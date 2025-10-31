ถึงบางอ้อ! สาเหตุ ทัพบก ปฏิเสธ ปมขอเกราะ เพราะหน่วยงานที่ขอคือ ตชด. ไม่ใช่ทหาร
ต๊ะ นารากร ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเผยข้อมูลเอกสาร กองร้อย ตชด. 22 (ศรีสะเกษ) ทำหนังสือเมื่อ 19 ส.ค. 68 ขอรับแผ่นเกราะ 22 แผ่น ส่งถึงมูลนิธิฯ ผ่านบริษัท อินโรสตาร์
หลังจากที่ กัน จอมพลัง ได้เปิดหนังสือโต้ ขอความอนุเคราะห์ แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ล่าสุด นารากร ติยายน หรือ “ต๊ะ” ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการ ก็ได้เปิดเอกสารหลักฐานชิ้นสำคัญผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 สยบปมดราม่าที่หลายคนกำลังตามหาว่า ใครกันแน่ที่ขอเกราะ
คุณต๊ะ ได้โพสต์ภาพเอกสาร “ขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ lV” พร้อมตั้งคำถามว่า “กระดาษแผ่นนี้หรือไม่?” ที่สังคมกำลังค้นหา
จากการตรวจสอบรายละเอียดไส้ในเอกสาร พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ ต้นทางของเอกสาร ไม่ใช่ “ทหาร” แต่มาจาก “ตำรวจตระเวนชายแดน” โดยระบุว่าเป็น กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 (ตชด. 22) อ.กันทรักษ์ จ.ศรีษะเกษ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2568
ปลายทาง จ่าหน้าถึง กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ กัน จอมพลังช่วยสู้ โดยมีข้อความระบุว่า “ผ่านบริษัท อินโรสตาร์ จำกัด”
เนื้อหาสำคัญ หลังจากบรรยายเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงวันที่ 24-28 กรกฎาคม เพื่อขอขวัญกำลังใจให้กำลังพล ย่อหน้าที่สี่ระบุความต้องการชัดเจนว่า “จึงใคร่ขอรับการสนับสนุน แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ lV จำนวน 22 แผ่น…”
ผู้ลงนามในเอกสาร คือ พันตำรวจเอก ในตำแหน่ง “ผู้บังคับที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22”
การเปิดโปงเอกสารครั้งนี้ ทำให้ประเด็นที่เคยค้างคาใจกระจ่างขึ้นทันที
จากกรณีที่ The Thaiger เคยรายงานว่า โฆษกกองทัพบก (ทบ.) ได้ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเรื่องการขอรับบริจาคชุดเกราะ
เอกสารฉบับนี้จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่า เหตุใดโฆษก ทบ. จึงปฏิเสธ เพราะหน่วยงานที่ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์อย่างเป็นทางการ คือ “ตชด.” ไม่ใช่ “ทหาร” ในสังกัดกองทัพบกนั่นเอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อ.เจษฎา สงสัย ทำไมตำรวจ-ทหาร ต้องขอเสื้อเกราะกับ กัน จอมพลัง ผ่านบริษัทเดียวกัน
- สส.พรรคส้ม ตั้งคำถามกองทัพ 7 ข้อ ปมของบริจาค “กัน จอมพลัง”
- “กัน จอมพลัง” เปิดหนังสือโต้ ขอความอนุเคราะห์ หลัง กมธ.ทหาร ขอดู
ติดตาม The Thaiger บน Google News: