to top button