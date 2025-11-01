ลิเวอร์พูล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68
1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ แอสตัน วิลล่า The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS แอสตัน วิลล่า
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – แอสตัน วิลล่า
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ วาตารุ เอ็นโด, สเตฟาน บายเซติช, อลิสซง เบ็คเกอร์, โจวานนี่ เลโอนี่ และ เจเรมี่ ฟริมปง ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไรอัน กราเฟนแบร์ก กับ อเล็กซานเดอร์ อิซัค
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
แอสตัน วิลล่า
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงห์ผยอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะยังไม่มีชื่อของ อันเดรส การ์เซีย และ ยูริ ตีเลอมันส์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง ฮาร์วี่ย์ เอลเลียตต์ ที่เป็นันกเตะยืมตัวมาจากลิเวอร์พูล
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ แดนกลางเป็น อมาดู โอนาน่า, บูบาการ์ กามาร่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอมิเลียโน่ บุเอนเดีย, มอร์แกน โรเจอร์ส, จอห์น แม็คกินน์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS แอสตัน วิลล่า
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 19/02/25 แอสตัน วิลล่า 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/24 ลิเวอร์พูล 2-0 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 13/05/24 แอสตัน วิลล่า 3-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 03/09/23 ลิเวอร์พูล 3-0 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 20/05/23 ลิเวอร์พูล 1-1 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 29/10/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-3 (คาราบาว คัพ)
- 25/10/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 แพ้ เชลซี 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
แอสตัน วิลล่า
- 26/10/25 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/10/25 แพ้ โก อเฮด อีเกิลส์ 1-2 (ยูโรป้า ลีก)
- 19/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/10/25 ชนะ เฟเยนูร์ด 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ – อมาดู โอนาน่า, บูบาการ์ กามาร่า – เอมิเลียโน่ บุเอนเดีย, มอร์แกน โรเจอร์ส, จอห์น แม็คกินน์ – โอลลี่ วัตกิ้นส์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล 2-1 แอสตัน วิลล่า
