จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ สั่งห้ามโพสต์ให้อีกฝ่ายเสียหาย
ความคืบหน้ากับประเด็นดราม่าระหว่าง ครูเต้ย อภิวัฒน์ กับอดีตภรรยา ขนม ศศิกานต์ เกี่ยวกับการดูแลลูกทั้ง 2 คน ขึ้นขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียว ล่าสุด (29 ต.ค. 68) ทนายพัฒน์ ทนายความของทางฝั่ง ขนม ศศิกานต์ ได้ออกมาสรุปผลคดีในวันนี้ ระบุว่า
สรุปผลคดีวันนี้
1. มารดายินยอมให้บิดารับรองบุตรทั้งสองได้ตามกฎหมาย
2. ให้มารดาเป็นฝ่ายใช้อำนาจปกครองบุตรทั้งแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่ตัดสิทธิ์บิดามาเยี่ยมเยียนได้ตามความเหมาะสม
3. บิดายอมชำระค่าเลี้ยงดูบุตรทั้งสองเเบบเหมาจ่ายไม่ต้องมีใบเสร็จให้มารดาเป็นเงิน 10 ล้านบาท โดยผ่อนชำระเดือนละไม่น้อยกว่า 3 หมื่นบาท ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 ปี นอกนั้นมารดาเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
4. ทั้งสองฝ่ายจะไม่โพสต์หรือเขียนข้อความสื่อถึงกันเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหาย หากฝ่าฝืนปรับ 5 หมื่นบาทต่อครั้ง
ขณะเดียวกันทางด้าน ขนม ศศิกานต์ ได้มีการแชร์โพสต์ของทนายพัฒน์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กของตัวเองด้วย ก่อนจะโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวสั้น ๆ ระบุว่า “ที่เหลือ เป็นหน้าที่หม่ามี๊เอง”
นอกจากนั้นทางฝั่งของ ครูเต้ย อภิวัฒน์ ก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกัน ระบุว่า “ผ่านไปด้วยดี ที่เหลือทำเพื่อความสุขของเด็กๆ”
อ้างอิงจาก : FB ทนายพัฒน์ คุยกฎหมาย, ครูเต้ย อภิวัฒน์, ขนม ศศิกานต์
