ข่าวกีฬาฟุตบอล

ว่างงานไม่นาน บีจี ปทุมฯ เปิดตัว “มาซาทาดะ อิชิอิ” นั่งกุนซือคนใหม่

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 13:15 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 13:15 น.
65

เรียกว่าไม่พลิกโผ เมื่อล่าสุด “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศแต่งตั้ง “มาซาทาดะ อิชิอิ” เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ หลังว่างงานจากการคุมทีมชาติไทย

อย่างที่ทราบว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีดราม่าอย่างหนักในวงการฟุตบอลไทย หลังจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตัดสินใจแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ ในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ทั้งที่เพิ่งพาทัพช้างศึกชนะรวด 2 เกมที่เจอกับ ไต้หวัน ในรอบคัดเลือก เอเชียน คัพ 2027 จนทำให้เหล่าแฟนบอลไม่พอใจการตัดสินใจครั้งนี้ของสมาคมเป็นอย่างมาก

Credit : BG Pathum United

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดวันนี้ (30 ตุลาคม) เพจเฟซบุ๊กของสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได้ประกาศแต่งตั้งให้ อิชิอิ เข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ โดยระบุว่า “สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศแต่งตั้ง มาซาทาดะ อิชิอิ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการ”

“สำหรับกุนซือชาวญี่ปุ่นเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมใน เจลีก กับสโมสร คาชิม่า แอนท์เลอร์ส และ โอมิยะ อาร์ดิจา ฝากผลงานยอดเยี่ยมกับทัพ “กวางเขาเหล็ก” ด้วยการคว้าแชมป์ เจลีก วายบีซี เลอแวง คัพ ฤดูกาล 2015 ตามด้วยแชมป์ เจลีก และ เอ็มเพอเรอร์ คัพ ในฤดูกาล 2016 แถมยังพา คาชิม่า แอนท์เลอร์ส ซิวตำแหน่งรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2016”

Credit : BG Pathum United

“ในปี 2019 อิชิอิ เริ่มต้นงานโค้ชในประเทศไทยครั้งแรกกับสโมสรสมุทรปราการ ซิตี้ ทำผลงานโดดเด่นด้วยการนำทัพ “เขี้ยวสมุทร” จบอันดับ 6 บนตารางไทยลีก 1 ในฤดูกาลแรกของเขา และต่อมาในเลกที่ 2 ของศึกไทยลีก 1 ฤดูกาล 2021/22 ย้ายไปคุมทีม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พา “ปราสาทสายฟ้า” คว้าแชมป์ลีกสูงสุด 2 สมัย แชมป์ ช้าง เอฟเอ คัพ 2 สมัย และแชมป์ รีโว่ คัพ 2 สมัย ในฤดูกาล 2021/22 และ 2022/23”

Credit : BG Pathum United

“ในปี 2023 อิชิอิ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ ลุยการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2023 รอบสุดท้าย ที่ประเทศกาตาร์ พร้อมพาทัพ “ช้างศึก” เข้าถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย ตามด้วยการแข่งขันฟุตบอลรายการนานาชาติ เช่น ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย, ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2024, ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 50 และ 51 ก่อนล่าสุดได้เปิดตัวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการ”

อ้างอิง : Facebook BG Pathum United

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด &quot;จาเมกา&quot; ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน ข่าวต่างประเทศ

ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด “จาเมกา” ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

8 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

โผล่อีก! โพสต์ขายสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส 1,600 บาท ตร.เตือน เข้าข่ายฉ้อโกง-จำคุก 3 ปี

2 นาที ที่แล้ว
&quot;ดนุพร&quot; ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ ข่าวการเมือง

“ดนุพร” ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

6 นาที ที่แล้ว
รัศมีแข ในรายการ Physical: Asia บันเทิง

รัศมีแข สุดแกร่ง ลุยรายการ Physical: Asia คนเกาหลียังทึ่ง จิกส้นสูงบู๊แหลก

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” พูดถึง “พี่กัน จอมพลัง” หลัง กองทัพบก ยืนยันไม่เคยขอรับบริจาค

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 30-31 ต.ค.

35 นาที ที่แล้ว
ฟุตบอล

ว่างงานไม่นาน บีจี ปทุมฯ เปิดตัว “มาซาทาดะ อิชิอิ” นั่งกุนซือคนใหม่

42 นาที ที่แล้ว
เจ้าหนี้งานเข้า กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ทวงได้แค่วันละครั้ง เศรษฐกิจ

เจ้าหนี้งานเข้า กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ทวงได้แค่วันละครั้ง ไม่งั้นเจอปรับหลักแสน

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เผย “ทักษิณ” มีปัญหาความดันเล็กน้อย ปรับตัวได้ ใกล้ถูกคุมขังครบ 2 เดือน

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผย เชลยศึกเขมร 18 นาย ครึ่งหนึ่งขอลี้ภัยในไทย กลัวโดนลงโทษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังชี้ช่องโหว่ ใบแพทย์ไทยใช้ได้ตลอดชีวิต คนไข้เสี่ยงเจอหมอความรู้เก่า-สมองเสื่อม-ป่วยจิต ข่าว

เพจดังชี้ช่องโหว่ ใบแพทย์ไทยใช้ได้ตลอดชีวิต คนไข้เสี่ยงเจอหมอความรู้เก่า-สมองเสื่อม-ป่วยจิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยอง ด.ช. 9 ขวบ ปาดคอน้องชาย หวิดดับ ตำรวจโยงเกม Roblox เล่นเยอะจนหลอน ข่าวต่างประเทศ

สยอง ด.ช. 9 ขวบ ปาดคอน้องชาย โมโหทำมือถือพัง โยงเล่นเกม Roblox จนหลอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟฟ้า 40 บาท นั่งทั้งวันไม่อั้น คมนาคมเปิดแพ็กเกจใหม่ ‘สีแดง-สีม่วง’ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

รถไฟฟ้า 40 บาท นั่งทั้งวันไม่อั้น คมนาคมเปิดแพ็กเกจใหม่ ‘สีแดง-สีม่วง’ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งปิดคลินิกบ่อวินชั่วคราว คดีราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ หลังตรวจสอบพบเป็น &quot;แพทย์จริง&quot; คลินิกจดทะเบียนถูกต้อง สธ แต่ป่วยทางจิต รอเข้ารับการรักษา ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! สั่งปิดคลินิก อ.บ่อวิน ชั่วคราว คดีหมอราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล พลากร อดีตพระเอกดาวพระศุกร์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 76 ปี บันเทิง

สิ้น พล พลาพร​ พระเอกดาวพระศุกร์ เสียชีวิต 76 ปี หลังติดเชื้อ​ต่อมลูกหมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อรรถกร” บอกยังไม่ได้คุยกับ “นักการเมือง ช.” คาดเดี๋ยวในพรรคคงได้คุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปฏิบัติการทลายแก๊งยาเสพติดกลางเมืองริโอฯ ดับแตะ 132 ศพ ตร.ยืนยันเป็นอาชญากรทั้งหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ข่าวดี! “เอกนิติ” ประสานเสียง “อนุทิน” คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น แม่เกตุ โพสต์ตัดพ้อ “ทั้งเจ็บและเหนื่อย” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีค้นหาร้านหมูกระทะร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส การเงิน

วิธีค้นหา ร้านหมูกระทะ-บุฟเฟ่ต์ ใกล้ฉัน คนละครึ่งพลัส แจกคู่มือสายกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติที่ถูก แพทองธาร วิจารณ์เป็นปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจ หนึ่งในทีมงานถูกดึงแก้วิกฤต้มยำกุ้ง พ่วงดีกรีนักเศรษศาสตร์ระดับโลก มหาวิทยาลัยเยล ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ โปรไฟล์ฟื้นวิกฤตต้มยำกุ้ง ผู้ถูกจ้างมาให้กังวล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุทิน” โต้ข่าวลือ โบกมือลาเพื่อไทย ตั้งพรรคใหม่ สงสัยคนปล่อยข่าวมีเจตนาอะไร?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉ พนง.คลินิกดัง รุมขายคอร์ส-ดึงมือถือไปกดทำธุรกรรมเอง สูญเงินกว่า 6 ล้านบาท ข่าว

สาวแฉ พนง.คลินิกดัง รุมขายคอร์ส-ดึงมือถือไปกดทำธุรกรรมเอง สูญเงินกว่า 6 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

ประวัติ ‘จ๋า ธนนนท์’ ผู้กุมหัวใจนายก ‘อนุทิน’ ย้อนเส้นทางรักต่างวัยเกือบ 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 13:15 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 13:15 น.
65
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด &quot;จาเมกา&quot; ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด “จาเมกา” ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

โผล่อีก! โพสต์ขายสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส 1,600 บาท ตร.เตือน เข้าข่ายฉ้อโกง-จำคุก 3 ปี

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
&quot;ดนุพร&quot; ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

“ดนุพร” ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
รัศมีแข ในรายการ Physical: Asia

รัศมีแข สุดแกร่ง ลุยรายการ Physical: Asia คนเกาหลียังทึ่ง จิกส้นสูงบู๊แหลก

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
Back to top button