ด่วน! ‘สจ.ธวัช’ พรรคประชาชน ประกาศลาออก เซ่นปมคลิปหลุดกระทืบแฟนสาว

เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 11:46 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 11:48 น.
นายธวัช ศรีช่วย ส.อบจ.นนทบุรี พรรคประชาชน ประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคแล้ว เซ่นปมคลิปฉาว ทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาว

จากกรณีอื้อฉาวที่ปรากฎคลิปหลุดของ ส.อบจ. พรรคประชาชน ทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวภายในบ้านพัก ทราบชื่อภายหลังว่าคือ นายธวัช ศรีช่วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นนทบุรี เขต 4 สังกัดพรรคประชาชน ตามที่ได้รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น โดยช่วงเช้าของวันนี้ (29 ต.ค. 68) ได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน เพื่อแสดงความรับผิดชอบแล้ว ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Wat Tawat Srichuai ระบุว่า “วันนี้ผมขอแถลงลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ต้องขออภัยต่อประชาชนและคณะผู้บริหารเพื่อนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต่อสิ่งที่เกิดครับ”

ทั้งนี้ สจ.ธวัช ได้มีการโพสต์รูปภาพหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรค โดยข้อความในหนังสือลาออกระบุว่า “เรียนพี่น้องประชาชนชาวนนทบุรี เขต 4 อ.บางกรวย และผู้บริหาร รวมถึงสมาชิกพรรคประชาชน ที่เคารพรักทุกท่าน

ผมนายธวัช ศรีช่วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นนทบุรี เขต 4 อ.บางกรวย ขอใช้คำแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและปรากฏเป็นข่าว ตามสื่อต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของผมต่ออดีตแฟนสาวตามที่ปรากฏบนสื่อทั่วไปนั้น ผมขอสารภาพและยอมรับด้วยความรู้สึกผิดอย่างที่สุดว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดพลาดอย่าง ร้ายแรงที่เกิดจากความขาดสติและอารมณ์ชั่ววูบของผมแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งไม่สามารถหาข้อแก้ตัวใด ๆ มาอ้างได้การกระทำของผมเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง และเป็นการทำลายคุณค่าของความเป็น มนุษย์และหลักการชุดคุณค่าอุดมการณ์ที่พรรคยึดถือ เพื่อให้เป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างแท้จริงต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อมิให้พรรคประชาชน ต้องได้รับความ ด่างพร้อย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนตัวที่เลวร้ายของผมโดยไม่ตั้งใจนี้

ดังนั้น ผมจึงขอประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลังจากนี้ ผมจะยุติบทบาททางการเมืองในนามของพรรคประชาชนอย่างเด็ดขาด

สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความสำนึกผิด

  • ต่ออดีตแฟนสาว ผมขอโทษต่อการทำร้ายร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงที่ได้กระทำลงไป
  • ต่อพรรคประชาชน ทั้งผู้บริหาร สมาชิกพรรค และ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรีผมขออภัยอย่างสูงที่ทำให้พรรคต้องได้รับผลกระทบและความด่างพร้อยจากพฤติกรรม ส่วนตัวของผม
  • ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผมขอโทษที่ทำให้เกิดความผิดหวังในฐานะตัวแทนของท่าน และขออภัย ต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ส.อบจ.ที่ท่านมอบความไว้วางใจให้

ผมขอรับผิดทุกอย่างไว้แต่เพียงผู้เดียว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความ เสียหายที่เกิดขึ้น ได้บ้างไม่มากก็น้อย”

อ้างอิงจาก : FB Wat Tawat Srichuai

ข่าว

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

