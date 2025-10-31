ข่าว

ถึงบางอ้อ! สาเหตุ ทัพบก ปฏิเสธ ปมขอเกราะ เพราะหน่วยงานที่ขอคือ ตชด. ไม่ใช่ทหาร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 11:28 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 11:37 น.
66
ต๊ะ นารากร ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเผยข้อมูลเอกสาร กองร้อย ตชด. 22 (ศรีสะเกษ) ทำหนังสือเมื่อ 19 ส.ค. 68 ขอรับแผ่นเกราะ 22 แผ่น ส่งถึงมูลนิธิฯ ผ่านบริษัท อินโรสตาร์
FB/นารากร ติยายน

ต๊ะ นารากร ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเผยข้อมูลเอกสาร กองร้อย ตชด. 22 (ศรีสะเกษ) ทำหนังสือเมื่อ 19 ส.ค. 68 ขอรับแผ่นเกราะ 22 แผ่น ส่งถึงมูลนิธิฯ ผ่านบริษัท อินโรสตาร์

หลังจากที่ กัน จอมพลัง ได้เปิดหนังสือโต้ ขอความอนุเคราะห์ แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ล่าสุด นารากร ติยายน หรือ “ต๊ะ” ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการ ก็ได้เปิดเอกสารหลักฐานชิ้นสำคัญผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 สยบปมดราม่าที่หลายคนกำลังตามหาว่า ใครกันแน่ที่ขอเกราะ

คุณต๊ะ ได้โพสต์ภาพเอกสาร “ขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ lV” พร้อมตั้งคำถามว่า “กระดาษแผ่นนี้หรือไม่?” ที่สังคมกำลังค้นหา

จากการตรวจสอบรายละเอียดไส้ในเอกสาร พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ ต้นทางของเอกสาร ไม่ใช่ “ทหาร” แต่มาจาก “ตำรวจตระเวนชายแดน” โดยระบุว่าเป็น กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 (ตชด. 22) อ.กันทรักษ์ จ.ศรีษะเกษ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2568

นารากร ติยายน เผยเอกสาร จาก ตชด 22
FB/นารากร ติยายน

ปลายทาง จ่าหน้าถึง กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ กัน จอมพลังช่วยสู้ โดยมีข้อความระบุว่า “ผ่านบริษัท อินโรสตาร์ จำกัด”

เนื้อหาสำคัญ หลังจากบรรยายเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงวันที่ 24-28 กรกฎาคม เพื่อขอขวัญกำลังใจให้กำลังพล ย่อหน้าที่สี่ระบุความต้องการชัดเจนว่า “จึงใคร่ขอรับการสนับสนุน แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ lV จำนวน 22 แผ่น…”

นารากร ติยายน เผยเอกสาร จาก ตชด 22 ไม่ใช่ทัพบก
FB/นารากร ติยายน

ผู้ลงนามในเอกสาร คือ พันตำรวจเอก ในตำแหน่ง “ผู้บังคับที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22”

การเปิดโปงเอกสารครั้งนี้ ทำให้ประเด็นที่เคยค้างคาใจกระจ่างขึ้นทันที

เอกสารที่ ต๊ะ แชร์
FB/นารากร ติยายน

จากกรณีที่ The Thaiger เคยรายงานว่า โฆษกกองทัพบก (ทบ.) ได้ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเรื่องการขอรับบริจาคชุดเกราะ

เอกสารฉบับนี้จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่า เหตุใดโฆษก ทบ. จึงปฏิเสธ เพราะหน่วยงานที่ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์อย่างเป็นทางการ คือ “ตชด.” ไม่ใช่ “ทหาร” ในสังกัดกองทัพบกนั่นเอง

นารากร ติยายน เผยเอกสาร กัน จอมพลัง
FB/นารากร ติยายน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก ข่าวต่างประเทศ

สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก

50 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด AI 1/11/68 เจาะสถิติ 2 ตัวล่าง 1 พ.ย. ย้อนหลัง 15 ปี

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เงินเยน ร่วงหนัก เหลือ 21 บาท เวลาทองคนไทยเที่ยวญี่ปุ่น

17 นาที ที่แล้ว
สืบนครบาล 1 รวบผู้ต้องหาหญิงวัย 39 หลังผู้เสียหายเก่าแฟนเคยถูกหลอก อาสาล่อซื้อ เปิดบัญชีใหม่ให้ จนนำไปสู่การจับกุม ผู้ต้องหาอ้างแค่คนกลางตรวจสอบบัญชี ข่าวอาชญากรรม

อย่ามาหลอกแฟนฉัน! สาวลุยเอง ล่อซื้อจับ “ป้าสุนีย์” คนกลางบัญชีม้า

26 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร จ.อยุธยา งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร จ.อยุธยา หยดน้ำตาเทียนให้โชค งวด 1/11/68

46 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องภาพ อดีตพระกาโตะ เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นกับ ลูกสาวเจ้าของโรงไม้เมืองคอน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! พรรคเพื่อไทย โหวตคะแนนท่วมท้น “จุลพันธ์” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่

52 นาที ที่แล้ว
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เสิร์ฟลุคกระต่ายแสนซน เทศกาลฮาโลวีน ข่าวดารา

เผ็ดซี้ด! เจนี่ เสิร์ฟลุคบันนี่สุดเซ็กซี่ โชว์หุ่นเป๊ะรับฮาโลวีน ใจสั่นรัว ๆ

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“วีระ” นำแบ็กโฮ-แทรกเตอร์ จอดประชิดแนว ขีดเส้นตายบ่ายโมง ต้องไล่เขมรออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กมธ.ทหาร ไม่เชิญ กัน จอมพลัง แล้ว เตรียมหาเอกสารหน่วยงานไหนขอความอนุเคราะห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเผยข้อมูลเอกสาร กองร้อย ตชด. 22 (ศรีสะเกษ) ทำหนังสือเมื่อ 19 ส.ค. 68 ขอรับแผ่นเกราะ 22 แผ่น ส่งถึงมูลนิธิฯ ผ่านบริษัท อินโรสตาร์ ข่าว

ถึงบางอ้อ! สาเหตุ ทัพบก ปฏิเสธ ปมขอเกราะ เพราะหน่วยงานที่ขอคือ ตชด. ไม่ใช่ทหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้นำไต้หวัน ส่งสารแสดงความอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าวต่างประเทศ

ผู้นำไต้หวัน ส่งสารแสดงความอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอเหรียญทอง โพสต์จี้ สปสช. หลังทราบข้อมูล ทุจริตคีย์ข้อมูลเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอร์ดคุรุสภา เคาะเกณฑ์ใหม่ ยกเลิกสอบวิชาเอกตั๋วครู มีผลทันที ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น เตรียมจ้างนายพราน ล่าหมี หลัง ปชช. ถูกหมีฆ่าตายแล้ว 12 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู ไปรยา ฟาดบิกินีตัวจิ๋ว อวดหุ่นเซี๊ยะท้าแดดริมชายหาด เซ็กซี่ทะลุจอ บันเทิง

ปู ไปรยา ฟาดบิกินีตัวจิ๋ว อวดหุ่นเซี๊ยะท้าแดดริมชายหาด เซ็กซี่ทะลุจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว&quot; อดีต ปธ.สโมสรฟุตบอลชื่อดัง สู่กรรมการบริหาร &quot;พรรคกล้าธรรม&quot; ข่าว

ประวัติ “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” อดีต ปธ.สโมสรฟุตบอล กก.บริหาร “พรรคกล้าธรรม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตหลวงพี่กาโตะ จัดงานแต่ง 31 ต.ค. นี้ งดเหล้า-งดเต้น ในช่วงถวายอาลัย บันเทิง

อดีตพระกาโตะ ยันไม่เลื่อนงานแต่ง งดแอลกอฮอล์-ปาร์ตี้ ปรับธีมสีสุภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลื้ม! ยอดใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส 3 พันล้าน คาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล แสดงความยินดีกับ คุณอัฐ ทองแตง ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บอส ณวัฒน์” โอนเงินคืนให้ “กัน จอมพลัง” แล้ว หลังโอนมาให้โดยพลการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รำลึก 19 ปี นวมทอง ไพรวัลย์ แท็กซี่พลีชีพ &quot;ต้านรัฐประหาร&quot; ข่าว

รำลึก 19 ปี นวมทอง ไพรวัลย์ แท็กซี่พลีชีพ “ต้านรัฐประหาร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร เปิดเบื้องลึก ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ตั้งราคาสองมาตรฐาน ชี้หากผิดจริงควรแก้ไขด่วน ข่าว

ต๊ะ นารากร เปิดเบื้องลึก ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ตั้งราคาสองมาตรฐาน ชี้หากผิดจริงควรแก้ไขด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาวันนี้! เพื่อไทย โหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ สะพัด “จุลพันธ์-จาตุรนต์” เต็ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรุงไทยแจ้งด่วน เงินที่ถูกตัดจากบัญชีแต่ไม่เข้าปลายทาง เตรียมคืนให้ภายในเที่ยงคืน 30 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

กรุงไทย แจ้งด่วน โอนเงิน ตัดยอดแล้ว แต่เงินไม่เข้าบัญชีปลายทาง แก้ไขตามนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 11:28 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 11:37 น.
66
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก

สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568

เลขเด็ด AI 1/11/68 เจาะสถิติ 2 ตัวล่าง 1 พ.ย. ย้อนหลัง 15 ปี

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568

เงินเยน ร่วงหนัก เหลือ 21 บาท เวลาทองคนไทยเที่ยวญี่ปุ่น

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
สืบนครบาล 1 รวบผู้ต้องหาหญิงวัย 39 หลังผู้เสียหายเก่าแฟนเคยถูกหลอก อาสาล่อซื้อ เปิดบัญชีใหม่ให้ จนนำไปสู่การจับกุม ผู้ต้องหาอ้างแค่คนกลางตรวจสอบบัญชี

อย่ามาหลอกแฟนฉัน! สาวลุยเอง ล่อซื้อจับ “ป้าสุนีย์” คนกลางบัญชีม้า

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
Back to top button