ว่างงานไม่นาน บีจี ปทุมฯ เปิดตัว “มาซาทาดะ อิชิอิ” นั่งกุนซือคนใหม่

เรียกว่าไม่พลิกโผ เมื่อล่าสุด “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศแต่งตั้ง “มาซาทาดะ อิชิอิ” เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ หลังว่างงานจากการคุมทีมชาติไทย
อย่างที่ทราบว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีดราม่าอย่างหนักในวงการฟุตบอลไทย หลังจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตัดสินใจแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ ในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ทั้งที่เพิ่งพาทัพช้างศึกชนะรวด 2 เกมที่เจอกับ ไต้หวัน ในรอบคัดเลือก เอเชียน คัพ 2027 จนทำให้เหล่าแฟนบอลไม่พอใจการตัดสินใจครั้งนี้ของสมาคมเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดวันนี้ (30 ตุลาคม) เพจเฟซบุ๊กของสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได้ประกาศแต่งตั้งให้ อิชิอิ เข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ โดยระบุว่า “สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศแต่งตั้ง มาซาทาดะ อิชิอิ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการ”
“สำหรับกุนซือชาวญี่ปุ่นเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมใน เจลีก กับสโมสร คาชิม่า แอนท์เลอร์ส และ โอมิยะ อาร์ดิจา ฝากผลงานยอดเยี่ยมกับทัพ “กวางเขาเหล็ก” ด้วยการคว้าแชมป์ เจลีก วายบีซี เลอแวง คัพ ฤดูกาล 2015 ตามด้วยแชมป์ เจลีก และ เอ็มเพอเรอร์ คัพ ในฤดูกาล 2016 แถมยังพา คาชิม่า แอนท์เลอร์ส ซิวตำแหน่งรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2016”
“ในปี 2019 อิชิอิ เริ่มต้นงานโค้ชในประเทศไทยครั้งแรกกับสโมสรสมุทรปราการ ซิตี้ ทำผลงานโดดเด่นด้วยการนำทัพ “เขี้ยวสมุทร” จบอันดับ 6 บนตารางไทยลีก 1 ในฤดูกาลแรกของเขา และต่อมาในเลกที่ 2 ของศึกไทยลีก 1 ฤดูกาล 2021/22 ย้ายไปคุมทีม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พา “ปราสาทสายฟ้า” คว้าแชมป์ลีกสูงสุด 2 สมัย แชมป์ ช้าง เอฟเอ คัพ 2 สมัย และแชมป์ รีโว่ คัพ 2 สมัย ในฤดูกาล 2021/22 และ 2022/23”
“ในปี 2023 อิชิอิ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ ลุยการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2023 รอบสุดท้าย ที่ประเทศกาตาร์ พร้อมพาทัพ “ช้างศึก” เข้าถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย ตามด้วยการแข่งขันฟุตบอลรายการนานาชาติ เช่น ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย, ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2024, ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 50 และ 51 ก่อนล่าสุดได้เปิดตัวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการ”
อ้างอิง : Facebook BG Pathum United
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “แตงโม”; ลูกชายปิยะพงษ์ โพสต์เดือด เตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด หลังวิจารณ์หนักปมสั่งปลด ‘อิชิอิ’
- “เดอะ ตุ๊ก” รับมีส่วนสั่งปลด ‘อิชิอิ’ ลั่นพร้อมลาออก หากทีมชาติไทยชวดลุยเอเชียนคัพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: